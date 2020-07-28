Вегетарианки или мясоедки: кто стареет быстрее?

Говорят, отказ от пищи животного происхождения продлевает молодость. Выясняем на примерах звёзд, так ли это на самом деле.

Споры о том, нужно ли человеку есть мясо, да и вообще продукты животного происхождения, наверное, не утихнут никогда. Но каждый выбирает тот образ жизни, который ему близок. Многие вегетарианцы считают, что их диета положительно влияет на самочувствие и продлевает молодость, но так ли это на самом деле? Чтобы выяснить это, мы сравнили известных мясоедок и вегетарианок одного возраста.

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Вегетарианка Оливия Уайлд (36)

Уайлд придерживается вегетарианской диеты с 12 лет, хотя и признаётся, что это непросто. Когда-то она могла позволить себе морепродукты, а во время первой беременности и вовсе временно перешла на мясную пищу. «Быть вегетарианцем не всегда легко, но этот образ жизни помогает мне выглядеть и чувствовать себя лучше», – признаётся актриса.

Веру в правильность такого рациона ей помогла укрепить другая знаменитая вегетарианка, Алисия Сильверстоун. Когда они вместе снимались в фильме «Как по маслу» в Северной Каролине, достать вегетарианскую еду было довольно сложно. Но актрисы нашли выход. «Алисия готовила для меня каждый день, и я чувствовала себя как нельзя лучше», – вспоминает Уайлд.

Мясоедка Леди Гага (34)

Эпатажная певица, наряжавшаяся в бикини и платье из сырого мяса, никак не может быть вегетарианкой. Хотя овощи и фрукты всё же составляют основную часть рациона Леди Гаги, она употребляет достаточно морепродуктов, птицы и нежирного красного мяса.

Девушка придерживается диеты от известного тренера Харли Пастернак «5 факторов». Питается она пять раз в день небольшими порциями. Каждый приём пищи содержит пять видов еды: яичный белок, постное мясо или рыбу, овощи, здоровые жиры и низкокалорийный напиток. Не забывает певица и о регулярных занятиях спортом – в неделю у неё пять тренировок.

Ничто человеческое Гаге не чуждо, и иногда ей хочется побаловать себя фаст-фудом. Тогда звезда находит здоровую альтернативу. Например, вместо биг-мака лакомится бургерами из индейки, вместо обычной картошки фри – жареным бататом.

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Вегетарианка Натали Портман (39 лет)

Исходя из этических принципов, актриса полностью исключила из своего рациона продукты животного происхождения. Как звезда рассказала в одном из интервью, вегетарианкой она стала в девять лет, насмотревшись мультфильмов. Животные для неё – не еда, а такие же создания, как и люди, способные испытывать чувства и эмоции.

Портман не только отказалась от мяса, но и не носит одежду из кожи и меха и является ярым защитником прав животных. В 2009 году она пошла ещё дальше и стала веганкой, прочитав книгу «Поедание животных».

«Эта книга открыла глаза на промышленное животноводство. От нас многое скрывают, людей засуживают просто за то, что они говорят об этой индустрии. Американские фермеры пали жертвами корпораций, которые набивают миллионы животных в маленькие загоны и содержат их в ужасающих условиях. К тому же такие фермы увеличивают загрязнение окружающей среды, что приводит к проблемам со здоровьем», – говорит актриса.

Во время первой беременности она временно вернулась к вегетарианству, потому что чувствовала потребность организма в яйцах и молочных продуктах. Но сейчас и она, и двое её детей придерживаются строгой веганской диеты, а муж является вегетарианцем.

Мясоедка Зоуи Дешанель (40)

Дешанель пробовала быть веганкой, когда узнала, что у неё аллергия на пшеницу, яйца, молочные продукты и сою. «Сначала я думала, что это будет легко, мне ведь и так нельзя есть кучу продуктов, но я продержалась только полгода. Практически невозможно быть веганом с непереносимостью к глютену», – призналась актриса.

