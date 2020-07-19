Рассказываем о шести приятных изменениях, которые произойдут с вами после отказа от хлеба и булочек.

Хлеб не всему голова: что будет, если отказаться от мучного

В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Однако это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки. Цельнозерновой и чёрный хлеб, произведённый из ржаной, овсяной муки или отрубей, напротив, очень полезны. А вот белый действительно не лучшим образом влияет на организм. Среди прочего это объясняется и тем, что в прошлом веке значительно снизилось качество муки, из которой выпекают хлеб. Отказ от этого продукта может пойти на пользу не только кошельку, но и здоровью. Вот что произойдёт с вашим телом, если всё же решитесь исключить белый хлеб из рациона.

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Вы похудеете

Белый хлеб считается достаточно калорийным продуктом. Его энергетическая ценность варьируется от 200 до 300 ккал на 100 граммов. Из них клетчатка составляет около 2 граммов, а всё остальное оседает на ваших бёдрах, боках и животе в виде заметных жировых складок. К тому же у хлеба довольно высокий гликемический индекс – гораздо выше, чем у шоколадных батончиков. То есть через некоторое время после употребления этого продукта вы снова испытаете чувство голода.

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Известно, что более 70% людей, которые отказались от белого хлеба, теряли в весе в течение первых двух недель. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, то пришло время отказаться от мучных изделий.

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Пропадут высыпания на коже

Состояние нашей кожи во многом зависит от рациона, и неприятные высыпания могут появляться как раз из-за неправильного питания. Прыщи и угри нередко являются реакцией организма на пшеничную клейковину, которая содержится в белом хлебе. Она не выводится из организма, а остаётся на стенках кишечника.

Высыпания образуются в основном на лице, поэтому не стоит сразу спешить к косметологу, для начала пересмотрите план питания. После отказа от белого хлеба и мучных изделий кожа лица заметно очистится.

Фото: istockphoto.com

Улучшится пищеварение

Проблемы с пищеварительной системой могут возникать из-за избытка глютена, который нарушает целостность клеток в кишечнике, и недостатка пищевых волокон – особенно важного элемента для нашего организма. В цельнозерновом хлебе содержится достаточное количество клетчатки, в то время как в изделиях из муки высшего сорта этот компонент практически отсутствует. А дневную норму клетчатки можно получить из 5-6 кусочков цельнозернового хлеба.

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Появится энергия

Отказавшись от белого хлеба и добавив в рацион больше фруктов и овощей, вы почувствуете прилив энергии. Также будет полезно добавить в рацион различные крупы, будь то овсянка или гречка, – они помогут нормализовать общее состояние организма. Кроме того, такие изменения положительно скажутся на работе головного мозга. Память улучшится, а концентрироваться на работе будет гораздо легче.

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Избавитесь от зависимости

Подсесть можно не только на сладости и вредности, но и на белый хлеб. При его употреблении в кровь в огромных количествах попадает сахар, из которого потом получается гормон инсулин. Если вы съели один кусочек хлеба, то через некоторое время вам захочется ещё один. И ещё. А не получив очередную порцию мучного, начнёте чувствовать вялость и преждевременный голод.

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Продлите молодость

Если внимательно изучить состав хлеба, можно увидеть, что этот продукт практически лишён питательных веществ. Употребляя мучные изделия, в которых нет витаминов, наш организм не может оставаться свежим и молодым. Поэтому любители хлеба, как правило, выглядят старше своих сверстников, которые в своё время отказались от этого продукта.