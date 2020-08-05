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Кто из российских спортсменов вернулся в спорт после травмы? Фетисов, Бережная, Утяшева

Спортсмены, которые вернулись после травмы
Екатерина Постникова
Железная воля: атлеты, которые вернулись в большой спорт после травмы
Каждый из них – пример стойкости, выдержки и целеустремлённости.
Lifestyle / Тренды 0

Россия всегда славилась сильными и талантливыми спортсменами, которые, к тому же, имели необычайную силу духа. Все истории выдающихся российских атлетов, преодолевших, казалось бы, непреодолимые препятствия, не перечислить. Поэтому сегодня расскажем лишь о четырёх спортсменах: несмотря на тяжелейшие травмы, они смогли вернуться в большой спорт и успешно продолжить карьеру. У каждого из них свой путь, но всех объединяет одно – железная сила воли.

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Хоккеист Вячеслав Фетисов

С самого начала своего спортивного пути этот советский хоккеист проявлял невиданную силу воли – работал на пределе своих возможностей, чтобы в будущем выступать за сборную страны. В итоге благодаря знаменитой пятёрке – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов – сборная СССР уверенно держалась в тройке лидеров мирового хоккея и завоевала множество международных наград. Сам Фетисов играл в НХЛ, выиграл Кубок Стэнли.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На долю Вячеслава Фетисова выпало немало трудностей. В 1979 году он получил серьёзную травму спины – спортсмена парализовало, он не мог ходить. Прогнозы врачей были неутешительными. Однако хоккеист смог совершить невероятное, восстановился и вернулся на лёд. Но на этом его испытания не закончились.

В 1985 году Фетисов попал в автокатастрофу. Сам он инцидент пережил, но погиб его младший брат Анатолий. Это был тяжёлый удар для всей его семьи. Вячеслав тяжело перенёс трагедию, но, несмотря на потерю близкого человека, всё-таки вернулся на лёд. Впереди ожидали новые трудности.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В 1997 году хоккеист снова попал в аварию, только теперь вместе с ним были двое его сокомандников. Все трое получили серьёзные ранения. Тем не менее после всех испытаний и травм – физических и душевных – спортсмен не бросил хоккей, не отвернулся от своей мечты. Он вернулся на лёд и остался верен своему виду призванию, несмотря ни на что.

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Фигуристка Елена Бережная

С начала профессиональной карьеры Бережная выступала в парном катании. Её первым партнёром был Олег Шляхов. Именно с ним фигуристка начала завоёвывать первые медали, несмотря на то что отношения между партнёрами были натянутые. Порой Шляхов относился к коллеге грубо и неуважительно.

Фото: Getty Images

Трагедия случилась во время тренировки в 1996 году. Партнёр задел голову Бережной лезвием конька: была пробита височная кость, а осколки повредили оболочку мозга. Фигуристку госпитализировали и срочно отправили в Ригу, где она перенесла тяжёлую операцию. Первое время Бережная вообще не могла двигаться и разговаривать. Врачи говорили, что вернуться в спорт она точно не сможет.

Фото: Getty Images

Пессимистичные прогнозы спортсменка опровергла. Восстановиться и снова встать на коньки ей помог Антон Сихарулидзе, который затем стал её новым партнёром. Вместе они одержали триумфальную победу на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

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Пловец Александр Попов

Российского пловца Александра Попова по праву можно назвать легендой. Он успел стать четырёхкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и многократным чемпионом Европы. С детства Попов увлекался плаванием, но в полной мере его талант раскрылся после окончания школы.

Фото: Getty Images

В 1991 его карьера началась с громких побед на чемпионате Европы в Афинах. Далее последовали триумф на Олимпиаде в Барселоне. В 1994 году Александр устанавливает мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. А Олимпийские игры 1996 года в Атланте сделали российского спортсмена мировой знаменитостью.

Но блестящей карьере пловца суждено было прерваться. В августе 1996 года в Москве Попов вместе со своим другом ввязался в уличную драку – заступился за девушку. Хулиганы оказались вооружены, и один из них ударил спортсмена ножом. Были задеты почка и лёгкое. К счастью, жизнь пловца удалось спасти. А благодаря опыту и профессионализму врача он даже смог продолжить спортивную карьеру.

Фото: Getty Images

Восстановление было трудным и длительным. Но благодаря выдержке и стремлению в том же году Александру удалось вновь выступить на соревнованиях – взять «золото» на Олимпиаде в Атланте. После чего карьера российского спортсмена продолжалась ещё 8 лет.

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Гимнастка Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева – пример настоящей стойкости и воли к победе. Юные гимнастки по всей России знают, с каким трудом ей удалось вернуться в профессиональный спорт после травмы.

В 2002 году во время выступления Утяшева неудачно приземлилась после прыжка – на обе стопы. Сначала врачи диагностировали ушиб и допустили её к тренировкам. Но повреждение лишь усугубилось. Спортсменка пыталась тренироваться, превозмогая боль. А когда говорила об этом тренерам, её обвиняли в симуляции. Только несколько месяцев спустя врачам удалось обнаружить настоящие масштабы травмы – многочисленные переломы ладьевидной кости на одной ноге и расхождение костей на другой.

Гимнастка перенесла шесть операций на ногах. Доктора давали неутешительные прогнозы – после такого она вряд ли сможет вернуться в большой спорт. Говорили, что с имплантом в стопе и ходить можно, только сильно хромая. Но Утяшеву такие доводы не остановили.

Чтобы не потерять форму, гимнастка старалась каждый день плавать в бассейне – первое время прямо с гипсом на ногах. Она пробовала делать растяжку и заниматься с гимнастическим инвентарём сидя. Благодаря трудолюбию и упорству Утяшева смогла вернуться в профессиональный спорт два года спустя.

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В 2004 году она стала чемпионкой Европы в командном зачёте. Затем победила на международных турнирах во Франции и Латвии. Гимнастка старательно готовилась к Олимпиаде 2008 года в Пекине. Однако в 2006 году на тренировке вновь получила травму – пострадало колено. Во второй раз спортсменке повезло меньше. Повреждения оказались слишком серьёзными, восстановиться ей не удалось и пришлось навсегда оставить спорт.

Тем не менее Ляйсан не опустила руки – она смогла перестроиться и реализовать себя в сфере шоу-бизнеса. Бывшая гимнастка стала известной телеведущей, и никакие травмы не смогли ей помешать.

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