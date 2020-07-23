И Converse, и Nike: какие кроссовки носили герои сериала «Друзья»

Ходят слухи, что в уже в этом августе нас ждёт долгожданное воссоединение героев культового сериала «Друзья». Съёмки закончились в 2004 году и, казалось бы, в интересах нынешнего поколения должны быть другие тв-шоу. Тем не менее, это до сих пор один из самых популярных сериалов современности, стиль и эстетика в котором сформировали восприятие целого десятилетия.

Образы каждого из персонажей можно использовать как пособие по моде 1990-х и начала 2000-х. Да что уж там, в наше время одеться как Моника или Джоуи – совсем не стыдно. Конечно же, в ностальгии по тем временам, мы не могли не обратить внимание на классические спортивные модели кроссовок, которые появляются на ногах героев из серии в серию. Рассказываем о самых интересных и модных до сих пор парах, которые мы приметили в сериале.

Adidas Stan Smith

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Впервые представленные в 1973 году кроссовки стали настоящей легендой благодаря стильному минималистскому дизайну. Рэйчел Грин удачно сочетает их со своими нарядами в третьем сезоне.

Nike Air Tech Challenge 2

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Записку от Моники Рэйчел и Чендлер нашли в фирменном ботинке Андре Агасси 1989 года. Дизайн отмечен акцентами краски, отражающими дерзкий стиль спортсмена. В кадре он выглядит слегка потасканным, как будто и правда достался им в наследство.

И в пир, и в мир. Почему стильный спортивный костюм – это не просто мода, а необходимость В 2020-м такой костюм может стать нарядом на все случаи жизни.

PUMA Suede Classic+

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Самая легендарная и популярная модель компании Puma. Кстати, в сериале она неоднократно появляется на ногах у многих из героев. Кеды прекрасно подходят для долгих прогулок или для катания на скейтборде. За Чендлером мы таких активностей не замечали, но смотрятся они на нём классно.

Nike Terra Humara

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Питер Фогг, создатель обуви, которая изначально была представлена ​​в 1998 году, рассказывал, что производителям не понравился дизайн модели. Но благодаря его маркетинговой команде, Air Humara всё-таки увидели свет. Это пара – самая первая дизайнерская работа Фогга в Nike, и его целью было создать обувь, которая выглядела бы очень технически. Питер имел опыт проектирования интерьеров самолетов и черпал вдохновение в дисковых тормозах, поэтому боковины колодок немного похожи на спицы.

Air Jordan 13

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Air Jordan XIII стали первой моделью, которая официально вышла как Jordan Brand, а не Nike. Ещё никогда в истории спорта спорстмен не создавал свой собственный бренд имени самого себя, кроме Его Воздушества. Росс в одной из серий гордо надел эту пару в поездку.

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Converse Jack Purcell

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

На Монике – истинная американская классика спортивной обуви. Кстати, в последнее время фирма уделяет этой модели всё больше внимания, что понятно – пара идеально дополняет любой модный образ.

Nike Air Max 96

Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Линейка Nike Air Max с инновационной видимой амортизацией появилась в 1987 году. То, что начиналось как уникальная технология, стало настоящим трендом для спортивной обуви. Air Max 96 – второй опыт дизайнера Серджио Лозано. На этот раз, как большой любитель природы, он вдохновился волнами и создал синий кожаный верх с сетчатыми вставками.