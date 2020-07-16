Наши возрастные изменения зависят от многих факторов, в том числе от силы гравитации.

В чём особенности «российского» типа старения и как его избежать

Старение – процесс неизбежный. И хотя сегодня существуют способы, чтобы его замедлить или скрыть возрастные изменения, рано или поздно время берёт своё. Постепенно клетки кожи меняются, и это сказывается на внешности.

Фото: istockphoto.com

Значительное влияние на процесс старения оказывает и географическое положение, а именно климат. В зависимости от его особенностей люди по всему миру стареют по-разному. В косметологии выделяют четыре основных типа старения: мелкоморщинистый, усталый, деформационный и мышечный. Существует также комбинированный, при котором проявляются признаки сразу нескольких типов.

В Америке, Европе и Азии наиболее распространены те типы старения, при которых сохраняется чёткий овал лица. Это напрямую связано с положением регионов относительно экватора: чем ближе к нему, тем сильнее солнце и меньше сила притяжения. Как правило, жители этих регионов обладают более тонкой кожей с небольшим количеством подкожно-жировой клетчатки.

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О том, каким возрастным изменениям генетически подвержены россияне и как их минимизировать, разбираемся вместе с врачом-косметологом Еленой Грецовой.

Основные типы старения

Многие считают наиболее «привлекательным» тот вариант старения, при котором контур лица хорошо сохраняется и остаётся чётким. В таком случае даже если на склонной к сухости коже появляются мелкие мимические морщины, лицо всё равно выглядит достаточно подтянутым и не теряет структуру. Такие изменения характерны для мелкоморщинистого типа.

Фото: istockphoto.com

Похожие симптомы проявляются и при мышечном типе. Но в этом случае, кроме прочего, нарушается пигментация кожи, носогубные складки становятся более выраженными, опускаются уголки губ и нависают веки.

Среди особенностей усталого типа можно выделить следующие: тонус кожи снижается, она теряет сияние и становится более сухой. Также более ярко прорисовываются слёзные борозды и носовые складки, появляются морщины вокруг губ.

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«Российский» тип старения

Для жителей нашего климатического пояса с возрастом характерна значительная деформация черт лица. На то есть две основные причины. Во-первых, особенности строения челюсти: у многих русских она чуть задвинута назад, из-за чего к старости овал лица теряет чёткий контур. Во-вторых, климатические условия. Если, например, на западе кожа приспособлена к большому количеству солнечного света, то в России – к продолжительным низким температурам и дефициту солнца.

Чрезмерный подкожно-жировой слой становится причиной появления брылей, мешков под глазами, нависших век и складок. К тому же из-за более ощутимой силы притяжения лицо будто «стекает» вниз и теряет форму. Хотя кожа и становится дряблой, но за счёт большей плотности медленнее тускнеет, а пигментные пятна проявляются крайне редко.

Фото: istockphoto.com

Такой тип старения называется деформационным и является наиболее распространённым на территории России. По данным исследования 2012 года, на долю деформационного типа старения приходится около 37% людей по всему миру.

Елена: Этому типу возрастных изменений больше подвержены люди с жирной пористой и комбинированной кожей, а также со склонностью к полноте. Усугубляющими факторами являются наследственность, наличие вредных привычек (малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение), неграмотно подобранный косметический уход, наличие внутренних заболеваний.

С возрастом у людей с деформационным типом старения появляется избыток подкожно-жировой клетчатки, из-за чего происходят изменения в микроциркуляции. Всё это ведёт к формированию выраженной отёчности тканей и деформации овала лица. Например, появляется двойной подбородок, щёки провисают и покрываются сетью сосудов, носогубная складка становится более выраженной.

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Профилактика в молодости

Как отмечает эксперт, лучшее лечение – это профилактика в молодом возрасте. Она подразумевает правильное питание и поддержание водного баланса, здоровый образ жизни с регулярными физическими нагрузками, отсутствие вредных привычек. Также важным моментом является обеспечение организма всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, правильный косметический уход с использованием средств с солнцезащитными факторами.

Елена: К сожалению, уже начиная с 25 лет в нашей коже начинаются процессы инволюции — ежегодно уменьшается количество коллагена и эластина (белки, ответственные за тонус и лифтинг тканей лица), изменяется количество и качество гиалуроновой кислоты. Важно начинать заботиться о своей коже именно с этого возраста для профилактики выраженных изменений на лице.

Как бороться со старением?

В арсенале современной косметологии есть множество методик для борьбы с признаками старения деформационного типа. Для уменьшения отёчности тканей лица существуют инвазивные и неинвазивные методики. Первые подразумевают нарушение целостности кожного покрова. Например, мезотерапия – введение под кожу витаминных коктейлей. К неинвазивным – без нарушения целостности кожного покрова – относятся ручной и аппаратный лимфодренажный массаж, микротоковая терапия.

Фото: istockphoto.com

Елена: Если же овал лица уже начал меняться и появились умеренные носогубные и губоподбородочные складки или второй подбородок, то идеальными процедурами будут радиочастотный, лазерный или ультразвуковой лифтинг, либо проведение нитевой подтяжки лица. А вот процедуру контурной пластики следует использовать с особой аккуратностью, поскольку есть риск усугубить отёчность (так как гиалуроновая кислота притягивает на себя молекулы воды). При сильно выраженных возрастных изменениях уже показана пластическая операция. А для устранения сосудистых звёздочек рекомендуется фототерапия, при которой происходит «схлопывание» стенок капилляров и сосудистая сеть исчезает.

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Врач предупреждает, что самолечение при наличии деформационного типа возрастных изменений может только усугубить процесс, поэтому лучше не рисковать и обратиться к специалисту.