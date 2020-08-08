Тренажёр из детства: сколько нужно заниматься с обручем, чтобы «накрутить» талию

В последнее время многие интересуются домашними тренировками и тем, как сделать их эффективнее. В этом вопросе мы незаслуженно забываем о старом добром обруче. Стоит он недорого, места много не занимает, а купить можно в любом магазине спортинвентаря. Разберёмся, поможет ли обруч избавиться от лишних килограммов и сколько для этого нужно «накрутить».

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Можно ли похудеть с помощью обруча?

Да, если при этом вы соблюдаете дефицит калорий и выполняете вдобавок комплекс упражнений помимо этих занятий. Для полноценной проработки мышц фитнес-обруч все же не подходит. Ведь при выполнении упражнения часть нагрузки уходит на ноги.



Однако при ежедневных занятиях с хулахупом укрепляются мышцы, поддерживающие органы брюшной полости. Развивается гибкость и ощущение баланса. Тренировки с обручем — это аэробная нагрузка, которая способствует жиросжиганию. Кроме того, обруч регулирует циркуляцию лимфы.

Фото: istockphoto.com

Сколько нужно крутить обруч?

На начальном этапе двух подходов по 30-40 минут будет достаточно. Затем можно постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность нагрузки для большего эффекта. Стоит отметить, что важна ещё и регулярность. Лучше всего крутить обруч каждый день, но можно начать и с 4-5 раз в неделю.

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Как усложнить тренировку?

Мы выбрали несколько вариантов. К занятиям лучше приступать на голодный желудок.

Вращение в разные стороны. Выполняем вращения обруча под 10 раз в каждую сторону. Количество подходов — 5 раз.

Выполняем вращения обруча под 10 раз в каждую сторону. Количество подходов — 5 раз. Вращения с сомкнутыми ногами. При смене положения ног в работу вступают разные мышцы. Делаем 20-25 вращений. Количество подходов — 4 раза.

При смене положения ног в работу вступают разные мышцы. Делаем 20-25 вращений. Количество подходов — 4 раза. Вращение в приседе. Ноги на ширине плеч, необходимо раскрутить обруч и присесть. Вращаем обруч в течение пары минут. Количество подходов — 5 раз.

Ноги на ширине плеч, необходимо раскрутить обруч и присесть. Вращаем обруч в течение пары минут. Количество подходов — 5 раз. Вращение с ходьбой. Вращаем обруч и делаем по три шага вперёд и назад.

Вращаем обруч и делаем по три шага вперёд и назад. Вращения со сменой ног. Выставив одну ногу вперёд, вращаем обруч. Через два вращения меняем ноги.

Фото: istockphoto.com

Как правильно выбрать обруч?

Можно выделить три разновидности обручей: гимнастические, массажные и утяжелённые. Первый вид —гимнастический — не подойдет для похудения, так как такие снаряды слишком легкие.

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Массажный обруч за счет шероховатостей или шариков дополнительно воздействует на мышцы. Это полезно при проблемах с поясницей или кишечником. Однако он не предназначен для длительных тренировок. Рекомендуемое время — 15 минут.



Утяжелённые обручи подходят для тренировок для похудения. Новичкам рекомендуется приобрести снаряд не тяжелее 1,5 кг. Энергозатратность при вращении такого обруча выше. Существуют также варианты со встроенным счётчиком, который показывает количество оборотов и потраченных калорий.

Фото: istockphoto.com

Всем ли можно заниматься с обручем?

От тренировок с обручем лучше отказаться, если: