Японцы назвали её самой красивой россиянкой, и не зря.

Сладкое можно: как питается Мария Шарапова, чтобы оставаться стройной

Недавно японское издание Menjoy обнародовало рейтинг самых красивых россиянок. Первое место в списке заняла экс-теннисистка Мария Шарапова. О завершении спортивной карьеры она объявила в конце февраля.

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Как профессиональная спортсменка, Шарапова всегда придерживалась правильного питания и соблюдала диету. Однако полностью отказаться от сладкого не могла даже тогда. Рассказываем, как теннисистке удаётся держать себя в форме сегодня.

Стоп-продукты

Чтобы сохранить фигуру, Мария решила отказаться от многих привычных для большинства продуктов. Так, в её рационе нет места колбасным изделиям, баранине, свинине, жирной рыбе. Также спортсменка отказалась от сливочного и растительного масла, манки, риса, гречки, картофеля. Из молочных же продуктов Шарапова ест только творог.

В целом девушка тщательно следит за соотношением беков, жиров и углеводов в своём меню.

«Я соблюдаю режим. Я бы сказала, что у меня 80 на 20 в соотношении: 80% времени я ем только то, что должна», – рассказывала Мария в одном из интервью в 2019 году.

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Тем не менее изредка Шарапова может позволить себе фаст-фуд. Однако старается не злоупотреблять читмилами.

Много воды и чуть-чуть сладкого

Каждый день спортсменка начинает с большого количества воды – добавляет в неё лимон и выпивает не менее полулитра. Девушка старается пить перед каждым приёмом пищи и дополнительно во время пробежек – чтобы поддерживать водный баланс.

Ест бывшая теннисистка три раза в день, а в перерывах между основными трапезами может перекусить – например орехами, фруктами или нежирной ветчиной.

Несмотря на ограничения из-за спортивной диеты, Шарапова никогда не могла полностью отказаться от десертов. Она даже основала собственную компанию Sugarpova, которая выпускает фирменные сладости и шоколад.

Сама Мария считает, что иногда небольшое количество сладкого просто необходимо для организма.

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«Что касается еды, которую нельзя назвать правильной, я сразу вспоминаю, как моя бабушка пекла вкусные сладкие пироги. Когда я ем сладости, сразу вспоминаю то время. Но я употребляю не так много сладкого: конфета, небольшая шоколадка. Иногда такое тоже необходимо. Иногда чувствую, что мне нужно такое угощение», — признавалась теннисистка в интервью для Tennis World USA.

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Кроме того, несмотря на завершение карьеры, Шарапова продолжает поддерживать физическую форму. Она устраивает домашние тренировки, не отказывается от пробежек и даже занимается на пляже с личным тренером.