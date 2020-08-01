С возрастом немецкая супермодель отнюдь не теряет хватку, а лишь ответственнее подходит к собственному здоровью.

Идеальные параметры даже в 49: как Клаудия Шиффер держит себя в форме?

Супермодель 90-х, актриса, продюсер и филантроп, Клаудия Шиффер и сегодня продолжает удивлять поклонников не только новыми проектами, но и подтянутой спортивной фигурой. Она совсем не выглядит на свои 49 лет и с лёгкостью даст фору молодому поколению манекенщиц. При росте 180 сантиметров модель весит 60 килограммов, а её параметры до сих пор близки к «идеальным» – 94-61-91,5. Рассказываем, как питается легенда 90-х и каким активностям отдаёт предпочтение.

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Диета «5+», много воды и никакого фастфуда

В своих интервью Клаудия не раз признавалась, что, как и многие женщины, достаточно легко набирает вес, особенно если ест что-нибудь вредное. Чтобы сохранить фигуру, модель давно отказалась от всей вредной пищи и периодически практикует особую пятидневную диету.

Пицца, бургеры, тортики и пирожные – всё это настолько же вредно, насколько кажется соблазнительным. Такие вкусности действительно могут поднять настроение (всё благодаря огромному содержанию сахара), но ненадолго. Зато негативный эффект не заставит себя долго ждать: все вредности тут же отразятся не только на лице и фигуре, но и на самочувствии. Клаудия Шиффер, как и многие модели, привыкшая тщательно следить за собой, знает об этом, поэтому старается избегать таких продуктов. Звезда не ест жирную и сладкую пищу, воздерживается от кофе и алкоголя. Кроме того, она отказывается от многих круп, поскольку очень чувствительна к зерновым культурам.

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Есть немецкая супермодель предпочитает три раза в день. Вместо 5-6 маленьких порций она выбирает три полноценных здоровых блюда и старается не перекусывать между приёмами пищи. Разумеется, с плотным графиком не всегда удаётся вовремя поесть. В таких случаях Шиффер делает исключение для полезных перекусов – например, крекеров из коричневого риса или фруктов.

Сохранять идеальную форму, по словам модели, ей помогает диета «5+». Такой план питания предполагает два маленьких блюда на завтрак и обед и одно – на ужин. Также строго ограничено количество потребляемых калорий – не более 1200 ккал в день. Однако такой диеты Клаудия придерживается не постоянно, а лишь перед важными мероприятиями или когда необходимо быть во всеоружии. Изредка звезда даже позволяет себе читмил – шоколад или печенье, причём и в этом случае она отдаёт предпочтение органическим брендам.

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Вот как выглядит примерное меню модели:

Завтрак – мюсли с проросшими семенами и натуральным йогуртом без добавок и фрукты.

Обед – суп и салат из овощей.

Ужин – салат с курицей или тунцом.

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Шиффер особое внимание уделяет водному балансу и пьёт много воды, в том числе 1-2 стакана за полчаса до еды – это помогает усмирить аппетит и не объесться. Кроме того, модель старается ежедневно выпивать литр зелёного или травяного чая. Эти напитки очищают организм и улучшают не только общее самочувствие, но и состояние кожи.

Йога, пилатес и долгие прогулки

Длинные и стройные ноги Клаудии – её гордость и предмет зависти тысяч девушек по всему миру. Поддерживать их в отличной форме помогает пилатес – им модель занимается ежедневно, уделяя нижней части тела особое внимание.

В целом, Шиффер предпочитает активные силовые тренировки, но не пренебрегает и упражнениями на растяжку. Пару раз в неделю практикует и йогу – это помогает поддерживать гибкость и сохранять статную осанку.

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Что касается кардио, Клаудия не фанат интенсивных тренировок, таких как бег. Вместо этого она предпочитает быструю ходьбу. По мнению модели, такая лёгкая тренировка отлично помогает избавиться от лишних калорий, если это ещё и прогулка на свежем воздухе, будет полезна и для кожи.