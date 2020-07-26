Эмоциональный голод: как перестать заедать стресс

Говорят, ты – то, что ешь. Но важно не только выбирать здоровую пищу, но и есть её правильно. В спокойном состоянии мы едим, чтобы восполнить силы, но в напряжённые моменты еда воспринимается как источник позитивных эмоций. Пытаясь поднять настроение вкусной, но вредной пищей, мы заедаем стресс. Называется это эмоциональным заеданием. Вместе с велнес-коучем и нутрициологом Андреем Семешовым рассказываем, почему это вредно и как перестать бегать к холодильнику, когда нервы взвинчены до предела.
Почему мы заедаем стресс?
Люди едят по двум причинам. Первая – чтобы утолить голод и поддерживать уровень энергии в организме. Вторая – чтобы заглушить стресс и неприятные эмоции. Причём во втором случае мы чаще всего выбираем что-нибудь сладкое или жирное. Однако после еды проблемы не исчезают, зато к ним добавляется чувство вины за неконтролируемое обжорство.
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Одна из главных причин эмоционального заедания – гормоны. При стрессе организм начинает вырабатывать кортизол, так называемый гормон стресса. Он посылает в мозг сигнал о мобилизации – якобы необходимо пополнить энергию, чтобы справиться с жизненными трудностями. Именно поэтому вместо яблока или йогурта хочется съесть что-то сладкое, солёное или жирное.
По словам Андрея Семешова, во многих случаях привычка заедать стресс уходит в детство: когда в награду за некие успехи или чтобы утешить, нам предлагают что-то вкусненькое. Таким образом, формируется определённый шаблон: если что-то расстраивает, нужно наградить себя печенькой или шоколадкой.
Ещё одна распространённая причина кроется в физиологических особенностях, отмечает нутрициолог. У организма реакция на стресс довольно стандартная – мобилизация. Например, кровоснабжение перераспределяется так, что кровь отливает от органов пищеварения и приливает к мышцам. Когда мозг считает, что тело в потенциальной опасности, нам не до еды – нужно спасаться. В таком случае, начиная усиленно что-то жевать, мы как бы пытаемся повернуть физиологическую реакцию в обратную сторону, переключиться с режима «мы в опасности» на «все хорошо, мы едим».
Отличить настоящий голод от желания заесть стресс довольно легко. Первый развивается постепенно, хочется не чего-то конкретного, а есть в целом. А после насыщения мозг подаёт соответствующий сигнал. В то время как эмоциональный голод приходит внезапно, вам хочется только определённой еды – например, любимый бургер или картошку фри. А вот удовольствие и сытость вы вряд ли почувствуете.
Кроме того, переживания негативно влияют на обмен веществ – они замедляют метаболизм, пища усваивается хуже, а вы быстрее набираете лишние килограммы.
Как перестать заедать стресс?
Осознание проблемы – первый шаг на пути к её решению. Для начала нужно разобраться, что провоцирует бесконтрольное поглощение пищи, и исключить этот фактор, будь то усталость, одиночество, скука или проблемы на работе. Например, от чувства тревоги поможет избавиться прогулка или танцы, от подавленного настроения – игра с домашним питомцем или погружение в приятные воспоминания, усталость снимут горячая ванна и чашка ромашкового чая, а хорошая книга или любимое хобби развеет скуку. Есть и другие лайфхаки, которые помогут справиться с эмоциональным заеданием.
Андрей: Своим клиентам я советую банальный приём – прежде чем потрошить холодильник, сходить на тренировку или просто часок погулять вокруг дома, в парке. Пообещав себе, что если желание съесть всё, что не приколочено, не исчезнет, то сразу по возвращении вы именно этим и займётесь. Практика показывает, что физическая активность позволит эффективно переключиться с переживаний и необходимость «заесть стресс» исчезнет.
Не убегайте от проблем
Вместо того чтобы заедать неурядицы, надо от них избавляться. Вы сгораете на работе, а приходя домой, валитесь с ног от усталости? Возможно, стоит сменить такую работу на более спокойную? Постоянные скандалы с любимым человеком? Значит, стоит разобраться в отношениях и найти выход из ситуации.
Если проблему нельзя устранить, надо выработать к ней другое отношение – искать позитивные моменты или подойти к ситуации с юмором. Главное – действовать здраво и рассудительно, не оставаться в плену эмоций.
Занимайтесь спортом
Физическая активность поднимает настроение и даёт прилив энергии, а значит, является незаменимым помощником в борьбе с эмоциональным напряжением. Не зря спортивные и подтянутые люди меньше подвержены стрессу. К сожалению, из-за внутренних переживаний многим тяжело заставить себя ходить в спортзал или заниматься дома. Но всегда можно найти время и силы, чтоб прогуляться вечером или сходить на танцы.
Фото: istockphoto.com
Не менее важен и режим сна. Без полноценного отдыха организм постарается восполнить энергию другими способами, и самый лёгкий из них – поглощение сладкого. Здоровый восьмичасовой сон поможет контролировать аппетит и сократить внеочередные подходы к холодильнику.
Уберите с глаз всё вредное
Нелегко совладать с соблазном, если холодильник заполнен колбаской и жареной картошкой, а кухня так и манит шоколадкой и чипсами. Разорвать порочный круг «стресс – еда – стресс» будет легче, если убрать с глаз всю вредную еду и заменить её на что-то более полезное – овощи, фрукты, мёд.
Более того, если вы нервничаете, походы в магазин стоит отложить. Иначе вернётесь домой с сумками, полными булочек и печенья.
Нет кофе и алкоголю
Кофе и алкоголь могут дать только временное утешение и прилив сил. На деле они не помогут справиться со стрессом, а только больше истощат нервную систему. Лучше пить воду, свежевыжатые соки и травяные чаи.
Не забывайте отдыхать
Посвящайте хотя бы полчаса в день расслаблению. Это может быть медитация, дыхательные практики или горячая ванна при свечах. Такой отдых поможет развеяться и снять накопившееся напряжение.
Фото: istockphoto.com
Не садитесь на диету
Диета – сама по себе стресс, поэтому в непростые периоды жизни не стоит мучить себя ещё и этим. Питайтесь правильно, но периодически позволяйте себе что-то вкусненькое. Главное в этом деле – умеренность.
Прислушивайтесь к себе
Интуитивное питание – диетологическая практика, разработанная ещё в 1990-е годы. Попробуйте прислушаться к сигналам, которые посылает организм при голоде – это упадок сил, обильное слюноотделение, головные боли. Ешьте, когда действительно хотите есть, а не от грусти или скуки. И не засиживайтесь за столом просто так – вставайте сразу, как почувствовали насыщение.