TikTok-фитнес: 7 блогеров, которые помогут прокачать фигуру

Мы уже писали о фитнес-блогерах «Инстаграма» и YouTube. Теперь расскажем, за кем стоит следить в TikTok. В этой подборке семь профессионалов, которые за 30 секунд соберут для вас персональную программу тренировок.

Диана Сонина

Ник: @soninadiana

Диана – один из самых известных фитнес-блогеров в TikTok. На её страницу подписано более 365 тысяч человек. Она рассказывает про правильное питание и записывает видеотренировки, которые можно проводить дома. Программы из блога подойдут как продвинутым любителям фитнеса, так и новичкам.

Блогер расскажет, как подкачать ягодицы, если у вас болят колени, или как обезопасить себя и не допускать ошибок при выполнении упражнений. Также ещё Диана проводит марафоны: семь роликов на каждый день недели на определённую группу мышц, например, чтобы подтянуть бёдра или живот. А каждый понедельник в 16:30 (по мск) проходят тренировки в прямом эфире.

Анатолий Горячев

Ник: @sistimatela

Эти тренировки точно оценят парни. Анатолий поможет нарастить мышцы без стероидов, научит правильно подтягиваться и делать разные выходы на турнике. А ещё подкинет пару интересных идей для челленджей всем, кому надоели обычные отжимания и планка. Помимо роликов с упражнениями в блоге есть видеоответы на вопросы подписчиков и разбор ошибок, которые часто допускают новички. В феврале тренер Горячев запустил марафон по трансформации тела «60 горячих дней». Результаты уже можно оценить в его профиле.

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Анастасия Кобцева

Ник: @kobtsevaaaa

Настя – мастер спорта по художественной гимнастике. Гибкость и растяжку она развивала с детства, а теперь помогает разработать мышцы другим. Безопасно и без боли. В её блоге не только стретчинг, но и упражнения на подкачку, выносливость и юмористические скетчи на тему спорта. Кроме того, Настя учит делать разные гимнастические трюки: стойки, перевороты, подкатки. Овладеть этой техникой могут не только профессионалы, но и любители, если заниматься усердно и соблюдать все правила.

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Алексей Столяров

Ник: @stoliarovaleksei

Известный YouTube-блогер Алексей Столяров осваивает новую площадку. И довольно успешно. У его страницы в TikTok уже больше 500 тыс. подписчиков. Тематика всё та же – трюки и спортивные челленджи. Помимо акробатических элементов блогер показывает, как правильно качать мышцы, работать над выносливостью и развивать ловкость.

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Валерия Тэн

Ник: @tenva

Лера – фитнес-мама. В своём TikTok-блоге она рассказывает, как ей удалось восстановиться после родов и как заниматься спортом дома с ребёнком. Лера создала страницу совсем недавно, но её видео уже набрали более 11 тыс. лайков. Помимо упражнений она делится рецептами полезных и низкокалорийных обедов.

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Анна Beautyfit

Ник: @anna_beautyfit

Аня – сертифицированный диетолог и фитнес-тренер. Ранее она запустила авторский курс по питанию и по пилатесу в «Инстаграме», а теперь записывает тренировки в TikTok. Также в блоге есть полезные рецепты и ответы на вопросы от подписчиков. Благодаря её видео вы узнаете, чем можно заменить сладкое при похудении, как самой сделать фитнес-резинку, какие упражнения помогают уменьшить талию и многое другое.

Алина Чарова

Ник: @alinacharova

Модель Алина Чарова ведёт блог о моде, питании и фитнесе. Она рассказывает, чем питаются девушки с подиума и как они поддерживают форму. Помимо тренировок Алина записывает ролики о том, как исправить осанку, сохранить молодость и здоровье кожи и волос. А ещё снимает видеоистории о комичных ситуациях, с которыми сталкивалась во время работы моделью.