Будто испарился: куда делся коронавирус?

В многих российских городах, в том числе и в Москве, постепенно снимают ограничения, введённые из-за коронавируса. Международные границы открываются, авиасообщение восстанавливается. И угроза пандемии кажется всё менее реальной. Поэтому многие торопятся вернуться к привычному образу жизни: активно планируют путешествия, пренебрегают социальной дистанцией и отказываются от средств индивидуальной защиты.
Но насколько оправдана такая спешка? Неужели вирус мог просто «испариться»? Разбираемся вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, партнером Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EPXO FORUM Михаилом Лебедевым.
Коронавирус исчез?
Некоторые восприняли частичную отмену ограничений как призыв к активной социальной жизни: якобы, COVID-19 больше не опасен, а жизнь сразу же вернётся в привычное русло. Однако такой подход, по меньшей мере, странный. Вирус никуда не исчез, а его циркуляция продолжается. Как отмечает эксперт, это видно и из ежедневной статистики.
Фото: istockphoto.com
Михаил: Сейчас у нас достаточно стабильная картина, но, в тоже время, каждый день – новые инфицированные. В среднем за сутки по России выявляют более 5 тысяч новых случаев, а если брать Москву – более 600. Именно эти цифры и не позволяют сказать, что вирус куда-то ушел, хотя очень бы хотелось.
Тем не менее циркуляция коронавируса всё-таки заметно уменьшилась, признаёт эксперт. Для сравнения, в разгар пандемии среди исследованных мазков (тестов на инфекцию) положительными оказывались около 20%. Сейчас же, по словам эпидемиолога, их число не превышает 1%.
Такую тенденцию можно назвать позитивной, но это не означает, что вирус действительно исчез, и пандемия миру больше не грозит. Соответственно, расслабляться не нужно.
Маски можно не носить?
По мнению врача, на сегодня главная задача – максимально сократить циркуляцию коронавируса. Поэтому соблюдение социальной дистанции и средства индивидуальной защиты всё ещё необходимы.
Для большей эффективности медицинские маски или респираторы должно носить подавляющее большинство. Это особенно важно там, где затруднено дистанционирование – в общественном транспорте, магазинах и во время публичных мероприятий.
Михаил: Носить на улице их (маски – Прим. ред.) не нужно, так как по воздуху вирус не летает, а передаётся воздушно-капельным путем и через поверхности.
Фото: istockphoto.com
Также не стоит забывать о гигиене рук – регулярно и тщательно мыть их с мылом и использовать дезинфицирующие средства.
Как отмечает врач, вирус действительно исчезнет только в том случае, если мы все будем соблюдать необходимые меры защиты.
За нарушение масочного режима штрафуют?
Хотя в России, как и в некоторых других странах, смягчили ограничительные меры, наказания за нарушение масочного режима ещё существуют.
Особенно внимательно отнестись к этому стоит туристам – хотя многие государства открыли границы для путешественников, соблюдать эпидемиологические меры предосторожности всё так же необходимо. Вот несколько стран, в которых продолжают действовать штрафы за отсутствие медицинских масок:
Россия: от 3000 до 5000 рублей.
Турция: 900 турецких лир (9095 рублей).
Германия: от €15 (1300 рублей) до €500 (43 450 рублей).
Великобритания: £100 (9614 рублей).
Франция: €150 (13 034 рубля).
Италия: до €1000 (86 899 рублей).
США: от $300 (22 113 рублей) до $500 (36 856 рублей).