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7 признаков, которые говорят о том, что пора заняться спортом

Хотя сегодня здоровый образ жизни становится всё популярнее, некоторые никак не могут найти время на себя – из-за учёбы, работы, бытовых забот. А это выливается в проблемы со здоровьем. Сидячий образ жизни, неправильное питание, дефицит свежего воздуха – всё это способствует набору лишнего веса, снижению выносливости, плохому самочувствию и стрессу. Постепенно тело становится скованным и жёстким, а организм – неспособным выдержать даже лёгкой нагрузки. Чтобы вы не упустили этот момент, мы собрали семь основных признаков того, что пора заняться собой и добавить в распорядок дня физические нагрузки.

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У вас появился лишний вес

Первым и самым главным тревожным звоночком является лишний вес. Конечно, в вопросе похудения ключевую роль играют не только спортивные тренировки, но и сбалансированное питание. Однако без ежедневных нагрузок процесс может затянуться на долгие месяцы. Поэтому если заметили, что значительно прибавили в весе из-за неправильного питания или сидячего образа жизни, стоит задуматься об упражнениях.

Понять, что у вас есть лишний вес, можно с помощью специальных формул для определения оптимального соотношения роста и веса – например, индекса массы тела (индекс Кетле). Чтобы правильно его рассчитать, нужно рост в метрах возвести в квадрат, а затем вес в килограммах разделить на полученную цифру. Например, для человека ростом 1,7 м и весом 62 кг индекс Кетле будет рассчитываться так: 62: (1,7 * 1,7) = 21,5. Теперь сравниваем результат с данными в таблице и определяем, есть ли в организме избыточный вес.

Вы стали менее выносливы

Если стали замечать, что при долгой ходьбе появляется одышка, а поднимаясь по лестнице всего на несколько этажей, вы испытываете большие трудности, это значит, что выносливость вашего организма заметно понизилась. Чаще всего это происходит из-за сидячего образа жизни и недостаточной активности. Организм просто отвыкает от нагрузок и спустя какое-то время не может справиться даже с элементарными задачами.

Фото: istockphoto.com

Для повышения выносливости нужно выполнять беговые упражнения. Но если вы никогда не занимались спортом, лучше начать с простой ходьбы. В первые несколько недель будет достаточно ежедневных прогулок на свежем воздухе. После можно перейти к бегу трусцой, а при желании и к полноценным пробежкам.

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Пропала сила в мышцах

Сила мышц нужна для поддержания ровной осанки и выполнения ежедневных бытовых задач. Если целыми днями сидеть дома и совсем не заниматься спортом, вряд ли вы сможете с лёгкостью донести тяжёлые пакеты из магазина или, например, передвинуть мебель. А со временем даже простейшие нагрузки станут не под силу. Безусловно, до такого состояния запускать организм ни в коем случае нельзя.

Фото: istockphoto.com

Если на ежедневные тренировки не хватает времени или желания, занимайтесь хотя бы пару раз в неделю. для укрепления мышц выполняйте отжимания, упражнения на мышцы спины и пресса. Постепенно можно усложнить задачу и добавить утяжелители.

Суставы стали менее подвижны

Если вы мало двигаетесь и ежедневно сидите в одном положении, подвижность суставов и гибкость тела в целом может заметно ухудшиться. Попробуйте наклониться и обхватить руками колени, сядьте на пол и встаньте, не опираясь на руки, повертите головой, при этом не двигая остальным телом. Если с этим у вас возникли трудности, стоит уделить особое внимание суставам. Развивать их подвижность можно и дома, для этого не требуется никакого специального оборудования.

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Плохое самочувствие

Причиной дискомфорта могут быть проблемы со здоровьем. Головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах – всё это вы можете испытывать из-за каких-либо заболеваний. Поэтому, в первую очередь, стоит обратиться к врачу.

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Однако бывает и так, что плохое самочувствие становится следствием недостаточно активного образа жизни. Даже лёгкие физические нагрузки помогут улучшить общее состояние организма: уйдёт слабость, улучшиться сон и самочувствие в целом. А регулярные занятия спортом помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Упала работоспособность

Стали чаще уставать на учёбе или работе, а ежедневные дела превратились в непосильный труд? Эти признаки так же могут быть тревожными звоночками – организм болен, и нужно незамедлительно обратиться врачу. Но если никаких заболеваний не выявлено, а сил справляться с рутиной всё же нет, стоит пересмотреть свой образ жизни. Повысить работоспособность и выносливость помогут спорт, правильное питание и здоровый сон.

Физическая активность помогает разгрузить мозг и снять нервное напряжение. Поэтому о регулярных тренировках – пусть и совсем несложных – особенно стоит задуматься тем, кто ежедневно испытывает умственную нагрузку: школьникам, студентам, работникам креативных индустрий и т.д.

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Сильный стресс или депрессия

Известно, что физические нагрузки – хороший способ справиться с переживаниями. Если в жизни наступил сложный период, вы часто испытываете стресс и находитесь в состоянии нервного возбуждения, попробуйте добавить в расписание занятия спортом.

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