«Думал, что умру»: как 227-килограммовый мужчина избавился от лишнего веса

Долгое время американец Зак Мур из штата Флорида весил более 220 кг. Но даже такая цифра на весах его не особо смущала, и он продолжал ни в чём себе не отказывать. Однажды Мур оказался в больнице из-за расстройства желудка, после чего решил кардинально изменить свою жизнь. Неделю он мучился от сильной рвоты, в результате чего похудел на 27 кг. Это и положило начало его истории похудения.
Пицца, гамбургеры и хот-доги – основа «рациона»
Почти всю жизнь мужчина питался фастфудом. В день он мог съесть пиццу, четыре макмаффина с яйцом, пару гамбургеров, несколько порций картофеля фри и хот-догов. Причём вредную пищу Зак ещё и обязательно запивал шестью литрами сладкой газировки. Очевидно, что такое питание может не только стать причиной ожирения, но и вызвать серьёзные проблемы с желудком.
«Думал, что умру»
Когда Зак попал в больницу, состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он даже записал прощальное видео жене и сыну. Мужчина осознал, как сильно ожирение влияет на организм, и действительно сомневался, что сможет выжить. Однако решил приложить все усилия, чтобы похудеть. Ещё молодой Мур – на тот момент ему было 33 года – не хотел, чтобы сын остался без отца.
Жёсткая диета и семичасовая операция
После того как Зак выписался из больницы, она начал полностью менять образ жизни и, в первую очередь, свой рацион. Отказавшись от говядины, свинины и углеводов, мужчина смог похудеть до 177 кг за несколько месяцев.
Американец решился и на желудочное шунтирование. Операция была сложной и длилась семь часов. Зато благодаря ей уже к 2015 году мужчина сбросил ещё 100 кг. Из-за резкого снижения веса кожа Зака сильно обвисла, что мешало тренироваться и доставляло ощутимый дискомфорт. Тогда Мур сделал ещё одну операцию, в ходе которой ему удалили лишнюю кожу общим весом около 5 кг.
Новая жизнь
Сейчас мужчина занимается фермерством. Он разводит уток, кур, коз и лошадей. Также Мур самостоятельно выращивает овощи, которые и использует в своём рационе, – бобы, помидоры и капусту. А от продуктов, которые содержат сою, пшеницу и сахар, Зак отказался.
Кстати, прийти в форму мужчине удалось без усиленных физических нагрузок. По его словам, рядом с его домом не было спортзала. Поддерживать себя в форме ему помогает правильное питание.
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