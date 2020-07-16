Сладкая иллюзия: что будет, если есть мороженое каждый день

Может ли мороженое испортить фигуру?
Мороженое – сладкий и калорийный продукт, если не готовить его самостоятельно. «Чистое» мороженое мы едим редко, а сладкие добавки заметно увеличивают калорийность. Лучше всего, чтобы охладиться, пейте воду, а вместо шоколадного или карамельного лакомства на каждый день выбирайте фруктовый сорбет.
А может ли быть полезным?
В России произвели биомороженое. Его рекомендуют давать в детских садах, школах и санаториях в качестве профилактики заболеваний желудка и простуды. Если организм не ослаблен, регулярные порции холода закаливают горло. В биомороженое добавляют полезные бактерии, пробиотики, которые поддерживают микрофлору в организме человека. В состав входят натуральное сливочное масло и молоко, где содержатся витамины и полезные жирные кислоты.
Нутрициолог и диетолог Анна Берсенева считает, что биомороженое действительно полезней классического.
Анна: Такое мороженое усваивается легче из-за вспомогательных веществ, которые в нём содержатся. Оно безопасней и значит на фигуре плохо не отразится.
Как и любые сладкие продукты, Анна советует есть мороженое в первой половине дня: с 11:00 до 16:00.
Анна: В это время поджелудочная железа находится в более активном состоянии, поэтому те углеводы с жирами, которые поступают вместе с мороженым, усваиваются легче. Вечером организм должен восстанавливаться, а не переваривать непростые продукты, которые мы в него бросили. Но если вы не удержались и съели что-то «запрещённое», следует пройтись.
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Почему лучше отказаться от мороженого в жару?
В летний зной мороженое – самый популярный перекус. Однако охладиться оно помогает ненадолго, потому что уже через пару минут организм активно перерабатывает жиры и углеводы. Выделяется энергия, и как результат – повышается температура тела.
Чтобы мороженое не растаяло, мы стараемся съесть его очень быстро. Однако спешка может спровоцировать ОРЗ (острое респираторное заболевание). Из-за перепада температуры происходит резкое охлаждение дыхательных путей – тело разогрето жарой, а мороженое очень холодное. Это вызывает стресс у организма. Кстати, от ледяных напитков в жару тоже стоит отказаться.
Как мороженое влияет на организм?
Сахар в сочетании с жиром вызывает зависимость, поэтому после одной порции мороженого мы нередко тянемся за другой. Кстати, модные замороженные йогурты не станут лучшей альтернативой, потому что в них обычно добавляют сладкие топпинги, присыпки, печенье, мармелад и прочие усилители вкуса. Всё это – калории.
Ещё один, казалось бы, менее пугающий десерт – фруктовый лёд. Перебарщивать с ним тоже не стоит. Он делается из соков, а они, как известно, резко повышают уровень глюкозы в крови, что вызывает внеплановый выброс инсулина. Сахар из мороженого так же быстро всасывается в кровь, и от этого страдает поджелудочная железа и печень.
Фото: istockphoto.com
По словам диетолога, мороженое входит в список самых вредных продуктов, с точки зрения восточной медицины.
Анна: Организм легче метаболизирует жиры с углеводами, когда они поступают в тёплом виде. А мороженое – это совсем непростое для организма сочетание.
Чем заменить калорийное мороженое?
Сорбет – менее вредная альтернатива простому мороженому. Однако десерт нельзя назвать полезным и низкокалорийным из-за сахара в составе. Основой для сорбета является фруктовое или ягодное пюре. Из-за клетчатки сахар всасывается в кровь медленнее – значит скачка инсулина не будет. По составу сорбет очень далёк от мороженого: в нём меньше жиров, нет ни молока, ни сливок. Зато он отлично освежает вкусовые рецепторы. Сорбет станет полезной заменой привычному мороженому, если в нём нет бьольшого количества сахара.
Фото: istockphoto.com
Как выбрать хорошее мороженое?
Натуральное мороженое содержит полезные кислоты, витамины, минералы и ферменты, которые стимулируют обмен веществ. Однако сложно найти действительно качественный продукт среди большого выбора на прилавках. Ориентироваться можно на следующие критерии:
- Внешний вид. Помятое, поломанное мороженое, скорее всего, повторно замораживали. При неправильном хранении десерт может стать местом размножения микробов и способен отравить.
- Этикетка. Избегайте названий «растительно-сливочное», «молочное с растительными жирами» и других. В таком мороженом присутствуют растительные ингредиенты вместо молока, чаще всего – пальмовое масло.
- Состав. Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный: агаг-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Избегайте страшных названий типа тетразин, каррагинан, натрий карбоксиметилцеллюлоза, которые часто вуалируют комбинациями: Е102, Е466, Е407.