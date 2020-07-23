Ещё пять минуточек: почему нельзя откладывать будильник?

По статистике звонок будильника входит в число самых раздражающих звуков, причём вне зависимости от установленной мелодии. Мозг воспринимает принудительное пробуждение как стресс и, естественно, всячески ему сопротивляется.

Соблазн понежиться в тёплой уютной кровати настолько велик, что функция «отложить будильник» очень востребована среди пользователей смартфонов. А некоторые даже специально заводят будильник на более раннее время, чтобы с утра подремать несколько лишних минут и при этом никуда не опоздать.

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Учёные же советуют забыть о кнопке «отложить будильник». Оказывается, желание отсрочить момент пробуждения даже на пять минут может обернуться неожиданными и весьма неприятными последствиями.

Как устроен здоровый сон?

Проблемой влияния продления сна на здоровье человека озаботился доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Техасского университета Стивен Бендер. По его мнению, безобидная, на первый взгляд, привычка может негативно сказаться на работе мозга.

Биологические часы человека (или циркадные ритмы) настраивают все физиологические процессы в организме в соответствии с 24-часовым циклом. Большинству взрослых для восстановления требуется 7,5-8 часов качественного сна за ночь. Такая продолжительность позволяет проводить достаточно времени в различных фазах сна. Обычно полноценный сон вмещает 4-6 циклов перехода через три стадии медленного сна (NREM) в фазу быстрого сна (REM). При этом первая часть ночи в основном проходит в фазе NREM, тогда как во второй половине преобладает сон REM.

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Почему человек не высыпается?

Поддержание этой чёткой структуры помогает добиться хорошего, спокойного сна и не чувствовать усталости после утреннего пробуждения. Нарушение циклов сна может быть вызвано различными факторами: затруднённым дыханием (храпом или апноэ), употреблением алкоголя и табака, использованием электронных устройств незадолго до засыпания, поздним приёмом пищи.

Таким образом, чувство усталости по утрам и нежелание вставать по звонку будильника часто свидетельствуют вовсе не о нехватке времени на сон, а о наличии нарушений биологических циклов.

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Как отсрочка пробуждения влияет на организм?

Изучая вопрос лёгкого пробуждения, Стивен Бендер пришёл к выводу, что желание отложить будильник на 5-10 минут чаще всего имеет под собой одно из двух оснований. Первое — привычка из подросткового возраста, возникшая вследствие изменения циркадных ритмов, то есть перестройки биологических часов. Второе – симптом более глубоких проблем, включая неправильный образ жизни и даже некоторые хронические заболевания. Поэтому если вы провели в постели 7-8 часов, но с утра чувствуете себя разбитым и утомлённым, это должно стать тревожным звоночком и поводом для обращения к специалистам.

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Что касается непосредственного влияния сна после будильника на состояние и здоровье человека, то позитивного эффекта такая дремота не оказывает. За столь короткий сон организм просто не успевает активировать процессы восстановления, так что ни выспаться, ни зарядиться энергией после звонка будильника уже не получится.

Более того, регулярно отодвигая момент пробуждения на несколько минут, можно даже нанести вред здоровью. Согласно некоторым гипотезам, короткие отрезки дремоты после завершения ночного сна вводят мозг в заблуждение, активируя выработку мелатонина – гормона сна. В результате вместо бодрости человек в течение дня ощущает ещё более сильную усталость и сонливость.

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Поэтому, уверены учёные, лучше всего заранее отвести себе достаточное время на сон и встать сразу после звонка будильника. Как бы ни хотелось нажать на кнопку «отложить на 5 минут».