На это влияет много факторов, в том числе – еда.

Проблемная зона. Почему мы толстеем в одной части тела?

На то, как мы толстеем, влияет множество факторов – наследственность, пол, генетика, гормональный фон, образ жизни, национальность и многое другое, в том числе – определённая еда. Поэтому у одного человека, в первую очередь, растёт живот, а у другого большая часть «веса» приходится на ноги. Вместе с экспертом NAME рассказываем, как те или иные продукты влияют на проблемные зоны фигуры.

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Живот и валики на боках

Живот у мужчин и женщин зачастую растёт по разным причинам. Представителям сильного пола следует быть осторожными с жирной, копчёной, солёной пищей, а также с пивом. Крайне опасна для мужской талии всеми любимая жареная картошка – при готовке она впитывает много жира и получается очень калорийной. У мужчин живот обычно растёт равномерно и в верхней, и в нижней части (у женщин, как правило, основной объём приходится на нижнюю часть). Причём откладывается не только подкожный жир, но и висцеральный, который располагается между внутренних органов. Поэтому с точки зрения здоровья для мужчин толстый живот опаснее, чем для женщин.

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Женские животики больше растут от белого хлеба, булочек, пирожных, колбасы и всего сладкого. Причём в наборе веса играет роль не только калорийность, но и банальное вздутие живота от дрожжевого теста. Также валики на боках могут появиться при высоком уровне инсулина в крови, а лишний жир на животе – от нарушений гормонального фона, например, от избытка кортизола или недостатка прогестерона.

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Бёдра и ягодицы

Слишком массивные бёдра – бич многих женщин. В этой части тела жир чаще всего откладывается у любителей тортов, шоколада и прочих сладостей, а также кофе и жареного. И расстаться с ним порой очень трудно, потому что женщины худеют сверху вниз – сначала лицо, потом верхняя часть тела и руки, затем живот, и в самом конце – ноги и ягодицы.

Среди мужчин эта проблема встречается не так часто, и чаще всего причиной толстых ног становятся сладкие газированные напитки. Более того, им легче избавиться от толстых бёдер, потому что их жировая ткань имеет другую структуру.

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Руки

У среднестатистического мужчины в руках больше мышечной массы, чем у среднестатистической женщины, поэтому полные, бесформенные руки так явно выделяются у слабого пола. В этих местах жир откладывается у любителей сладостей, а также жирного мяса и молочных продуктов. Кроме того, полные руки могут говорить об избытке инсулина или недостатке тестостерона (да, женский организм вырабатывает и мужские гормоны).

Фото: istockphoto.com

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Складки на спине

К некрасивым складкам на спине может привести чрезмерное увлечение солёным, копчёным и острым. Такая пища может стать причиной скрытых отёков, которые постепенно меняют глубокие слои кожи, отчего и появляются складки.

Что делать

Чтобы добиться гармоничных пропорций, необходимо сбалансировать свой рацион, то есть следить за количеством потребляемых углеводов, белков и жиров. Чаще всего проблема заключается в том, что мы налегаем на сахар и прочие быстрые углеводы и потребляем недостаточно пищи, богатой белками и клетчаткой.

Фото: istockphoto.com

Чтобы разобраться в своём питании, заведите специальный дневник и записывайте туда всё, что едите. Через неделю сможете увидеть полную картину своего рациона – сколько калорий, белков, жиров и углеводов вы потребляете – и найти, где в рационе кроется дисбаланс. На основе этого можно будет составить здоровое сбалансированное меню. Главное правило – ешьте меньше сладкого, больше овощей, злаковых и нежирной белковой пищи и ведите более активный образ жизни.

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Однако правильное питание и спорт не всегда могут помочь с избыточным весом. Возможно, ваше ожирение не просто результат переедания, а признак серьёзных проблем со здоровьем. В таком случае стоит проверить гормональный фон и проконсультироваться с врачом.