Без ужина и завтрака: жёсткая диета неувядающей Наоми Кэмпбелл

При этом супермодель не морит себя голодом, чтобы отлично выглядеть в 50.

Наоми Кэмпбелл неподвластна времени – супермодель, недавно отметившая 50-летний юбилей, выглядит практически так же, как и 30 лет назад. Она по-прежнему популярна, снимается в рекламных кампаниях и для модных журналов, выходит на подиум, демонстрируя всё ту же точёную фигуру. Помимо физических упражнений, её главное ноу-хау – необычная диета. Поначалу, глядя на строгие ограничения, которых придерживается Чёрная Пантера, может показаться, что соблюдение такого рациона требует больших жертв и жёсткой дисциплины. Однако, судя по многочисленным интервью, Кэмпбелл просто-напросто прислушивается к организму и не идёт против собственных желаний.

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Личный шеф-повар

Наоми пользуется услугами личного повара Шона Джона уже более 10 лет. Шеф рассказал, что Кэмпбелл вегетарианка и он готовит ей один раз в день. «Это всегда свежая, здоровая пища. Кроме того, я готовлю ей еду в самолёт, стандартное питание на борту она не признаёт. Когда она делает заказ в моих ресторанах, то никогда не смотрит меню. Просто говорит: «Приготовь что-нибудь, но не из меню», так что готовка для неё – это всегда творческий процесс», — поделился секретами Шон.

Вегетарианкой Кэмпбелл стала около шести назад – попробовала и втянулась. Модель признаётся, что такой рацион даёт ей больше энергии и лёгкости.

Утром – вода и чай

Утро Наоми в рабочий день начинается в 5:00 и вовсе не с кофе – она не переносит его запах. Вместо этого она выпивает стакан горячей воды с лимоном и пробиотиками и, если захочется, чашку зелёного или травяного чая.

После душа я обычно пью ещё несколько напитков – с алоэ и для иммунитета. Затем занимаюсь йогой или пилатесом, после чего пью зелёный сок.

Один приём пищи в день

Наоми старается не есть после восьми вечера. Обед для неё – и завтрак, и ужин, поскольку ест модель один раз в день. Но если вечером Кэмпбелл встречается с друзьями, может позволить себе что-нибудь лёгкое. На обед она предпочитает салат и овощи, а иногда просто пьёт сок.

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Разгрузочные дни

Кэмпбелл довольно часто устраивает себе разгрузочные дни. «Я не морю себя голодом, а ем, когда хочется есть. Если мне хочется не есть целый день, я просто пью воду или сок. Ориентируюсь на свои ощущения. В жару иногда не хочется ничего, кроме сока, но я не планирую разгрузочные дни заранее. Могу не есть один день или два, или целую неделю, всё по настроению», — говорит Наоми.

Много воды и смузи

Вода, вода и ещё раз вода. Кэмпбелл тщательно следит за водным балансом и пьёт несколько литров воды в день. Стандартные перекусы она заменяет полезными смузи, которые дают ей прилив энергии. Каждый день звезда выпивает два-три зелёных смузи, а также ромашковый или мятный чай.

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Продукты под запретом

В список «запрещёнки» Кэмпбелл, помимо мяса, входят молочные продукты и глютен. Кроме того, она не притрагивается к алкоголю. Строгих рамок в питании Кэмпбелл придерживается скорее по велению души, а не из острой необходимости. Иногда может съесть что-то из фаст-фуда, а из сладкого – плитку шоколада. Но в целом сахара старается избегать.

Я не пью алкоголь, но иногда могу позволить себе десерт. Вот недавно поела сахарной ваты и после этого не могла заснуть, потому что уже давно в моём организме не было столько сахара. Правду говорят, что сахар – это наркотик. Но по воскресеньям я могу себя побаловать, готовлю себе тортики или пудинги.

Специи

Супермодель старается есть как можно меньше соли, но обожает другие специи. Как рассказал её шеф-повар, Наоми предпочитает тонкие и продуманные вкусовые сочетания. Просто посолить и поперчить блюдо – недостаточно, необходимо найти баланс между специями и травами.