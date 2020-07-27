Известный музыкальный продюсер отличался крупным телосложением, но недавно удивил своих подписчиков в «Инстаграме».

Минус 100 кг за год: как сейчас выглядит Максим Фадеев

В конце июня в своём «инстаграме» Максим Фадеев поделился фотографией, которая повергла в шок многих его поклонников. На снимке музыкальный продюсер был одет в собственные шорты, однако вместо двух штанин смог поместиться в одну.

Некоторые подписчики Фадеева сильно обеспокоились его состоянием здоровья, а в СМИ появились комментарии врачей об опасности такого стремительного похудения. Однако артист поспешил успокоить общественность: никаких операций он не делал и, более того, не использовал специальные вещества для похудения.

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Как изменился Максим Фадеев?

По словам Фадеева, секрет его похудения кроется в правильном подходе к питанию и физических упражнениях. Ни к каким специальным методикам, как говорит продюсер, он не обращался.

«У всех врачей, диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть свои методики, но они почему-то стоят больших денег. Та методика, о которой напишу я, вообще не предполагает таблеток и никаких специальных мучений. Моя диета очень простая», – отметил артист. Способ, который Фадеев использовал, чтобы сбросить лишние килограммы, не предполагает финансовых затрат. Как рассказал музыкант, нужна только вода определённой температуры и обычные продукты, доступные каждому. Кроме того, жёстко ограничивать себя также не придётся.

Композитор получил множество комплиментов от поклонников и коллег. Одной из первых его поздравила певица Лолита Милявская. «Макс! Тебе очень идёт, и главное – ты улыбаешься!», – обратилась артистка к Фадееву.

А в комментариях под фото с результатами преображения начали активно интересоваться, в чём же секрет таких изменений. Не остался в стороне и юморист Гарик Харламов – он, как и многие подписчики музыканта, попросил того раскрыть тайну и поделиться методикой.

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В чём секрет диеты Фадеева?

Продюсер не стал долго выдерживать интригу и признался, как ему удалось избавиться от лишнего веса. По словам артиста, его главный секрет – горячая вода натощак. Три раза в день – утром, в обед и вечером – он выпивал по 600 миллилитров горячей воды, «чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток».

Вы даже не представляете, как вес начнёт уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трёх ложек не съедите!

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Разумеется, продюсер не забывал и про физическую активность, однако к экстремальным тренировкам не прибегал, и не сказать, что пропадал в спортзале. Фадеев также отметил, что планирует написать целую книгу, которая будет посвящена похудению. В ней он поделится собственным опытом и подробно расскажет о своей методике похудения.