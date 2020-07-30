Далеки от идеала: супермодели, которые перестали следить за фигурой

Некоторые поправились уже после завершения карьеры, а другие продолжают работать и сейчас.

Быть супермоделью очень непросто – за блестящей ширмой софитов и славы скрывается постоянный стресс и давление. На манекенщиц устремлены тысячи взглядов, поэтому они всегда должны выглядеть на все сто. Но не всем звёздам подиума удаётся поддерживать идеальную форму на протяжении всей жизни. Некоторые набрали вес после завершения карьеры или даже на её пике – и ничуть не жалеют.

Звёзды с неидеальной фигурой. Они гордятся своим телом, несмотря на чужие предрассудки Эти девушки доказывают, что успешной и красивой можно быть независимо от того, сколько ты весишь.

Линда Евангелиста

Фото: Getty Images / instagram.com

Когда-то Евангелиста была похожа не небожительницу и отказывалась и пальцем шевельнуть меньше, чем за $10 тысяч. Она вдохновляла таких модельеров, как Джанни Версаче и Карл Лагерфельд, и считалась одной из лучших из топ-моделей за всю историю моды. Однако после завершения карьеры Линда заметно поправилась – поговаривают, за последние пять лет она набрала почти 15 килограммов. Тем не менее, Евангелиста довольно спокойно относится к возрастным изменениям. Её мало беспокоят морщинки вокруг глаз, и женщина вполне комфортно чувствует себя в новом теле.

Тайра Бэнкс

Фото: instagram.com

Бэнкс никогда не была худышкой, но это не помешало ей взлететь на модельный Олимп в середине 1990-х. Впрочем, лишние килограммы стали проблемой для некоторых дизайнеров, но Тайра упорно гнула свою линию, отказываясь вписываться в навязываемые стандарты красоты. У неё это получалось тогда и продолжает получаться сейчас. Даже заметно пополнев, модель ещё долгое время оставалась востребованной. А сегодня Бэнкс является примером для всех, кто не боится идти против течения.

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Кейт Мосс

Фото: Getty Images / instagram.com

Нескладная и болезненно худая, Мосс олицетворяла героиновый шик 1990-х и вела далеко не самый правильный образ жизни. Когда-то она сказала: «Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой». И эта фраза навсегда запомнилась поклонникам модной индустрии. Однако годы спустя модель призналась: даже на пике карьеры она понимала, что нельзя быть такой худой. «Мне не нравилось, что я такая костлявая, но очень мало ела. Не специально, просто я постоянно работала и летала, и меня никто не кормил. Хорошо, что сегодня мир моды более разнообразен, есть модели разных форм и размеров», – рассказала звезда. Сейчас Мосс 46 лет, она начала вести здоровый образ жизни, набрала несколько килограммов и, кажется, стала намного счастливее.

Келли Брук

Фото: Getty Images

Аппетитные формы Келли Брук сделали её самой сексуальной девушкой 2005 года по версии журнала FHM, но с возрастом девушка начала поправляться. «Раньше я могла есть всё, что хочу, но после 35 лет моё тело сильно изменилось, и с каждым годом я набирала всё больше килограммов. Я считаю это нормальным: метаболизм замедляется, ты становишься старше, меньше двигаешься», – говорит Келли. Хотя её сегодняшние параметры не сравнить с формой на пике карьеры, в 40 лет Брук всё ещё отлично выглядит и продолжает сниматься в качестве модели.

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Джемма Уорд

Фото: Getty Images

Уорд впервые появилась на подиуме в 15 лет и быстро поднялась до уровня супермодели. Дизайнеры обожали её за подростковую субтильность, но резко отвернулись, когда фигура девушки стала более женственной. «Меня публично стыдили за мой вес. Кажется, ну, что такого? Но это сильно повлияло на меня. Я хотела спрятаться куда-нибудь подальше», – признаётся Уорд. Через несколько лет ей удалось вернуться в модельный бизнес, но уже на своих условиях – подстраиваться под жёсткие стандарты Джемма не стала.

Крисси Тейген

Фото: Getty Images

Тейген не только известная модель, снимавшаяся для многих журналов, но и большая любительница поесть. Раньше она очень переживала из-за лишних килограммов, но сейчас, наоборот, гордится ими и призывает своих поклонников не стесняться собственного тела.

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Она воспитывает двух детей, работает телеведущей и пишет кулинарные книги. «После рождения второго ребёнка я поправилась на 10 килограммов. Не могу похудеть, потому что очень люблю вкусно поесть. Привыкаю к своему новому весу, и он становится для меня нормальным», – объясняет модель.