Сила гор: трейлраннер Дмитрий Митяев установил сразу два мировых рекорда за один забег

Один из сильнейших трейлраннеров мира Дмитрий Митяев прошёл Mountain Race протяжённостью 111 км за 13 часов 19 минут и «Кругосветку» 140 км и 6400 м+ за 16 часов 20 минут. Условия его одиночного забега были максимально приближены к гоночным. У Дмитрия был полный комплект экипировки, а по маршруту были размещены пункты питания.

Как ставились рекорды?

Спортсмен стартовал 31 июля в 4 часа утра от поляны Азау. Рекорд на Mountain Race Дмитрий установил в Верхнем Баксане, пробежав дистанцию на 2,5 часа быстрее, чем предыдущий рекордсмен Андрей Храмов. Затем Митяев бежал ещё 30 км до поляны Азау, чтобы замкнуть кольцо «Кругосветки» и обновить ещё один рекорд.

Фото: Данил Колодин / Red Bull Content Pool

В своём «инстаграме» атлет признался, что ему всегда было интересно, почему другие спортсмены медленно пробегают эти трассы.

… теперь понял, что проблема просто в самих атлетах, а не в самой сложности трассы.

За плечами спортсмена уже был похожий забег. Дмитрий участвовал в гонке во Франции — 140 км и 7000 м+.

Фото: Данил Колодин / Red Bull Content Pool

Кто такой Дмитрий Митяев?

Дмитрий Митяев — сильнейший трейлраннер России. У него самый высокий индекс ITRA, который набирается по сумме гонок.



В одном из интервью атлет рассказал, что пришёл в трейлраннинг из спортивного ориентирования. В детстве он занимался футболом, а потом заинтересовался бегом по местности. Дмитрий признаётся, что выиграл свои первые соревнования без каких-либо знаний об ориентировании. Позже он стал заниматься в секции и выступать на различных мероприятиях. На одном из них он познакомился со своей женой. Екатерина Митяева также занимается трейлраннингом и занимает позицию одного из сильнейших атлетов.

Фото: Данил Колодин / Red Bull Content Pool

Год у Дмитрия делится на несколько циклов: тренировочный, соревновательный и небольшой отдых. В тренировочный период длительность занятий может достигать 30 часов в неделю. В период отдыха — 5-6 часов в неделю.



Дмитрий Митяев выступает за международную команду Adidas, а также является амбассадором Red Bull. Кроме того, вместе с женой он основал Trail Running School. Спортсмены сначала писали статьи про трейлраннинг на сайте школы, а затем стали проводить онлайн-тренировки. Помимо школы Дмитрий организовывает тренировочные лагеря, в которых люди могут совместить отдых и занятия спортом. У атлетов есть ученики, которые выступают на международных соревнованиях. Например, Алексей Толстенко, который в качестве поддержки бежал с Дмитрием часть дистанции на Mountain Race.