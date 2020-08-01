С некоторыми из них по содержанию сахара не сравнятся и пирожные.

Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов?

С детства нам твердят: «Ешь фрукты, ведь в них очень много витаминов». Поспорить с этим сложно, в них действительно много полезных веществ. И всё бы хорошо, если бы не одно «но». В некоторых фруктах содержится большое количество сахара. И хотя природный не так опасен, как, например, в чистом виде, злоупотреблять им всё же не стоит. Рассказываем о 10 ягодах и фруктах с самым высоким содержанием сахара.

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Банан

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 1,09 гр.

Жиры: 0,33 гр.

Углеводы: 22,84 гр.

Калорийность: 354 ккал.

Фото: istockphoto.com

Один банан содержит 12 граммов сахара, что достаточно много. При этом плод всё же имеет множество полезных свойств. Особенно выделяют наличие калия, главная функция которого поддерживать здоровье почек и сердца. Также благотворное влияние на кровеносную систему оказывает содержащийся в банане магний.

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Персики

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,91 гр.

Жиры: 0,25 гр.

Углеводы: 9,54 гр.

Калорийность: 39 ккал.

Фото: istockphoto.com

Любимые многими персики содержат 13 граммов сахара. Как и банан, персик богат калием. Так, в 100 граммах фрукта содержится около 15% суточной нормы для человека.

Манго

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,82 гр.

Жиры: 0,38 гр.

Углеводы: 14,98 гр.

Калорийность: 60 ккал.

Фото: istockphoto.com

Экзотический фрукт тоже попадает в список сладких рекордсменов. В 100 граммах манго содержится около 13,7 граммов сахара. Плод обладает жаропонижающим свойством и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, манго – идеальный антидепрессант: его рекомендуют при напряжении и для избавлении от стресса.

Личи

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,83 гр.

Жиры: 0,44 гр.

Углеводы: 15,3 гр.

Калорийность: 66 ккал.

Фото: istockphoto.com

Ещё один экзотический фрукт в списке родом из Китая. В зависимости от конкретного сорта, содержание сахара в плодах разнится. Как правило, в одной чашке личи (100 грамм) количество сахара не превышает 15 граммов. Чрезмерное употребление фрукта может спровоцировать аллергию. Взрослым не рекомендуется съедать больше 10 плодов в день, детям – больше пяти.

Инжир

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,65 гр.

Жиры: 0,30 гр.

Углеводы: 19,18 гр.

Калорийность: 74 ккал.

Фото: istockphoto.com

В одной чашке свежего инжира (около 100 граммов) содержится порядка 16 граммов сахара. Тем не менее, это не умаляет полезных свойств фрукта. Его плоды, к примеру, богаты кальцием и фосфором. Врачи утверждают, что употребление двух ягод в день может ускорить процесс восстановления костей после перелома.

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Виноград

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,81 гр.

Жиры: 0,47 гр.

Углеводы: 13,93 гр.

Калорийность: 57 ккал.

Фото: istockphoto.com

Вне зависимости от сорта и цвета, 100 граммов винограда содержат примерно 16 граммов сахара. Он не особо богат на белки и грубые волокна, зато может похвастаться повышенным количеством углеводов. Также виноград способен увеличивать окись азота в крови. Это, в свою очередь, разжижает кровь и предотвращает образование тромбов.

Ананас

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,54 гр.

Жиры: 0,12 гр.

Углеводы: 13,12 гр.

Калорийность: 50 ккал.

Фото: istockphoto.com

На очереди тропический фрукт. В 100 граммах ананаса содержится 16 граммов сахара. О его полезных свойствах ходят легенды. В качестве примера остановимся на ферменте под названием бормелайн. Сконцентрирован он в сердцевине плода. Считается, что бормелайн ускоряет расщепление жиров в организме. Из-за такого свойства фрукт известен как идеальный жиросжигатель.

Черешня

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 1,06 гр.

Жиры: 0,2 гр.

Углеводы: 16,01 гр.

Калорийность: 63 ккал.

Фото: istockphoto.com

Кто бы мог подумать, что чашка черешни может содержать 18 граммов сахара. А по полезности свойств она обгоняет свою вечную соперницу – вишню. Красные ягоды содержат особые соединения – антиоксиданты полифенолы. Они помогают клеткам организма активнее противостоять повреждениям и быстрее восстанавливаться, а также замедляют старение.

Яблоко

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 0,26 гр.

Жиры: 0,17 гр.

Углеводы: 13,81 гр.

Калорийность: 52 ккал.

Фото: istockphoto.com

Один из наиболее популярных полезных перекусов, яблоки тоже содержат порядочно сахара: около 19 граммов на 100 граммов фрукта. Они насыщают организм питательными веществами и придают энергию. Зачастую яблоки используют в похудении. Избавляться от лишних килограммов помогают содержащиеся в этих фруктах вода и пищевые волокна.

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Кокос

Пищевая ценность в 100 граммах:

Белки: 3,33 гр.

Жиры: 33,39 гр.

Углеводы: 15,23 гр.

Калорийность: 354 ккал.

Фото: istockphoto.com

Кокос – один из самых калорийных представителей этого списка. Один его плод (примерно 200-300 граммов) содержит целых 22 грамма сахара. Тем не менее, кокосовая мякоть способствует улучшению зрения и хорошо влияет на пищеварение. Кроме того, содержащиеся в ней вещества препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.