Зои придерживается правильного питания, старается не «кусочничать» и есть по расписанию. В её рационе много овощей и различных злаков, но также есть мясо, птица и рыба. «Нам говорят, что в мире есть более здоровая пища, но всё равно непросто отказаться от мяса. Хотим ли мы есть меньше мяса или не хотим, в конце концов, нам придётся искать альтернативу, хотя бы потому, что нынешняя система животноводства несостоятельна», – объясняет Дешанель свой выбор.

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Вегетарианка Памела Андерсон (53 года)

Андерсон перестала есть мясо в 13 лет, когда увидела, как её отец отрезает голову загнанному оленю. Она известная защитница животных – не носит меха и кожу, не ест мясо, молочные продукты и яйца.

«Сначала я отказалась от мяса – если честно, мне его вкус никогда не нравился, а в последнюю очередь – от молочных продуктов», – рассказывает модель. По её словам, после перехода на вегетарианство улучшилось пищеварение, состояние кожи и волос, самочувствие в целом. Актриса считает, что продукты животного происхождения попросту не подходят для нашего организма, а вегетарианство помогает ей сохранять молодость.

Её любимая еда – авокадо, грейпфруты, огурцы, фисташки, хлеб и хумус. Из напитков Андерсон предпочитает розовое вино. Оставаться в форме ей помогает физическая активность. Однако тренировки в спортзале модель заменяет на долгие прогулки по пляжу и танцы.

Мясоедка Николь Кидман (53 года)

У Кидман нет запрещённых продуктов – в одном телешоу она даже ела жуков! «Я ем всё подряд, но умеренно. Когда отправляюсь с мужем в автобусное турне, то постоянно питаюсь вредной пищей. Я не верю в отказы от продуктов, стараюсь следовать принципу 80% здоровой еды и 20% – нездоровой. Я нахожу баланс, который работает для меня, и чувствую себя полной энергии», — говорит она.

Поддерживать себя в форме актрисе помогает спорт: она серьёзно занимается йогой и медитациями. Также важную роль в жизни Кидман занимает бег – она любит устраивать пробежки в лесу или на пляже. «Мои родители бегали марафоны, так что бег является частью моей жизни ещё с тех пор, когда я была маленькой девочкой», – рассказала она в одном из интервью.

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Вегетарианка Мишель Пфайффер (62 года)

Пфайффер говорит «нет» пластической хирургии и стареет с присущей ей грацией. Впрочем, возрастные изменения проявляются на лице актрисы очень медленно. Она говорит, всё дело в её диете. «Я уверена, что выгляжу младше своих лет благодаря веганству. Это самая здоровая диета, которая не забивает организм токсинами, которые, в свою очередь, ускоряют старение. Вскоре после того, как я перешла на веганство, моя кожа заметно улучшилась», – делится актриса.

Как рассказала звезда, ей было сложно отказаться от углеводов, но не от животных белков – их она никогда не любила и раньше ела мясо только потому, что считала его полезным. По её словам, тяжело было первые несколько недель, а потом она втянулась. Теперь веганская еда Пфайффер даже нравится.

Мясоедка Шэрон Стоун (62 года)

Звезда фильма «Основной инстинкт» и на седьмом десятке лет сохраняет великолепную форму. Отчасти благодаря спорту, отчасти – некоторым ограничениям в еде. Стоун не ест консервированные продукты, копчёности, полуфабрикаты и прочие вредности, а также старается воздерживаться от кофеина, сахара и алкоголя. «Но я ем мясо и горький шоколад, иногда могу подсластить чай. У меня целиакия (нарушение работы кишечника – Прим. ред.), поэтому я не употребляю глютен. В остальном я питаюсь, как обычный человек – ем, что хочу», — говорит Стоун.

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По итогу, кажется, не так уж важно, едите вы мясо или нет: и вегетарианки, и мясоедки из нашей подборки находятся в прекрасной физической форме. Главное – в целом придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, не злоупотреблять мучным и сладким, избегать алкоголя и табака, заниматься спортом.