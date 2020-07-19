Хлеб не всему голова: что будет, если отказаться от мучного

В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Однако это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки. Цельнозерновой и чёрный хлеб, произведённый из ржаной, овсяной муки или отрубей, напротив, очень полезны. А вот белый действительно не лучшим образом влияет на организм. Среди прочего это объясняется и тем, что в прошлом веке значительно снизилось качество муки, из которой выпекают хлеб. Отказ от этого продукта может пойти на пользу не только кошельку, но и здоровью. Вот что произойдёт с вашим телом, если всё же решитесь исключить белый хлеб из рациона.
Вы похудеете
Белый хлеб считается достаточно калорийным продуктом. Его энергетическая ценность варьируется от 200 до 300 ккал на 100 граммов. Из них клетчатка составляет около 2 граммов, а всё остальное оседает на ваших бёдрах, боках и животе в виде заметных жировых складок. К тому же у хлеба довольно высокий гликемический индекс – гораздо выше, чем у шоколадных батончиков. То есть через некоторое время после употребления этого продукта вы снова испытаете чувство голода.
Фото: istockphoto.com
Известно, что более 70% людей, которые отказались от белого хлеба, теряли в весе в течение первых двух недель. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, то пришло время отказаться от мучных изделий.
Пропадут высыпания на коже
Состояние нашей кожи во многом зависит от рациона, и неприятные высыпания могут появляться как раз из-за неправильного питания. Прыщи и угри нередко являются реакцией организма на пшеничную клейковину, которая содержится в белом хлебе. Она не выводится из организма, а остаётся на стенках кишечника.
Высыпания образуются в основном на лице, поэтому не стоит сразу спешить к косметологу, для начала пересмотрите план питания. После отказа от белого хлеба и мучных изделий кожа лица заметно очистится.
Фото: istockphoto.com
Улучшится пищеварение
Проблемы с пищеварительной системой могут возникать из-за избытка глютена, который нарушает целостность клеток в кишечнике, и недостатка пищевых волокон – особенно важного элемента для нашего организма. В цельнозерновом хлебе содержится достаточное количество клетчатки, в то время как в изделиях из муки высшего сорта этот компонент практически отсутствует. А дневную норму клетчатки можно получить из 5-6 кусочков цельнозернового хлеба.
Появится энергия
Отказавшись от белого хлеба и добавив в рацион больше фруктов и овощей, вы почувствуете прилив энергии. Также будет полезно добавить в рацион различные крупы, будь то овсянка или гречка, – они помогут нормализовать общее состояние организма. Кроме того, такие изменения положительно скажутся на работе головного мозга. Память улучшится, а концентрироваться на работе будет гораздо легче.
Фото: istockphoto.com
Избавитесь от зависимости
Подсесть можно не только на сладости и вредности, но и на белый хлеб. При его употреблении в кровь в огромных количествах попадает сахар, из которого потом получается гормон инсулин. Если вы съели один кусочек хлеба, то через некоторое время вам захочется ещё один. И ещё. А не получив очередную порцию мучного, начнёте чувствовать вялость и преждевременный голод.
Продлите молодость
Если внимательно изучить состав хлеба, можно увидеть, что этот продукт практически лишён питательных веществ. Употребляя мучные изделия, в которых нет витаминов, наш организм не может оставаться свежим и молодым. Поэтому любители хлеба, как правило, выглядят старше своих сверстников, которые в своё время отказались от этого продукта.