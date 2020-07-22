Нет целлюлиту: зачем ещё нужен баночный массаж и как сделать его дома

Целлюлит беспокоит миллионы женщин по всему миру. Он не щадит ни юных девушек, ни зрелых женщин, ни «фитоняшек», ни любительниц сладкого. Вы можете целыми днями пропадать в спортзалах, но коварная «апельсиновая корка» всё равно останется с вами – к ней нужен особый подход. Одно из наиболее эффективных средств – вакуумный массаж. Рассказываем, как это работает и как сделать массаж с помощью банок в домашних условиях.

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Почему вакуумный массаж такой эффективный

На некоторых участках тела жировая ткань распределяется неравномерно и образует бугорки, просто потому что кровообращение в этих местах менее активно. Отсюда главные проблемные зоны – ягодицы, бёдра и живот. Современный образ жизни с сидячей работой и постоянным стрессом только подстёгивает появление целлюлита. А ведь помимо этого, есть и другие неблагоприятные факторы, начиная с неправильного питания и заканчивая гормональными сбоями и экологией.

Как бы там ни было, целлюлит – это совершенно нормальное и естественное явление. Но если хотите от него избавиться, вам поможет вакуумный массаж. Это специальная техника, при которой на коже создают перепад давления. Такая процедура ускоряет кровоток, улучшает поступление к коже кислорода и питательных веществ, стимулирует обновление клеток и лимфодренаж. За счёт этого расщепляются жировые отложения и уходит отёчность, активируется выработка коллагена, который улучшает эластичность кожи. Кроме того, эта процедура полезна при болях в мышцах, например, после физических нагрузок.

Следует отметить, что вакуумный массаж подходит далеко не всем. У него есть довольно большой список противопоказаний, который включает в себя заболевания кожи, варикоз, гипертонию, тромбофлебит, заболевания сердечно-сосудистой системы, повреждения кожного покрова, хронические инфекции, беременность, рак и т.д. Поэтому перед выполнением процедуры необходимо проконсультироваться с врачом.

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Как сделать баночный массаж в домашних условиях

Существует несколько видов вакуумного массажа. Большинство из них можно сделать только в салоне при помощи специальных аппаратов. Например, вакуумно-роликовый массаж (внутри банки расположены специальные ролики, которые усиливают эффект), аппаратный (проводится специальным прибором, который чередует повышенное и пониженное давление) или лазерно-вакуумный (совмещает вакуум с воздействием лазерных лучей) выполнить в домашних условиях не получится.

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Баночный же массаж многим знаком с детства – часто мамы и бабушки при простуде ставят банки на спину. Хотя сегодня существуют не только стеклянные, но и резиновые, и силиконовые вариации, с помощью которых можно делать массаж не только в салоне, но и в домашних условиях. Главное – соблюдать нехитрые правила.

Подготовка кожи

Перед процедурой необходимо разогреть кожу в тех местах, которые вы собрались обрабатывать. При желании можно принять горячую ванну, сходить в баню или же в течение нескольких минут растереть кожу с помощью разогретого в руках масла. Причём нанести его стоит в любом случае, чтобы защитить кожу от повреждений. Лучше всего подойдут стимулирующие кровоток и лимфоток масла, например, пачули, розмарина или укропа. Также в дополнение к маслу можно использовать антицеллюлитный крем.

Фото: istockphoto.com

«Стоп-зоны»

Не стоит забывать про «запретные» места, где ни в коем случае нельзя делать вакуумный массаж. Это участки под коленями, верхняя часть внутренней поверхности бедра и район паха. Здесь расположены лимфоузлы, и если их повредить, можно нарушить лимфоток. Также к «стоп-зонам» относятся грудь и область сердца.

Массажные линии

Массаж следует выполнять плавными круговыми движениями, не надавливая на банку и не отрывая её от кожи. Ноги надо обрабатывать снизу вверх, начиная чуть выше колена, ягодицы – от центра к внешним границам, живот – по часовой стрелке.

Не торопитесь

Спешка не удвоит эффект от массажа, а напротив, только навредит. Банка начнёт соскальзывать, в добавок могут появиться синяки. Также не стоит подолгу задерживаться на одном месте: если оставить «присоску» без движения дольше трёх секунд, синяк точно обеспечен. Спешить не надо, но и ворон считать тоже. В этом деле важна внимательность и концентрация.

Фото: istockphoto.com

Продолжительность

Каждую зону в среднем необходимо обрабатывать 3-4 минуты. Через некоторое время вы приноровитесь и поймёте, какая продолжительность подходит именно вам. Между процедурами необходимо делать перерыв в 1-2 дня, чтобы кожа и капилляры могли восстановиться. Один курс длится 10-15 сеансов, а результаты станут заметны после первых пяти. В год достаточно 2-3 курса, а для профилактики массаж можно делать раз в 2 недели.

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Однако важно понимать, что баночный массаж – не панацея. Он поможет справиться с целлюлитом и придать коже тонус, но стройной фигуры можно добиться только при помощи спорта и правильного питания.