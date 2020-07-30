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Можно ли сидеть на арбузной диете? Как выбрать хороший арбуз? Польза и вред

Польза и вред арбуза
Анна Берсенева Ксения Деркачева
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Арбузная диета: в чём её плюсы и минусы для похудения? Мнение диетолога
Как выбрать идеальную ягоду, получить максимум полезных веществ и не навредить организму.
Lifestyle / Питание 0

Ягода, фрукт, зелёная тыква – называйте как хотите. Арбуз – любимое летнее лакомство для многих. Он на 90% состоит из природной воды, содержит несложные сахара, богат витаминами и минералами. Его часто употребляют во время разгрузочных дней или вовсе садятся на арбузную диету. Он низкокалориен – энергетическая ценность составляет примерно 30 ккал на 100 граммов. Однако есть и «противопоказания».

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Арбузная диета: помогает ли похудеть?

Если вы привезли из отпуска пару лишних килограммов, то арбузные дни могут вам помочь. Почему дни, а не диета? В ягодах и фруктах может содержаться три вида сахара: фруктоза, глюкоза и сахароза. В арбузе же – примерно по 1,5 грамма каждого. В то время как суточная норма фруктозы для человека составляет 15 граммов, а значит, в день не стоит съедать более 1 килограмма арбуза. Избыток фруктозы может привести к ожирению печени.То есть «сидеть» на арбузах можно максимум 1-2 дня. А разнообразить рацион можно чёрным хлебом или сухариками.

Во время таких разгрузочных дней вы сможете сбросить около 1,5-2 кг, но не спешите бежать за арбузами. Это не то похудение, о котором вы подумали. Ягода обладает сильным мочегонным эффектом, поэтому из организма уйдёт только лишняя жидкость, а жировые отложения останутся.

Фото: istockphoto.com

Нутрициолог и диетолог Анна Берсенева считает, что сидеть на арбузах более 3 дней может быть опасно для здоровья.

Анна: Это большая нагрузка для поджелудочной железы, потому что у арбуза высокий гликемический индекс. Излишнее употребление ягоды приведёт к чрезмерной работе внутренних органов, что может вызвать негативные последствия.

Свежий арбуз или арбузный сок?

В арбузной корочке содержатся пектины и клетчатка. Эти элементы выводят токсины, очищают организм и необходимы для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Арбуз лучше есть после основного приёма пищи, например, на десерт, при этом съедать более 200-250 граммов не стоит.

Если сделать из ягоды сок, какое-то количество полезных элементов в нём останется, однако пектин и клетчатка в этом случае уходят в мусорное ведро вместе с корочкой. Кроме того, 2-3 кусочков свежего арбуза будет достаточно, чтобы наесться, а на один стакан сока уйдёт гораздо больше ягоды.

Фото: istockphoto.com

Диетолог советует есть ягоды и фрукты, в том числе арбуз, целиком. Мякоть организм усваивает легче, чем свежевыжатые соки. Последние резко поднимают уровень сахара в крови и требуют чрезмерной работы эндокринной системы.

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Выбираем арбуз по хвостику

Самые распространённые сорта созревают 60 дней. Поэтому арбуз стоит покупать только начиная с августа – более ранние ягоды, скорее всего, выращивали искусственно с помощью усилителей роста. Как же выбрать идеальный арбуз?

Полевое пятно. Светлый круглый отпечаток на одной стороне арбуза говорит о том, что ягода контактировала с землёй. Обращайте внимание на арбуз, у которого пятно ярче, но меньше по размеру. Большой жёлтый след говорит о том, что ягода лежала на земле слишком долго и на вкус, скорее всего, будет кисловатой, а по консистенции – водянистой и пресной.

Размер. Лучше выбирать арбуз среднего или крупного размера весом до 10-12 килограммов.

Хвостик. Сухой хвостик – показатель зрелости арбуза. Если вы покупаете ягоду в начале августа, то можете смело ориентироваться на стебель. Однако в конце арбузного сезона полагаться на хвостик не стоит – за 1-2 месяца он легко высыхает на складе у продавца.

Фото: istockphoto.com

Кожура и рисунок. Арбуз должен быть гладким и без повреждений, покрытым твёрдой блестящей коркой. Если вам удалось проткнуть её ногтем, значит плод не созрел. Выбирайте плоды с яркими контрастными полосками.

Звук. Перед покупкой щёлкните пару раз по поверхности ягоды. Звонкий звук говорит о сладости арбуза, а глухой – о незрелости. При ударе ладонью вы должны почувствовать вибрацию – это показатель хорошего качества фрукта.

Никогда не просите продавца надрезать ягоду, чтобы проверить спелость. Так вы откроете дорогу вредным организмам, которые находились на арбузной корке. Кстати, на трассе арбузы, как и другие ягоды и фрукты, лучше не покупать: они легко впитывают тяжёлые металлы от автомобильных выхлопов.

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Как проверить качество арбуза в домашних условиях?

Отрежьте кусочек мякоти и положите его в стакан с чистой водой. Через 20-30 минут посмотрите на цвет жидкости. Если вода в стакане стала розовой, значит, в арбуз добавляли стимуляторы роста и другие искусственные компоненты. Если арбуз чист – вода лишь слегка помутнеет.

Фото: istockphoto.com

Полезен ли арбуз для организма?

Арбуз содержит витамины группы В, витамин А, С, магний, фосфор, железо и другие полезные компоненты. Он богат антиоксидантами, которые поддерживают молодость и здоровье кожи. Ягода выводит из организма шлаки и токсины, поддерживает иммунитет и лучше прохладительного напитка помогает справиться с жаждой в жаркую погоду. Фолиевая кислота улучшает работу сердца, а каротин благоприятно влияет на стрессоустойчивость.

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По словам Анны Берсеневой, умеренное употребление арбуза оказывает благоприятное влияние на почки и организм в целом.

Анна: Арбуз состоит из большого количества природной воды, наполняет организм «живительной влагой» и не допускает обезвоживания, что особенно актуально летом.

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