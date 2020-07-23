Опасная красота. Как ангелы Victoria’s Secret морили себя голодом ради супершоу

Девушки сидели на жёстких диетах и боялись набрать пару лишних граммов. Некоторые из них не смогли справиться с давлением.

Модный показ Victoria’s Secret – это настоящее шоу, в центре которого – блистательные девушки, дефилирующие по подиуму в шикарном нижнем белье. Высокие и худые модели, которых называют ангелами, проходят строгий отбор и вынуждены соблюдать жёсткую дисциплину, чтобы не оказаться за бортом.

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Жидкая диета Адрианы Лимы

Адриана Лима была ангелом дольше других моделей – она участвовала в показах Victoria’s Secret на протяжении 19 лет! В 2012-м девушка раскрыла секреты подготовки к супершоу, которые поразили и возмутили общественность.

В обычное время Лима не сидит на диетах, питается часто и понемногу, занимается спортом. В её рационе много овощей и фруктов, яиц, кисломолочных продуктов, мяса и рыбы и совсем нет мучного, фастфуда и полуфабрикатов. Лима – сладкоежка, но старается есть больше мёда и меньше налегать на шоколад. Однако перед показом нижнего белья супермодель садилась на диету, которую иначе как экстремальной не назовёшь.

За девять дней до показа Лима переставала есть твёрдую пищу и переходила на протеиновые коктейли, а также увеличивала количество тренировок до двух в день и пила по 3,5 литра воды в сутки. За два дня до шоу она сокращала количество жидкости, а за 12 часов до показа вообще переставала пить.

«Я бы никому не порекомендовал такую диету, можно получить такие же результаты и другими способами. Не могу сказать, что такая диета в перспективе отразится на её здоровье, но в это время она вряд ли получает все необходимые питательные вещества. Думаю, в эти дни она и чувствует себя неважно. Адриана могла бы что-то есть и всё равно выступать на подиуме не хуже», – считает диетолог Майк Русселль.

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Упорный труд или добровольное издевательство над собой?

Ангелы ассоциируются с упорным трудом, изнуряющими тренировками и диетами. Victoria’s Secret не раз критиковали за чересчур жёсткие требования к моделям по весу и проценту жира. Выполнить эти требования по силу не многим манекенщицам, что уж говорить об обычных девушках. «Они никогда не берут моделей с формами, это уже набило оскомину. Вся эта ситуация с истощающими сборами перед показом просто возмутительна! У меня есть подруги, которые прошли этот отбор. Им пришлось пойти на крайние меры, только чтобы попасть на шоу, однако они не смогли вести такой образ жизни на постоянной основе, потому что могли умереть», — признаётся модель Робин Лоули, которая в своё время не прошла кастинг в Victoria’s Secret.

В компании пытались оправдаться тем, что девушки добровольно выбирают такую жизнь. «Помню, как одна модель спросила меня, почему она не попала на шоу в этом году, на что я ей ответил: я смотрю твой «инстаграм» и вижу, как ты каждый вечер тусуешься в клубах. А Адриана Лима в это время по три часа подряд прыгает со скакалкой. Наши девушки становятся всё более физически развитыми. Мы не заставляем их это делать, они сами конкурируют друг с другом», — объяснял директор Victoria’s Secret по маркетингу Эд Разек.

Однако Разек, судя по всему, лукавит. Так, экс-ангел Эрин Хитертон призналась, что компания заставляла её сбрасывать вес. Она соблюдала строгую диету и тренировалась как проклятая, пока не поняла, что её организм не выдерживает. «Я была подавлена, потому что усердно работала, но моё тело этому сопротивлялось. Помню, как однажды пришла домой после тренировки, уставилась на свой ужин и подумала: ”Возможно, мне лучше вообще не есть“», – рассказала она. Отработав своё последнее шоу в 2013-м, девушка ушла из Victoria’s Secret.

Я боролась с образом своего тела и пыталась соответствовать идеальной картинке. Но я не идеальна. То, что раньше мне казалось провалом, стало пробуждением. Я больше не прячусь за искусственно созданной версией себя.

Другая бывшая модель Бриджит Малкольм довела себя до анорексии. Когда-то она гордилась, что занимается круглыми сутками и потребляет не более 800 ккал в день, но это привело к проблемам с пищеварением, выпадению волос и расстройству психики. Сейчас она проходит лечение и пытается вернуться к здоровому образу жизни. «Раньше я считала нормальным питаться только протеиновыми коктейлями и овощами, но это не нормально. Я сожалею, что советовала такую диету в своих интервью», — признаётся Бриджит.

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Не морите себя голодом!

Интересно, что Victoria’s Secret сейчас переживает не лучшие времена. Телетрансляцию знаменитого шоу, вокруг которого ещё несколько лет назад был огромный ажиотаж, пришлось отменить, потому что она перестала приносить прибыль. Здравый смысл возобладал, и общественность проголосовала своими деньгами против навязанных стандартов красоты.

Взгляды компании на параметры моделей давно устарели – анорексия уже не в моде, и всё больше дизайнеров творят, вдохновляясь реальными женскими фигурами, а не навязанными стереотипами. Теперь стыдиться лишнего веса и целлюлита не принято, и Victoria’s Secret начал уступать фирмам, которые создают красивое и комфортное бельё как для худышек, так и для девушек в теле.

Когда-то ангелы казались воплощением идеала, но страшно подумать, какую цену им пришлось заплатить за всеобщее обожание. Пусть на подиуме модели блистали и казались настоящим совершенством, за кулисами скрывались мучения и страдания, которые не все пережили без последствий.

Грустный опыт бывших моделей Victoria’s Secret показывает, что не стоит морить себя голодом ради недостижимого идеала. Тем более, идеальная внешность – понятие субъективное. В конце концов, красота не в тонкой талии или длинных ногах, а в задорном блеске глаз и радостной улыбке. А здоровье гораздо важнее навязанных кем-то стандартов.