Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как Мария Шарапова поддерживает форму? Питание экс-теннисистки

Как Мария Шарапова поддерживает форму?
Оксана Потапова
Сладкое можно: как питается Мария Шарапова, чтобы оставаться стройной
Японцы назвали её самой красивой россиянкой, и не зря.
Lifestyle / Тренды 0

Недавно японское издание Menjoy обнародовало рейтинг самых красивых россиянок. Первое место в списке заняла экс-теннисистка Мария Шарапова. О завершении спортивной карьеры она объявила в конце февраля.

Дорогое удовольствие: сколько стоят кубики пресса?
Рассказываем, какими способами можно добиться рельефного на животе и какова его цена.

Как профессиональная спортсменка, Шарапова всегда придерживалась правильного питания и соблюдала диету. Однако полностью отказаться от сладкого не могла даже тогда. Рассказываем, как теннисистке удаётся держать себя в форме сегодня.

Стоп-продукты

Чтобы сохранить фигуру, Мария решила отказаться от многих привычных для большинства продуктов. Так, в её рационе нет места колбасным изделиям, баранине, свинине, жирной рыбе. Также спортсменка отказалась от сливочного и растительного масла, манки, риса, гречки, картофеля. Из молочных же продуктов Шарапова ест только творог.

В целом девушка тщательно следит за соотношением беков, жиров и углеводов в своём меню.

«Я соблюдаю режим. Я бы сказала, что у меня 80 на 20 в соотношении: 80% времени я ем только то, что должна», – рассказывала Мария в одном из интервью в 2019 году.

Кола, тофу и 6 часов бега: как звёзды K-Pop сохраняют фигуру
Диеты айдолов кажутся странными и даже опасными. Но на них сидят тысячи подростков.

Тем не менее изредка Шарапова может позволить себе фаст-фуд. Однако старается не злоупотреблять читмилами.

Много воды и чуть-чуть сладкого

Каждый день спортсменка начинает с большого количества воды – добавляет в неё лимон и выпивает не менее полулитра. Девушка старается пить перед каждым приёмом пищи и дополнительно во время пробежек – чтобы поддерживать водный баланс.

Ест бывшая теннисистка три раза в день, а в перерывах между основными трапезами может перекусить – например орехами, фруктами или нежирной ветчиной.

Несмотря на ограничения из-за спортивной диеты, Шарапова никогда не могла полностью отказаться от десертов. Она даже основала собственную компанию Sugarpova, которая выпускает фирменные сладости и шоколад.

Сама Мария считает, что иногда небольшое количество сладкого просто необходимо для организма.

Лучшее – враг хорошего: почему вредная еда не так уж и плоха?
Оказывается, не все здоровые перекусы будут лучшей альтернативой для вашей фигуры.

«Что касается еды, которую нельзя назвать правильной, я сразу вспоминаю, как моя бабушка пекла вкусные сладкие пироги. Когда я ем сладости, сразу вспоминаю то время. Но я употребляю не так много сладкого: конфета, небольшая шоколадка. Иногда такое тоже необходимо. Иногда чувствую, что мне нужно такое угощение», — признавалась теннисистка в интервью для Tennis World USA.

Очень вкусно: что едят знаменитые спортсмены и почему они не толстеют?
Круассаны Шараповой, «вредные» перекусы Овечкина, рецепты от Слуцкой и любимые десерты Исинбаевой.

Кроме того, несмотря на завершение карьеры, Шарапова продолжает поддерживать физическую форму. Она устраивает домашние тренировки, не отказывается от пробежек и даже занимается на пляже с личным тренером.

Комментарии (0)
Популярные материалы
90-60-90 больше не в моде. Как сегодня выглядит идеальная фигура
90-60-90 больше не в моде. Как сегодня выглядит идеальная фигура
Будто испарился: куда делся коронавирус?
Будто испарился: куда делся коронавирус?
TOP 3
Девочки тоже могут: как Вероника Хавлик стала 14-кратной чемпионкой мира по карате
Девочки тоже могут: как Вероника Хавлик стала 14-кратной чемпионкой мира по карате
Тренды
Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов?
Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов?
Питание
10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть
10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть
Здоровье
© championat.com 2000–2020