Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Главная / Lifestyle / Статьи /

Трейлраннер Дмитрий Митяев установил два мировых рекорда на Эльбрусе. Фото

Трейлраннер установил два мировых рекорда
Юлия Фёдорова
Сила гор: трейлраннер Дмитрий Митяев установил сразу два мировых рекорда за один забег
Атлет прошёл Mountain Race и «Кругосветку» вокруг Эльбруса за минимальное время.
Lifestyle / Тренды 0

Один из сильнейших трейлраннеров мира Дмитрий Митяев прошёл Mountain Race протяжённостью 111 км за 13 часов 19 минут и «Кругосветку» 140 км и 6400 м+ за 16 часов 20 минут. Условия его одиночного забега были максимально приближены к гоночным. У Дмитрия был полный комплект экипировки, а по маршруту были размещены пункты питания.

Как ставились рекорды?

Спортсмен стартовал 31 июля в 4 часа утра от поляны Азау. Рекорд на Mountain Race Дмитрий установил в Верхнем Баксане, пробежав дистанцию на 2,5 часа быстрее, чем предыдущий рекордсмен Андрей Храмов. Затем Митяев бежал ещё 30 км до поляны Азау, чтобы замкнуть кольцо «Кругосветки» и обновить ещё один рекорд.

Фото: Данил Колодин / Red Bull Content Pool

В своём «инстаграме» атлет признался, что ему всегда было интересно, почему другие спортсмены медленно пробегают эти трассы.

… теперь понял, что проблема просто в самих атлетах, а не в самой сложности трассы.

За плечами спортсмена уже был похожий забег. Дмитрий участвовал в гонке во Франции — 140 км и 7000 м+.

Фото: Данил Колодин / Red Bull Content Pool

Кто такой Дмитрий Митяев?

Дмитрий Митяев — сильнейший трейлраннер России. У него самый высокий индекс ITRA, который набирается по сумме гонок.

В одном из интервью атлет рассказал, что пришёл в трейлраннинг из спортивного ориентирования. В детстве он занимался футболом, а потом заинтересовался бегом по местности. Дмитрий признаётся, что выиграл свои первые соревнования без каких-либо знаний об ориентировании. Позже он стал заниматься в секции и выступать на различных мероприятиях. На одном из них он познакомился со своей женой. Екатерина Митяева также занимается трейлраннингом и занимает позицию одного из сильнейших атлетов.

Фото: Данил Колодин / Red Bull Content Pool

Год у Дмитрия делится на несколько циклов: тренировочный, соревновательный и небольшой отдых. В тренировочный период длительность занятий может достигать 30 часов в неделю. В период отдыха — 5-6 часов в неделю.

Дмитрий Митяев выступает за международную команду Adidas, а также является амбассадором Red Bull. Кроме того, вместе с женой он основал Trail Running School. Спортсмены сначала писали статьи про трейлраннинг на сайте школы, а затем стали проводить онлайн-тренировки. Помимо школы Дмитрий организовывает тренировочные лагеря, в которых люди могут совместить отдых и занятия спортом. У атлетов есть ученики, которые выступают на международных соревнованиях. Например, Алексей Толстенко, который в качестве поддержки бежал с Дмитрием часть дистанции на Mountain Race.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Вегетарианки или мясоедки: кто стареет быстрее?
Вегетарианки или мясоедки: кто стареет быстрее?
Минус 100 кг за год: как сейчас выглядит Максим Фадеев
Минус 100 кг за год: как сейчас выглядит Максим Фадеев
TOP 3
Яблоко от яблони: как сейчас выглядят дети знаменитых спортсменов?
Яблоко от яблони: как сейчас выглядят дети знаменитых спортсменов?
Тренды
10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть
10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть
Здоровье
Что будет, если месяц бегать по 5 км каждый день? Эксперимент блогера
Что будет, если месяц бегать по 5 км каждый день? Эксперимент блогера
Фитнес
© championat.com 2000–2020