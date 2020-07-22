Советы из прошлого: как поддерживали здоровый образ жизни в царской Руси?

Здоровье бесценно, это понимали и наши праотцы. «Здоровье не купишь – его разум дарит», – говорили они и ко всему подходили с умом. Конечно, тогда медицина значительно отличалась от современной, и болеть было по-настоящему опасно. Поэтому укреплению иммунитета уделяли особенное внимание. Физическая активность, чёткий распорядок дня и умеренность в еде – вот каким был образ жизни современников Ивана Грозного. Разумеется, наряду с ведением хозяйства и прочими «приметами времени». Некоторые правила из жизненного уклада предков стоит перенять и нам.

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Рацион, богатый витаминами, и застолья без перееданий

Рацион жителя царской Руси, например, в XVI веке, сильно зависел от его социального положения: бояре и прочие власть предержащие питались лучше своих подданных. Однако мясо, птица и рыба время от времени появлялись и на столах крестьян. Основу питания составляли овощи, фрукты, орехи и злаки. Всё это – продукты, богатые клетчаткой. Ели редьку, репу, хрен, горох, яблоки, вишню и прочие ягоды, а также много свежей зелени. Готовили кашу из ячменя, гороховую лапшу, жарили грибы и квасили капусту. Всегда были припасены и маринованные в уксусе овощи. Как известно сегодня, это источник пробиотиков, полезных для микрофлоры кишечника.

Грибы укрепляют здоровье и насыщают мышцы белком. Главное, не ошибиться с выбором О том, как найти качественный продукт не только в магазине, но и в лесу.

Всё производство было натуральное, без искусственных консервантов и красителей. Сохранять свежесть продуктов удавалось в холодных погребах и ледниках. От переедания и лишнего веса страдали редко, в народе говорили: «Умеренность — мать здоровья».

Несколько раз в году православные держали пост, когда мясо позволяли себе только в определённые дни – мясоеды. Хотя для этого и выращивали домашний скот, чаще на столе оказывались тушки диких животных и птиц, на которых охотились в лесу: заяц, тушканчик, тетерев, утка. Рыбу – источник Омега-3 и Омега-6 жирных кислот – можно было есть всегда. В реках ловили карасей, лещей, окуней, осетров. В период нереста в пресных водах можно было поймать и сельдь.

Традиционные русские лакомства – блины и пироги – тоже присутствовали в меню, об этом знаем из «Домостроя» протопопа Сильвестра. В основном ели полезные сладости, причём в небольших количествах: яблочную и ягодную пастилу, мёд, арбузы и дыни, натуральную патоку. Даже масленицу праздновали не так, как в XXI веке: к столу подавали «хворост, орехи, ядрышки, пирожные, шишки, творожную смесь, молоки варёные, жирный творог сухой».

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Популярными напитками были кисели, сладкие и пресные, морс, брусничная вода и хлебный квас – кладовая витаминов группы A, В, C, E. И никакой сладкой газировки! Пьянство также не приветствовалось: женщинам пить не разрешалось совсем, а мужчины выпивали только на тризнах (пиршество в честь умерших) и пирах по особым случаям. До XV века хмельные напитки были некрепкими: вино, медовуха, пиво. Чистый спирт научились делать позже.

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Физическая активность и закаливания

Издавна большое внимание люди уделяли гигиене. В баню полагалось ходить каждую неделю.

Одним из важнейших пунктов заботы о здоровье было закаливание. Умывались обычно холодной водой рано утром. Купались не только в горячей бане, но и в студёных реках, а зимой – в прорубях. Хотя делали это не только в оздоровительных целях – таким купаниям придавали и обрядовое значение. Также существовал обычай умываться росой – в день Аграфены Купальницы, который по новому стилю выпадает на 6 июля).

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Вставали и ложились на Руси рано. Вечер посвящали отдыху, молитве, вечерней трапезе. А ещё занимались ремёслами: ткали, плели на веретене, мастерили посуду. Однако сидячим образ жизни наших предков точно не был. Они ухаживали за скотом, много работали по дому и в поле, нередко во вред здоровью. Но меры предосторожности всё же соблюдали. Летом в полдень работа прерывалась. Разумные хозяева знали, насколько опасен тепловой и солнечный удар. В жаркие дни организм не перегружали тяжёлой пищей, пили много воды.

Отдых тоже проводили активно. Русский писатель и историк Н. М. Карамзин писал: «Народные игры и потехи, доныне единообразные в землях славянских: борьба, кулачный бой, беганье взапуски, остались также памятником их древних забав, представляющих нам образ войны и силы».

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Защита для иммунитета из натуральных травяных отваров

Здоровье укрепляли не только закаливаниями, но и разными травяными настоями. Болезни лечили народными методами. Только зажиточные люди могли позволить себе лекарей-иностранцев, хотя и у них в склянках были вовсе не современные лекарства, а зачастую всё те же травы. Большинство из них можно и сегодня легко найти в аптеке. Отвары делали на основе крапивы, полыни, подорожника, берёзового сока. Сегодня известно, что терпеноиды в составе полыни отлично борются с вирусами, а хамазулены ускоряют процесс регенерации тканей. Крапивные настои стимулируют работу иммунной системы и обладают кровоостанавливающим свойством благодаря витамину К. Правда, у таких средств есть и противопоказания. Например, чувствительность к разного рода аллергенам.

Фото: istockphoto.com

Напитки на основе молока и мёда применяли для укрепления здоровья и лечения простуды. При проблемах со сном использовали валериану лекарственную и пустырник сердечный. От судорог – мелиссу лекарственную, при воспалениях желудка – душицу, от головных болей – рябину и другие травы. Существовали самые разные рецепты от кашля, язвы, физической слабости и «сердечных хворей» в прямом смысле слова. С древности было известно и о полезных свойствах минеральных вод. Их называли «богатырь-питьём» или кислой водой.

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