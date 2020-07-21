Объявила голодовку: как Анна Семенович похудела после самоизоляции

Пандемия коронавируса повлияла на всех по-разному. Кто-то начал больше читать и получать новые знания, кто-то – усиленно тренироваться в домашних условиях, а кто-то сходил с ума в четырёх стенах. Певице и актрисе Анне Семенович самоизоляция далась нелегко: она испытывала сильный стресс, из-за чего начала бесконтрольно есть и стремительно поправляться. О своих переживаниях и дальнейшем похудении артистка рассказала подписчиками в «Инстаграме».

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«Голодание – хороший антистресс»

В конце мая Семенович призналась подписчикам, что месяцы самоизоляции дались ей нелегко. Как рассказала певица, связано это не только с пандемией, но и с тяжёлыми событиями в личной жизни. «С конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий – чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами», — написала она. Бывшая фигуристка призналась, что она всегда заедала стресс едой, но обычно это не сказывалось на фигуре. «Срывы» не длились долго, и уже через несколько дней она брала себя в руки.

Этой весной вовремя остановиться не получилось. Только в конце мая Семенович решила, что пора возвращать былую фигуру. Схему похудения она выбрала экстремальную, но, как выяснилось, эффективную – голодание. Оказалось, Анна практикует это не в первый раз: «Голоданием я занимаюсь давно (понимаю, по моим щёчкам этого не видно) и делаю это во благо здоровья. Голодание очень полезно при очищении организма, при голодании из жировой клетки выделяются кетоновые тела, которые очень благоприятно воздействуют на мозг. Голодание — это хороший антистресс».

Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть.

Семенович отмечает, что отказ от еды подходит не для всех, и прежде чем обращаться к такому жёсткому способу, необходимо проконсультироваться с врачом. Без медицинского наблюдения она советует голодать не более двух дней, а также обратить особое внимание на возвращение к нормальному режиму питания. По словам певицы, в первый день после «голодовки» стоит воздержаться от грубой пищи (в том числе мяса и рыбы). Вместо этого отдать предпочтение крупам, тушёным овощам (сырые будут раздражать желудок) и печёным фруктам, например, яблокам.

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Минус 3 кг за 4 дня

Под наблюдением врачей Семенович начала пятидневную голодовку, которая в итоге сократилась до четырёх дней по медицинским показателям. Первые результаты стали заметны сразу же – минус 3 кг за 4 дня!

Артистка подошла к делу серьёзно – сначала сильно сократила количество потребляемых калорий и начала усиленно заниматься на специальных тренажёрах. «Сегодня очень активный день, мало еды и много процедур, я готовлю свой организм к голоданию. Утро начала с тренировки на тренажёре, костюм плотно затягивается на теле, образуя вакуум, организм одновременно потеет и выводит токсины. Отличная чистка», — писала певица.

«Я выдержала четыре дня голода, вчера был самый сложный день, и мой врач приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание!» — сообщила энергичная Семенович в начале июня. Девушка отметила, что помимо талии у неё уменьшился и растянутый после многомесячного обжорства желудок. Также она снова начала чувствовать вкус пресной пищи. «Утром мне дали овсяный кисель без сахара, просто на воде, и мне он показался самым вкусным питанием на свете. Я чувствую, как у меня успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной», — призналась певица.

Семенович – большая любительница солёненького, а такая еда удерживает в организме жидкость, приводит к отёкам и лишнему весу. Певица поставила цель не только сбросить вес, но и изменить вкусовые привычки – на это она отвела себе три недели. «Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели. Результат у меня отличный — уже 3 кг за четыре дня голодания, продолжаем стройнеть дальше», — написала артистка.

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Голодовка сменилась строгой диетой, и за следующие 10 дней Семенович похудела ещё на полтора килограмма. Певица отметила, что её фигура стала выглядеть более подтянуто, а тело уменьшилось в объёмах. «Я почти в той форме, о которой мечтала, до полного кайфа мне осталось убрать 2 кг», — призналась девушка. Кажется, ей удалось воплотить задуманное в жизнь – в начале июля обновлённая и похудевшая Семенович улетела отдыхать в Сочи.