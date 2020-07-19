«Думал, что умру»: как 227-килограммовый мужчина избавился от лишнего веса

Раньше он питался исключительно фастфудом, но смог перебороть себя.

Долгое время американец Зак Мур из штата Флорида весил более 220 кг. Но даже такая цифра на весах его не особо смущала, и он продолжал ни в чём себе не отказывать. Однажды Мур оказался в больнице из-за расстройства желудка, после чего решил кардинально изменить свою жизнь. Неделю он мучился от сильной рвоты, в результате чего похудел на 27 кг. Это и положило начало его истории похудения.

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Пицца, гамбургеры и хот-доги – основа «рациона»

Почти всю жизнь мужчина питался фастфудом. В день он мог съесть пиццу, четыре макмаффина с яйцом, пару гамбургеров, несколько порций картофеля фри и хот-догов. Причём вредную пищу Зак ещё и обязательно запивал шестью литрами сладкой газировки. Очевидно, что такое питание может не только стать причиной ожирения, но и вызвать серьёзные проблемы с желудком.

«Думал, что умру»

Когда Зак попал в больницу, состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он даже записал прощальное видео жене и сыну. Мужчина осознал, как сильно ожирение влияет на организм, и действительно сомневался, что сможет выжить. Однако решил приложить все усилия, чтобы похудеть. Ещё молодой Мур – на тот момент ему было 33 года – не хотел, чтобы сын остался без отца.

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Жёсткая диета и семичасовая операция

После того как Зак выписался из больницы, она начал полностью менять образ жизни и, в первую очередь, свой рацион. Отказавшись от говядины, свинины и углеводов, мужчина смог похудеть до 177 кг за несколько месяцев.

Американец решился и на желудочное шунтирование. Операция была сложной и длилась семь часов. Зато благодаря ей уже к 2015 году мужчина сбросил ещё 100 кг. Из-за резкого снижения веса кожа Зака сильно обвисла, что мешало тренироваться и доставляло ощутимый дискомфорт. Тогда Мур сделал ещё одну операцию, в ходе которой ему удалили лишнюю кожу общим весом около 5 кг.

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Новая жизнь

Сейчас мужчина занимается фермерством. Он разводит уток, кур, коз и лошадей. Также Мур самостоятельно выращивает овощи, которые и использует в своём рационе, – бобы, помидоры и капусту. А от продуктов, которые содержат сою, пшеницу и сахар, Зак отказался.

Кстати, прийти в форму мужчине удалось без усиленных физических нагрузок. По его словам, рядом с его домом не было спортзала. Поддерживать себя в форме ему помогает правильное питание.

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