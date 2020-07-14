Обратный отсчёт: 8 шагов на пути к здоровому телу

Иметь здоровый, выносливый и крепкий организм хочется каждому, но этого невозможно добиться без систематичности. А её обеспечивают правильные привычки, о многих из которых мы слышали, но не знали, зачем они действительно нужны. Делимся простыми ежедневными ритуалами, которые могут полностью изменить ваше самочувствие.

8 часов сна

По данным американской организации National Sleep Foundation, людям от 18 до 64 лет необходимо спать 7—9 часов в день. С нынешним темпом жизни такая продолжительность сна кажется непозволительной роскошью. Тем не менее, если вы будете тратить больше времени на сон и соблюдать эту норму, ваша эффективность значительно повысится. А также вам будет проще поддерживать стабильный вес, исчезнут скачки настроения, улучшится память, внимание и мышление.

Меньше спать и больше успевать — это сказка, которая может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Американский доктор и исследователь Энтони Л. Комаров говорит, что в ходе последних научных экспериментов, им было выявлено, что во время сна наш мозг очищается от продуктов жизнедеятельности. В том числе он избавляется от белков, участвующих в развитии болезни Альцгеймера. А постоянное недосыпание приводит к усугублению атеросклероза.

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7 стаканов воды

Помимо употребления различных напитков в течение дня, человек должен выпивать и определённое количество чистой воды. 7 стаканов в пересчёте — это приблизительно 1,5 литра. Выпивая каждый день такое количество жидкости, вы помогаете всему организму правильно функционировать.

Вода необходима для кровообращения, обмена веществ, пищеварения поддержания молодости кожи и выведения токсинов из организма. Это базовая норма, которую следует соблюдать каждому. В зависимости от индивидуальных особенностей цифра может увеличиваться.

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6 минут медитации

Кажется, что этого времени недостаточно для того, чтобы постичь новые истины или полностью привести мысли в порядок. И это действительно так. Зато такая практика поможет вам сделать передышку в рутинных делах, замедлиться, почувствовать момент и снизить тревожность и напряжение.

Недавно было установлено, что такая непродолжительная медитация может даже улучшить функционирование иммунной системы.Вы можете медитировать в перерывах между работой, с утра или же поздно вечером. Главное, чтобы в этот момент вас ничего не отвлекало.

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5 порций фруктов или овощей

Чтобы питаться правильно, ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 грамм фруктов и овощей ежедневно. Объясняется это тем, что так уменьшается вероятность развития многих неинфекционных заболеваний. Ещё при ежедневном потреблении растительной пищи в организм поступает клетчатка, витамины и многие полезные вещества и минералы.

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4 тысячи шагов

Не секрет, что малоподвижный образ жизни вреден для здоровья. Если же мы зададимся вопросом, сколько шагов нужно проходить в день, то интернет нам выдаст число 10 тыс. Оно уже стало каноничным, но на самом деле не имеет научного подтверждения, а является лишь частью маркетинговой кампании.

«В 1965 году японская компания продавала педометры, и дала им название, которое по-японски означает «10 000-шаговый метр»,» — объясняет И-Мин Ли, профессор эпидемиологии Гарвардского университета. На самом же деле этот показатель варьируется в зависимости от здоровья человека и его образа жизни. Но если у вас есть возможность, не поленитесь и пройдите лишнюю остановку пешком.

Недавнее исследование, в котором рассматривалось влияние ходьбы на продолжительность уровня жизни, установило, что даже 4 тыс. шагов в день значительно продлевают долголетие.

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3 приёма пищи

Ведётся множество споров о том, что лучше – трёхразовое питание или дробное, которое включает 5-6 приёмов пищи. Метте Флаатен, интегративный практикующий врач придерживается мнения, что лучше питаться три раза в день. В своих рассуждениях она опирается на исследование о механизмах аутофагии учёного Ёсинори Охсуми, за которое в 2016 году он получил Нобелевскую премию.

Аутофагия — это процесс регенерации клеток организма. Он может предотвратить развитие раковых опухолей, инфекций. Снижает риск развития диабета, поддерживая здоровый обмен веществ.

Этот процесс Метте Флаатен связывает и с перевариванием пищи. Так, если человек питается три раза в день, то у организма есть время на переработку еды и собственное очищение. А при более частом питании, по мнению врача, мы нарушаем чередование процессов потребления и расщепления, что может быть опасно для здоровья.

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2 часа без телефона перед сном

Вечером в организме вырабатывается мелатонин – гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования. Синий свет, излучаемый всеми гаджетами, подавляет его выработку. К этому добавляются эмоциональный и социальный факторы: вы потребляете определенный контент в сети и так или иначе реагируете на него. Всё это влияет на качество сна и нарушает его режим.

Если вы хотите решить проблемы со сном, то можете начинать с 30 минут без гаджетов перед тем, как лечь спать и постепенно увеличивать это время до двух часов.

1 тренировка в неделю

Как минимум, один раз в неделю нужно заниматься дополнительной физической нагрузкой. Казалось бы, что при такой частоте это не имеет смысла. Но есть исследование, которое подтверждает, что тренировки раз в неделю очень эффективны в развитии силы.

И если при более регулярных занятиях, рекомендуется в разные дни давать нагрузку на отдельные части тела, то в этом случае нужна комплексная тренировка, задействующая все группы мышц.