15 неловких вопросов: что такое грэпплинг и почему он круче других единоборств

Уличная борьба без правил давно собрала в себя все самые эффективные приёмы из различных единоборств. В тёмном переулке дело ограничивается только вашим личным «джентльменским кодексом». Однако подобная техника, как оказалось, присутствует не только на улицах. Такой вид борьбы, как грэпплинг, собрал в себя всё лучшее из дзюдо, боевого самбо, вольной и греко-римской борьбы и даже бразильского джиу-джитсу. Мы задали тренеру Black Star Fitness Рустаму Абанокову 15 неловких вопросов об этом виде спорта и узнали, помогут ли такие навыки в случае чего спастись от хулиганов.

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Что такое грэпплинг?

Грэпплинг – разновидность единоборств. В переводе с английского означает «хватать». В основном включает в себя броски и бросковую технику, как в классических единоборствах (самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбе). То есть это некий тандем основных борцовских техник, но с максимальным акцентом на болевые приёмы, на сдачу соперника.

Чем грэпплинг отличается от других единоборств?

В первую очередь, формой одежды. В грэпплинге не за что хватать. Соперники борются в рашгардах — специальной экипировке в виде водолазок и шортов. Нет хвата за кимоно, как в других единоборствах, например, самбо, дзюдо и джиу-джитсу. И при всём при этом нет ограничений в бросковой технике, то есть бросок можно совершать с любого положения. В грэпплинге можно делать всё, на что только способна фантазия.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

В грэпплинге вообще нет правил и ограничений?

Нет, так нельзя сказать. Нельзя использовать грязные приёмы, подставлять костяшки и выдавливать лимфоузлы. Таких вещей не допускает грэпплинг как спортивная категория, но есть смешенные единоборства – формат ММА и UFC. Там, конечно, ограничений меньше. Также нельзя делать всякие некрасивые жесты, бить ниже пояса, но такое случается. Грязная борьба есть везде, кто-то невзначай ударит локтем, кто-то толкнёт в пах ногой. Тем не менее определённые ограничения, джентльменские, существуют.

Помогут ли тренировки по грэпплингу в уличной драке?

Это точно поспособствует тому, что вы станете лучше чувствовать своё тело и, в случае чего, сумеете вырваться. В ситуации на тёмной улице, когда у нападающего в руках может быть какой-то острый предмет, например нож, главное – освободиться, дестабилизировать противника и удалиться с места.

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Что делать, если я очень хочу попробовать, но мне страшно, что мне могут что-то сломать?

Прийти к хорошему и грамотному тренеру.

Это в первую очередь упущение наставника. Всё зависит не только от физических нагрузок и натренированности атлета. Тренер – это психолог. Он должен чувствовать настроение своего ученика, уметь раскрыть в нем потенциал и убрать в сторону все страхи. Если человек сомневается, даже опытный спортсмен, то это чревато либо проигрышем, либо травмой. Здесь не стоит задумываться, все движения должны быть отточены, собраны и максимально сконцентрированы.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

А насколько велик риск получить травму?

В единоборствах травмы связаны с нежеланием сдаваться. Допустим, в моём случае, когда я вышел на ковёр на схватку – отбор на чемпионат России, – противник удачно зашёл на болевой приём, на рычаг локтя. Я думал, что не сдамся, но в любом теле есть слабые места – он вытянул мне локоть. Я думал, что всё в порядке, но локоть уже вылетел из суставной сумки. Нельзя недооценивать соперника. Нужно здраво оценивать ситуацию – если ты чувствуешь, что проигрываешь, то принимать поражение с честью. В этом ничего плохого нет.

Как понять, что уже можно сдаться?

Надо уметь слушать своё тело, но это всё банально звучит. Опытный спортсмен понимает, что, вот, рука в замке и любое дальнейшее воздействие приведёт растяжению или вывиху. Значит, пора.

Что делать, соперник окажется в разы больше меня?

Если выходишь на бой, то не имеет значения, какой соперник. Во-первых, он может быть только выше или ниже, но по весовой категории вы на одном уровне. Под таких соперников надо отрабатывать определённые техники, использовать свой козырь – скорость. И самое главное – всегда надо смотреть сопернику в глаза, не показывать ни секунду сомнения. Просто смотреть в глаза и вперёд. Решает не только сила тела и подготовка спортсмена. Есть ребята, которые знают один-два приёма, но в них столько силы духа, что даже опытные немного сдают.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

А как развивать в себе силу духа?

Всё очень просто – ходить в спортзал несмотря ни на что. Устал не устал, нет настроения, плохое самочувствие или проблемы на работе. Трудности всегда будут, но если ты не пойдёшь в спортзал, они не решатся. Проиграл на соревнованиях? Осознал и снова пошёл заниматься. Чемпион не тот, кто выкладывается и не проигрывает, а тот, кто после проигрыша возвращается. Это и есть сила духа.

Если я никогда не был физически развит, то это научит меня постоять за себя?

Как говорит тренер: «Сильному это не нужно, слабому не поможет». Но у физически слабого человека зачастую повышена мотивация. Такие люди добиваются успеха больше, чем те, кто чувствовал себя уверенно в школе или те, кто обижал слабых. Я думаю, что с них будет больше толку, если они грамотно используют свой настрой и понимают чего хотят. И хотят добиться этого не для того, чтобы показывать всем, какие они крутые спортсмены, а для того, чтобы защищать себя.

А я узнаю приём, который сработает на сто процентов?

Это сложный вопрос, потому что при любом удачном захвате соперника любой болевой приём может быть эффективным. Но я считаю, что всё, кроме удушающего, можно терпеть. Какой бы ты ни был спортсмен, если ты попался в замок, то потеряешь сознание и заснёшь от недостатка кислорода.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Если я буду часто выходить на бои и получать по голове, то я стану глупее?

Если часто получать по голове, то это микротравмы и сотрясение мозга. Конечно, это не совсем хорошо для здоровья. Но есть очень много примеров умных и образованных титулованных спортсменов. Многие известные фразы сказаны такими великими боксёрами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер. Но всё равно по голове желательно не получать, лучше её обогащать знаниями.

А почему бойцы в основном лежат? Это спорт для ленивых?

Со стороны может показаться, что это просто обнимашки. Большая часть спарринга происходит в положении лёжа, то есть в партере, потому что после того, как совершается бросок, не завершается встреча, как в дзюдо или других дисциплинах. Здесь после броска тот, кто его совершил, может сам оказаться в ловушке. Он уже будет не атакующим, а обороняющимся. В партере начинается самое интересное, будто шахматы: кто кому отдаст руку, чтобы на неё сделать болевой, но при этом закинет ногу, чтобы забрать противника на треугольник и сделать ему удушающий. Чаще всего основные события развиваются в положении лёжа, и всем кажется, что это спорт для ленивых. Но попробуйте лёжа отталкивать человека, который лежит на вас, или сменить позицию, вылезти и зайти к сопернику за спину. Это не так уж и просто.

Могу ли я надеть защиту?

Да, в грэпплинге надевают капы, потому что в некоторых моментах можно задеть подбородок или челюсть. Так же иногда ребята надевают ракушки и мягкие наколенники. Это единственные способы защиты.

Сколько я должен тренироваться, чтобы стать как Брюс Ли?

Но на самом деле если у человека есть сила воли и мотивация, то он сможет стать кем угодно. Это касается не только спорта. Каждый способен стать Брюсом Ли, но кому-то это под силу за несколько лет, а кому-то недостаточно и жизни.