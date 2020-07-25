Пашот, всмятку или вкрутую: как безопасно приготовить яйца

Омлет с бобами и беконом, пашот на брускетте с гуакомоле или идеальное в своей простоте всмятку – яйца можно приготовить десятком способов и на любой вкус. Но даже если не изощряться, кажется, что яичницу может пожарить каждый. Однако нередко мы забываем о базовых, но таких важных правилах – правилах безопасности. Рассказываем, какие ошибки чаще всего совершают при приготовлении яиц.

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Срок годности

Забывать о сроке годности, который указан на упаковке, нельзя ни в коем случае. Просроченные яйца стоит сразу же выбрасывать. Без холодильника при температуре от 0 градусов до +20 градусов яйца можно хранить не больше 25 дней, в то время как при температуре от -2 градусов до 0 градусов срок хранения увеличивается до 90 суток.

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Осторожно: сальмонеллы

Сальмонеллёз нередко может быть связан с употреблением яиц. Эта острая кишечная инфекция представляет наибольшую опасность для детей до пяти лет и для пожилых людей старше 65 лет. Микроорганизмы, которые могут находиться в яйце, погибают при температуре от 75 градусов. Однако белок начинает сворачиваться уже при 45 градусах, а значит, яичница не всегда успевает разогреться до нужной температуры. Поэтому омлет лучше готовить из свежих, только что разбитых яиц.

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Не мойте яйца заранее

Мыть все яйца сразу после покупки не стоит. Это нарушает естественную защитную плёнку продукта. Если яйцо слишком грязное, его можно аккуратно обтереть. Если же всё-таки решили помыть, лучше всего сразу его и приготовить – например, сварить – и оставить на потом уже в готовом состоянии.

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Следите за чистотой

Во время готовки нельзя забывать о тщательной обработке рабочей поверхности. Также следует чаще мыть руки. Обращайтесь с яйцами так же, как в случае с сырой рыбой или мясом.

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Помня об этих простых правилах, вы сможете не только насладиться вкусным завтраком, десертом или питательным перекусом, но и будете уверены, что не навредите собственному здоровью.