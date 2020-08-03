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Вероника Хавлик – 14-кратная чемпионка мира по карате. Интервью, фото

Вероника Хавлик – 14-кратная чемпионка мира
Дарья Илькевич
Девочки тоже могут: как Вероника Хавлик стала 14-кратной чемпионкой мира по карате
Интервью со словацкой спортсменкой, которая пережила травлю в школе, а теперь покоряет соцсети.
Lifestyle / Тренды 0

На аккаунт 30-летней Вероники Хавлик в «Инстаграме» подписано более 100 тысяч человек. На страничке 14-кратная чемпионка мира по карате рассказывает о фитнесе и делится моментами из жизни. Кроме того, у девушки есть канал в YouTube, где она показывает любимые тренировки, упражнения на конкретные группы мышц в зале и в домашних условиях. Непростая история достижений чемпионки вдохновляет с уверенностью идти вперёд к мечтам. Мы пообщались с Вероникой и узнали, какое место в её жизни занимает спорт, что помогло ей добиться поставленных целей и как она поддерживает свою форму.

– Как вы увлеклись карате и почему именно с этим спортом решили связать свою жизнь?

– Однажды я узнала о карате и невероятно захотела попробовать себя. Как только начала заниматься, остановиться уже не могла. Мне нравилось сочетание искусства, страсти и эмоций в этом виде спорта. Я никогда не чувствовала себя так хорошо в каком-то другом деле. Благодаря карате я стала сильной физически и морально.

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И почему мы так часто забываем про эти простые правила?

– «14-кратная чемпионка мира» звучит невероятно для людей, которые незнакомы с миром карате и его соревновательной системой. Расскажите, как вы достигли такой цифры?

— В карате можно выигрывать несколько титулов за год. Дело в том, что существуют разные категории, в которых можно соревноваться. Некоторые из моих побед: традиционное кобудо, вольная форма, экстремальная форма с оружием и без.

– Какой была ваша самая запоминающаяся победа?

— Моя первая медаль чемпионата мира. Я знала, что выложилась на максимум и заслужила это. Никогда не забуду это чувство.

– В одном интервью вы упоминали, что в школе подвергались плохому отношению со стороны учителей. Как это повлияло на вас и что помогло идти к своим целям, не сдаваясь?

— В детстве особенно тяжело понять, почему люди так себя ведут по отношению к тебе. Конечно, это влияет на восприятие мира и на формирование личности, но важно продолжать мыслить оптимистично и всегда верить в себя, несмотря на слова окружающих.

– Вы сейчас не занимаетесь спортом профессионально. Что заставило вас прервать карьеру?

— Несколько лет я тренировала детей в родной стране, но из-за травмы пришлось закончить как с профессиональным спортом, так и с преподаванием. Однажды меня нокаутировали со спины и осыпали ударами, когда я упала на пол. Была повреждена шея, всё тело болело, и я долгое время не могла возобновить тренировки. Пришлось заниматься восстановлением с помощью специальных упражнений. Через несколько лет я переехала в Майами и продолжила заниматься фитнесом для себя.

– Почему спорт это важно?

— Я не могу представить свою жизнь без спорта. Он не только поддерживает тело в хорошей форме и делает меня сильнее физически, но и помогает с психическим здоровьем. Я всё ещё люблю карате, но также обожаю тренировки с тяжёлыми весами.

– Какой главный урок вы усвоили за спортивную карьеру?

— Каждая потеря добавляет сил на пути к цели.

– В соцсетях вы постоянно в спортивной форме. А чем любите заниматься в свободное от тренировок время?

— Свободное время провожу со своим парнем Саймоном и нашей любимой собакой – французским бульдогом по имени Яска. Мне всё равно, где я нахожусь, если рядом со мной эти двое.

– Как сейчас поддерживаете себя в форме?

— Мой секрет очень прост: не пытайтесь изнурять себя диетами, просто измените образ жизни – ешьте сбалансированно и не забывайте о движении.

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– Ваш жизненный девиз?

— Не слушать негативных людей. Просто оставаться сильной и воплощать мечты в реальность.

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