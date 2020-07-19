Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Главная / Lifestyle / Статьи /

Американский фермер похудел на 150 кг. Жёсткая диета и две операции

Американский фермер похудел на 150 кг
Оксана Потапова
«Думал, что умру»: как 227-килограммовый мужчина избавился от лишнего веса
Раньше он питался исключительно фастфудом, но смог перебороть себя.
Lifestyle / Здоровье 0

Долгое время американец Зак Мур из штата Флорида весил более 220 кг. Но даже такая цифра на весах его не особо смущала, и он продолжал ни в чём себе не отказывать. Однажды Мур оказался в больнице из-за расстройства желудка, после чего решил кардинально изменить свою жизнь. Неделю он мучился от сильной рвоты, в результате чего похудел на 27 кг. Это и положило начало его истории похудения.

Топ-7 «запрещённых» продуктов, которые препятствуют идеальному прессу
Еда, о которой стоит забыть, если мечтаешь заполучить заветные кубики.

Пицца, гамбургеры и хот-доги – основа «рациона»

Почти всю жизнь мужчина питался фастфудом. В день он мог съесть пиццу, четыре макмаффина с яйцом, пару гамбургеров, несколько порций картофеля фри и хот-догов. Причём вредную пищу Зак ещё и обязательно запивал шестью литрами сладкой газировки. Очевидно, что такое питание может не только стать причиной ожирения, но и вызвать серьёзные проблемы с желудком.

«Думал, что умру»

Когда Зак попал в больницу, состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он даже записал прощальное видео жене и сыну. Мужчина осознал, как сильно ожирение влияет на организм, и действительно сомневался, что сможет выжить. Однако решил приложить все усилия, чтобы похудеть. Ещё молодой Мур – на тот момент ему было 33 года – не хотел, чтобы сын остался без отца.

100-килограммовая Зебе Войку похудела вдвое, но это её только расстроило
Жительница Лондона ради беременности пошла на крайние меры, но вместо детей получила стройное тело и депрессию.

Жёсткая диета и семичасовая операция

После того как Зак выписался из больницы, она начал полностью менять образ жизни и, в первую очередь, свой рацион. Отказавшись от говядины, свинины и углеводов, мужчина смог похудеть до 177 кг за несколько месяцев.

Американец решился и на желудочное шунтирование. Операция была сложной и длилась семь часов. Зато благодаря ей уже к 2015 году мужчина сбросил ещё 100 кг. Из-за резкого снижения веса кожа Зака сильно обвисла, что мешало тренироваться и доставляло ощутимый дискомфорт. Тогда Мур сделал ещё одну операцию, в ходе которой ему удалили лишнюю кожу общим весом около 5 кг.

Экстремальное похудение. Что теперь делать с кожей?
Блогер избавилась от 140 кг лишнего веса за два года и 7 кг обвисших тканей за девять часов.

Новая жизнь

Сейчас мужчина занимается фермерством. Он разводит уток, кур, коз и лошадей. Также Мур самостоятельно выращивает овощи, которые и использует в своём рационе, – бобы, помидоры и капусту. А от продуктов, которые содержат сою, пшеницу и сахар, Зак отказался.

Кстати, прийти в форму мужчине удалось без усиленных физических нагрузок. По его словам, рядом с его домом не было спортзала. Поддерживать себя в форме ему помогает правильное питание.

Про другие удивительные преображения в нашем разделе можно почитать по тегу #похудение.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Топ-7 «запрещённых» продуктов, которые препятствуют идеальному прессу
Топ-7 «запрещённых» продуктов, которые препятствуют идеальному прессу
Не для тонкой талии. 6 упражнений, которые мешают похудеть
Не для тонкой талии. 6 упражнений, которые мешают похудеть
TOP 3
Проблемная зона. Почему мы толстеем в одной части тела?
Проблемная зона. Почему мы толстеем в одной части тела?
Питание
Похудение может быть опасным. 10 возможных причин потери веса
Похудение может быть опасным. 10 возможных причин потери веса
Здоровье
Как не поправиться в стране вкусной еды? Правила питания итальянок
Как не поправиться в стране вкусной еды? Правила питания итальянок
Питание
© championat.com 2000–2020