Как добиться красивого оттенка без вреда для кожи? Правила безопасного загара

Летом многие стремятся получить красивый загар, так как он придаёт коже более свежий и отдохнувший вид. Несмотря на то что о вреде чрезмерного ультрафиолетового излучения давно известно, некоторые до сих пор совершают распространённые ошибки и получают солнечные ожоги. В отношении загара существуют противоречивые мнения, но одно можно сказать точно: чтобы не подвергаться риску, загорать нужно с умом. Вместе с врачом-косметологом Еленой Грецовой рассказываем, каких правил необходимо придерживаться, чтобы получить красивый оттенок кожи без вреда для здоровья.

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Что нужно знать о загаре

Под воздействием солнечного света в организме вырабатывается пигмент мелатонин, благодаря которому кожа приобретает более тёмный оттенок. Существует три вида ультрафиолетовых лучей. Самыми длинными являются UVA-лучи, которые используют в солярии. Они способны проходить сквозь стёкла и тучи, не оставляют ожогов, но проникают глубоко в кожу, могут спровоцировать снижение иммунитета и вызывать аллергическую реакцию. Более короткие UVB-лучи не проникают сквозь облака и прозрачные поверхности, но именно они становятся причиной ожогов и повышают риск развития злокачественной опухоли – меланомы. Самые короткие UVC-лучи не могут пробиться даже сквозь атмосферу и попросту не достигают поверхности Земли.

Ультрафиолетовое излучение действительно может представлять опасность, но и у него есть позитивные эффекты. Так, УФ-лучи способствуют выработке серотонина – «гормона счастья», а также витамина Д, который участвует в обмене веществ, в гормональном обмене, а также в работе иммунной системы и необходим человеку для поддержания хорошего самочувствия.

Фото: istockphoto.com

Елена: Помимо положительного влияния солнца на синтез витамина Д есть и обратная сторона медали. Доказано, что солнечное излучение вызывает преждевременное старение кожи, которое называется фотостарением, и на его долю приходится от 70 до 80% от всех причин. На кожу оказывают влияние ультрафиолетовые лучи спектра А и В, инфракрасные лучи. Они провоцируют защитную реакцию в клетках, которая проявляется в виде пигментации и сосудистой сеточки. При продолжительном нахождении на солнце, воздействует ещё и температурный фактор, в результате чего, уменьшается количество волокон коллагена и эластина в коже. А внешне это проявляется в появлении морщин, неровном рельефе, шелушении и снижении тонуса. Кожа, поврежденная солнцем, выглядит, как «печёное яблоко». Помимо эстетических неприятностей, избыточное ультрафиолетовое излучение чревато развитием онкологических заболеваний.

Правила красивого и здорового загара

Загорайте постепенно

В первый день загара не проводите на солнце более получаса. День за днём понемногу увеличивайте время пребывания на 10-15 минут.

При этом, отмечает косметолог, общее время пребывания на солнце не должно превышать 1,5-2 часа в день.

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Выбирайте время

Наиболее опасные часы для солнечных ванн – с 11 до 16 часов. Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы. Елена рекомендует промежуток между 8 и 11 часами утра или уже после 16 часов.

Не бойтесь тени

Многие ошибочно полагают, что в тени загореть нельзя. На самом деле так загар будет ложиться мягче и держаться дольше, а риск обгореть значительно снизится.

Елена: Старайтесь больше находиться в тени, используйте головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки, по возможности лёгкую закрытую одежду.

Фото: istockphoto.com

Используйте солнцезащитный крем

О важности SPF-защиты хорошо известно, но некоторые всё ещё ей пренебрегают. Существуют самые разные солнцезащитные средства: крема, спреи, флюиды, стики, масла. Цифры 15, 30 или 50 обозначают уровень защиты – чем больше число, тем сильнее. Выбирайте удобную форму продукта и не беспокойтесь о том, что солнцезащитный крем не позволит коже приобрести желаемый оттенок. Средства с SPF обеспечивают безопасность на солнце, но никак не влияют на скорость загара. Также не забывайте обновлять продукт на коже, если он смылся водой.

Елена: В летний период лучше выбирать средства с SPF фильтрами от 30 до 50. Использовать защиту нужно даже в пасмурную погоду, так как ультрафиолет свободно проходит через облака. Наносить выбранное средство рекомендуется за 30 минут до выхода на улицу и для обеспечения максимальной защиты добавлять каждые 2 часа при нахождении на солнце.

Ухаживайте за кожей после загара

Не забывайте следить за водным балансом и пить достаточное количество воды, чтобы предотвратить сухость кожи. Для ухода отлично подойдут увлажняющие крема или молочко для тела и лица после загара. Наносить их следует на чистую и сухую кожу.

Фото: istockphoto.com

Елена: После загара нельзя пользоваться скрабами и спиртосодержащими лосьонами, так как они сделают кожу более чувствительной. Домашний уход в летний период должен включать очищение, тонизирование, увлажнение и восстановление. Особенно важно использовать средства с антиоксидантами – витамин Е, С, феруловая кислота, ресвератрол. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые возникают как следствие активного солнечного воздействия.

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Важно! Если у вас много родинок, перед загаром стоит проконсультироваться со специалистом, предупреждает врач.