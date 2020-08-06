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Витаминный минимум: без каких важных веществ нам не обойтись

После вирусной эпидемии организм у многих ослаблен и уязвим. Поэтому ему нужна поддержка в виде витаминных добавок. Вместе со специалистом по функциональному питанию, экспертом-нутрициологом Владой Гришкевич рассказываем, какой витаминный минимум необходим современному человеку для поддержания иммунитета и жизненных сил.

Заниматься самолечением не стоит. Перед употреблением добавок нужно проконсультироваться у врача – специалист поможет подобрать наиболее эффективный комплекс витаминов. Однако добавки никогда не смогут заменить правильное питание, физическую активность и здоровый сон. Поэтому использовать их нужно лишь как вспомогательный элемент.

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Витамин D

Рекомендуемая доза: 0,03 мг на 10 кг веса тела в день.

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Принимать в первой половине дня.

Это один из наиболее важных микроэлементов для организма. Он взаимодействует со множеством генов (свыше тысячи), регулирует иммунную систему и купирует воспалительные процессы. Кроме того, он играет критическую роль в метаболизме кальция и формировании костей. Это один из немногих витаминов, которые люди могут получить «бесплатно» – достаточно выйти на солнце.

Фото: istockphoto.com

Тем не менее организму сложно синтезировать этот элемент. Особенно его недостаток наблюдается в странах, где мало солнечных дней в году. Дефицит витамина D может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем, в том числе к ожирению, диабету, онкологии и аутизму.

Чтобы поддерживать оптимальный уровень микроэлемента, его можно принимать в виде добавки. Нутрициолог рекомендует сочетать его с витаминами К2 и А.

Витамин A

Рекомендуемая доза: 1,8-6 мг в день.

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Принимать во время еды.

Это важнейший ко-фактор целого ряда метаболических реакций и функций организма. Витамин важен для здоровья глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной систем. Кроме того, микроэлемент играет важную роль в функционировании щитовидной железы, сердца, лёгких, почек и некоторых других органов. Он также влияет на рост и развитие клеток.

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Нехватка витамина А ослабляет иммунитет, а организм становится более восприимчив к вирусам и инфекциям.

Содержится элемент в растениях в виде бета-каротина, однако это его неактивная форма. Как отмечает эксперт, организм часто плохо справляется с переработкой каротина в витамин A. В активной форме его можно найти в пище животного происхождения – говяжьей печени, масле печени трески, лососе, сливочном масле, яичном желтке.

Витамин К2

Рекомендуемая доза: 2 мг в день.

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Принимать во время еды вместе с небольшим количеством жира и витамином D.

Играет наиболее важную роль в свёртывании крови. Также участвует в метаболизме кальция, предотвращая кальцификацию сосудов.

Фото: istockphoto.com

Существует две формы микроэлемента: К1 и К2. Их функции различаются. К1 содержится в листовой зелени и траве, а К2 – в животной пище. Именно последний критически важен для здоровья сердечно-сосудистой системы и костей.

Некоторые животные могут конвертировать К1 в К2, однако человеческий организм на это неспособен. Поэтому для поддержания оптимального уровня витамина можно использовать добавки.

Витамин С

Рекомендуемая доза: 2,5 мг в день.

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Принимать после еды.

Это важнейший витамин для здорового функционирования иммунной системы, а также мощный антиоксидант (участвует в производстве глутатиона – самого главного антиоксиданта). Кроме того, микроэлемент помогает бороться с высоким давлением, снижает риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, предотвращает развитие подагры, железодефицитной анемии, возрастной дегенерации сетчатки глаза и деменции. Он необходим для синтеза коллагена и соединительных тканей организма, а также для защиты сосудов.

Фото: istockphoto.com

Самые богатые источники витамина С – шиповник, брокколи, паприка, шпинат, чёрная смородина, свежий чабрец, петрушка, кейл, киви, лимоны и клубника.

Организм человека не может самостоятельно производить этот микроэлемент. Поэтому важно получать его или из пищи, или в виде витаминной добавки.

Магний

Рекомендуемая доза: 200-800 мг в день.

Примерная цена в онлайн-аптеках: 1200 руб.

Принимать перед сном.

Один из самых важных и в то же время недооценённых микроэлементов. Участвует в более чем 300 ферментативных процессах, включая производство АТФ (энергии). Жизненно важен для правильной транскрипции генов и вместе с кальцием необходим для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Дефицит магния может стать причиной многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, диабета, астмы, тревожный расстройств и др.

Содержится минерал в основном в листовой зелени и сырых какао-бобах.

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Цинк и медь

Рекомендуемая доза: 15 мг цинка и 1-2 мг меди в день.

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Принимать отдельно от пищи и добавок, содержащих железо, кальций и фитаты.

Выполняют в организме десятки важных задач. Цинк играет ключевую роль в поддержании иммунной, когнитивной и зрительной функций, а также в выработке энергии. Вместе с медью обеспечивает правильную работу сердечно-сосудистой системы.

Фото: istockphoto.com

По статистике, за последние 10 лет содержание меди во фруктах, овощах и мясе снизилось на 75%. Нужное организму количество цинка и меди можно «добирать» в виде добавок.

Важно принимать эти микроэлементы вместе, поскольку в больших объёмах один может вызвать нехватку другого. Кроме того, вместе они образуют антиоксидантную медно-цинковую супероксиддисмутазу (CuZnSOD) – один из наиболее важных естественных механизмов защиты организма.

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Метил В12 и метилфолат

Рекомендуемая доза: 5 мг метилкобаламина или гидроксокобаламина и 0,8 мг фолиевой кислоты из метилфолата.

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Принимать во время еды.

Это метилированные формы витаминов В12 и В9. Первый сокращает риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, стимулирует иммунную систему, укрепляет нервную и регенерирует клетки. Микроэлементы необходимы для поддержания реакций метилирования, которые, в свою очередь, восстанавливают ДНК и противостоят развитию рака. Также они играют важную роль в умственной деятельности, а дефицит одного из них приводит к нехватке другого, поэтому принимать эти два витамина нужно вместе.

Дефицит этих элементов может привести к нарушениям работы мозга и неврологическим заболеваниям.