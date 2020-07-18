Как не поправиться в стране вкусной еды? Правила питания итальянок

Итальянки не толстеют, и об этом говорит статистика. Согласно исследованию Европейской ассоциации по изучению ожирения, только 9% жителей страны страдают ожирением (для сравнения в России этот показатель превышает 20%). Секрет здорового тела и стройной фигуры кроется в культурных традициях и знаменитой диете Средиземноморья, которая отличается сбалансированными блюдами и умеренностью.
Только свежие продукты
Жители страны солнца и вина очень придирчивы к качеству пищи, поэтому стараются выбирать только свежие продукты: едят много свежих овощей, молочных и морепродуктов, птицы. Причём овощи выбирают сезонные, выращенные на местных фермерских угодьях, ни в коем случае не завезённые из-за границы. Их используют в салатах или запекают на гриле. А основной источник жиров в средиземноморской диете не жирные сливки или майонез, а растительное масло, преимущественно оливковое. Кроме того, итальянцы не признают газировку и за обедом предпочитают пить воду, вино или пиво. Но если речь об алкоголе, то не больше одного бокала.
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Без спешки
Итальянцы ценят свои семьи и стараются проводить с близкими как можно больше времени. Как и в некоторых других южных странах, в Италии многие офисы и магазины закрываются на сиесту, поэтому можно спокойно и без спешки приготовить полезную домашнюю пищу, а не перекусывать чем придётся. А воскресные обеды, когда за столом собирается вся большая семья, – тема для отдельного обсуждения.
Жители средиземноморского побережья не понимают спешку в еде, трапеза для них – это не просто утоление голода, а отдых, во время которого можно вести неторопливые беседы, смаковать блюда и наслаждаться.
Фото: istockphoto.com
Не ешь, если сыт
Итальянские женщины не ведут учёт калорий, вместо этого они следуют универсальному правилу – перестают есть, как только насыщаются. Степенные обеды также помогают не переедать. Также итальянки ведут активный образ жизни – много передвигаются пешком, бегают, катаются на велосипедах.
Кроме того, жительницы Италии не тяготеют к сладкому – пирожные и торты они едят по особым случаям, а в обычный день на десерт предпочитают сыры с орехами и фруктами. Перекусывать между приёмами пищи южные красавицы тоже не привыкли, поэтому фастфуд, чипсы и другая вредная еда также не пользуются популярностью.
Домашняя еда
Итальянки – настоящие мастерицы по части вкусной, простой и полезной домашней еды. Например, они очень любят блюда из фасоли, которая богата белком и клетчаткой и надолго насыщает при минимальном количестве калорий. Также незаменимым продуктом является бальзамический уксус, который придаёт пище особый вкус и практически не содержит калорий.
Визитная карточка Италии, паста употребляется в качестве первого блюда с небольшим количеством мяса, чесноком, базиликом и нежирным соусом на основе томатов или оливкового масла. При этом порции достаточно маленькие – в этой стране любят есть разнообразно, но понемногу.
Фото: istockphoto.com
Завтракают итальянцы достаточно скромно, обычно кофе с булочкой. Главным приёмом пищи считается обед, а на ужин, как правило, готовят что-нибудь лёгкое.
Кулинарные рецепты бережно передаются из поколения в поколение, готовить учатся с детства и быстро усваивают «национальные» правила питания.
Без стрессов и диет
Стресс – это не про итальянок. В целом, они ведут более спокойный образ жизни, чем жители других стран, имеют возможность обедать и ужинать без спешки, поэтому чувствуют себя более расслабленными и полными сил.
Диеты итальянки категорически отвергают – они им попросту не нужны, ведь во главе угла стоит умеренность в питании. Итальянская кухня – это простая и полезная пища без вредных ингредиентов, так зачем себя мучить ограничениями и лишний раз нервничать?