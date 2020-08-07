Дорогое удовольствие: сколько стоят кубики пресса?

Рассказываем, какими способами можно добиться рельефного на животе и какова его цена.

Не только мужчины, но и многие девушки мечтают о кубиках на животе. Добиться их бывает не так просто. Для чёткого проработанного рельефа одних тренировок не всегда достаточно. И мало кто задумывается, во сколько на самом деле обходится пресс, как у Эмили Ратаковски. Рассказываем, сколько могут стоить заветные «кубики» и косые мышцы.

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Занятия в спортзале и персональный тренер

Стоимость в Москве: 3000-4000 рублей (месячный абонемент) или около 2000 рублей (персональная тренировка).

Результат: примерно через 1,5 месяца.

Первое, что приходит в голову при слове «пресс», – тренажёрный зал. А точнее долгие и упорные тренировки до седьмого пота. Действительно, занятия спортом рано или поздно помогут обзавестись рельефным телом. Однако чтобы быстро добиться хорошего результата, без помощи специального оборудования и сведущего специалиста не обойтись.

Фото: istockphoto.com

В случае с рельефом, дело не только и не столько в самих тренировках, сколько в подкожном жире. У кого-то его изначально мало, и в ходе занятий пресс «проявляется» сам по себе. Однако многие сталкиваются с проблемой: сколько ни качаешь мышцы живота, а кубиков на торсе не прибавляется. Если искать решение самостоятельно некогда или не хочется, лучший вариант – обратиться к профессиональному тренеру. Он расскажет, какие упражнения подойдут именно вам, и составит персональную программу тренировок.

Работа с диетологом

Стоимость в Москве: 3000-4000 рублей (первичный приём) + 2000-3000 рублей (повторные приёмы).

Результат: примерно через 3 месяца.

Добиться выдающегося рельефа можно не только с помощью упражнений, но и правильно подобрав питание. Помочь в этом может диетолог или нутрициолог. Вместе со специалистом можно составить эффективный и комфортный план питания. Кроме того, в сочетании с тренировками этот способ поможет достичь результата ещё быстрее.

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Салонные процедуры

Стоимость в Москве: от 10 000 рублей в месяц.

Результат: примерно через 1,5 месяца.

Менее затратный в плане собственных сил, но более дорогостоящий способ – аппаратные процедуры в салоне. Сегодня выбор достаточно велик: эндосфера, LPG-массаж, лазерная липосакция, уколы липолитиков. Можно подобрать то, что подойдёт именно вам.

Фото: istockphoto.com

Большинство процедур направлены на работу с подкожной жировой тканью. Например, при лазерной липосакции жировые отложения разрушают с помощью лазерных вспышек. А специальные препараты липолитики поднимают уровень натурального фермента, ускоряющего жировой обмен, и в целом улучшают состояние кожи.

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Пластическая операция

Стоимость в Москве: от 70 000 рублей.

Результат: примерно через 10 дней.

Этот способ наиболее быстрый, но и самый дорогой. Заполучить рельефный пресс помогут две процедуры. Первая – широко известная липосакция, когда из проблемных зон буквально «откачивают» лишний жир. Вторая – абдоминопластика, в её случае не только избавляются от жировых отложений, но и подтягивают обвисшую кожу.

Как показывает практика, самым доступным методом борьбы с лишним весом остаётся здоровый образ жизни – правильное питание и спорт. Специальные процедуры и операции, хотя и дают относительно быстрый и наглядный результат, не всегда оправдывают потраченные средства. Недостаточно один раз накачать пресс. Чтобы тело оставалось рельефным и подтянутым, необходимо поддерживать физическую форму, например, при помощи тех же тренировок.

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