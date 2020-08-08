Будто испарился: куда делся коронавирус?

Разбираемся вместе с эпидемиологом и выясняем, нужно ли ещё носить маски.

В многих российских городах, в том числе и в Москве, постепенно снимают ограничения, введённые из-за коронавируса. Международные границы открываются, авиасообщение восстанавливается. И угроза пандемии кажется всё менее реальной. Поэтому многие торопятся вернуться к привычному образу жизни: активно планируют путешествия, пренебрегают социальной дистанцией и отказываются от средств индивидуальной защиты.

Но насколько оправдана такая спешка? Неужели вирус мог просто «испариться»? Разбираемся вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, партнером Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EPXO FORUM Михаилом Лебедевым.

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Некоторые восприняли частичную отмену ограничений как призыв к активной социальной жизни: якобы, COVID-19 больше не опасен, а жизнь сразу же вернётся в привычное русло. Однако такой подход, по меньшей мере, странный. Вирус никуда не исчез, а его циркуляция продолжается. Как отмечает эксперт, это видно и из ежедневной статистики.

Фото: istockphoto.com

Михаил: Сейчас у нас достаточно стабильная картина, но, в тоже время, каждый день – новые инфицированные. В среднем за сутки по России выявляют более 5 тысяч новых случаев, а если брать Москву – более 600. Именно эти цифры и не позволяют сказать, что вирус куда-то ушел, хотя очень бы хотелось.

Тем не менее циркуляция коронавируса всё-таки заметно уменьшилась, признаёт эксперт. Для сравнения, в разгар пандемии среди исследованных мазков (тестов на инфекцию) положительными оказывались около 20%. Сейчас же, по словам эпидемиолога, их число не превышает 1%.

Такую тенденцию можно назвать позитивной, но это не означает, что вирус действительно исчез, и пандемия миру больше не грозит. Соответственно, расслабляться не нужно.

Как правильно носить маску и сможет ли она защитить от вируса Рекомендации ВОЗ и экспертное мнение.

Маски можно не носить?

По мнению врача, на сегодня главная задача – максимально сократить циркуляцию коронавируса. Поэтому соблюдение социальной дистанции и средства индивидуальной защиты всё ещё необходимы.

Для большей эффективности медицинские маски или респираторы должно носить подавляющее большинство. Это особенно важно там, где затруднено дистанционирование – в общественном транспорте, магазинах и во время публичных мероприятий.

Михаил: Носить на улице их (маски – Прим. ред.) не нужно, так как по воздуху вирус не летает, а передаётся воздушно-капельным путем и через поверхности.

Фото: istockphoto.com

Также не стоит забывать о гигиене рук – регулярно и тщательно мыть их с мылом и использовать дезинфицирующие средства.

Как отмечает врач, вирус действительно исчезнет только в том случае, если мы все будем соблюдать необходимые меры защиты.

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За нарушение масочного режима штрафуют?

Хотя в России, как и в некоторых других странах, смягчили ограничительные меры, наказания за нарушение масочного режима ещё существуют.

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Особенно внимательно отнестись к этому стоит туристам – хотя многие государства открыли границы для путешественников, соблюдать эпидемиологические меры предосторожности всё так же необходимо. Вот несколько стран, в которых продолжают действовать штрафы за отсутствие медицинских масок:

Россия: от 3000 до 5000 рублей.

Турция: 900 турецких лир (9095 рублей).

Германия: от €15 (1300 рублей) до €500 (43 450 рублей).

Великобритания: £100 (9614 рублей).

Франция: €150 (13 034 рубля).

Италия: до €1000 (86 899 рублей).

США: от $300 (22 113 рублей) до $500 (36 856 рублей).