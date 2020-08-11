Спарринги на выживание: как тренируются шаолиньские монахи

Шаолинь – место силы. Мало кто не слышал об этом буддистском храме в Центральной части Китая. О боевых искусствах монастыря снято множество фильмов, о них пела популярнейшая американская хип-хоп команда Wu-Tang Clan и культовая российская группа 90-х «Кар-мэн». Шаолиньскими монахами были и персонажи знаменитой видеоигры Mortal Combat.
Сила и выносливость воспитанников монастыря вдохновляет и поражает. Что же происходит за закрытыми дверями храма? Разбираемся, как легендарные шаолиньские монахи тренируются и поддерживают свою форму.
Растяжка и тяжелейшие нагрузки
Ещё с древних времён о Шаолине ходили легенды. Недаром китайский император Ли Шиминь в VII веке обращался в монастырь за помощью – в итоге именно поддержка монахов-воинов помогла ему удержаться на престоле. Воспитанников этого монастыря боялись даже профессиональные воины по всему миру. И не зря.
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Распорядок дня в Шаолине заставляет одновременно ужаснуться и восхититься. День начинается в 5 часов утра с двухчасовой медитации. Любителям поспать подольше здесь придётся несладко – за нарушение режима предусмотрено наказание. Как правило, провинившихся бьют палками. Разумеется, в воспитательных целях.
После медитации следуют упражнения на растяжку. Каждый уважающий себя шаолиньский монах должен уметь садиться на шпагат.
После утренних тренировок следуют купание в горном ручье и массаж со специальными травами. Всё это помогает монахам подготовиться к настоящим нагрузкам. Ведь до этого была лишь разминка, а основные занятия – впереди.
Спарринги на грани выживания
Основная тренировка проходит днём и разделена на две части. Сначала монахи выполняют задания, направленные на развитие силы и выносливости, а потом занимаются боевыми искусствами. После обеда предусмотрен час свободного времени – единственная передышка за весь день.
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Вечером же проходят настоящие боевые спарринги. Они бывают как рукопашными, так и с применением различного вида оружия. Сражаются воспитанники монастыря в полную силу. А за процессом тщательно следят специально обученные люди, чтобы в случае серьёзной угрозы для здоровья вмешаться и остановить поединок. Именно такие спарринги обычно показывают в фильмах Голливуда о восточных боевых искусствах.
Считается, что в Шаолине существуют пять древнейших стилей ведения боя: стиль тигра, змеи, журавля, богомола и обезьяны. Каждый из них обладает рядом особенностей, которые характерны для животного-покровителя. Например, для тигра характерна серьёзная силовая подготовка, низкие стойки, мощные удары и прямые передвижения. В то время как богомол отличается точностью и скоростью ударов.
Высокая выносливость, но небольшая мышечная масса
Казалось бы, с такими суперинтенсивными тренировками шаолиньские монахи должны выглядеть как культуристы со страниц глянцевых журналов. Однако мышечная масса у них совсем не ярко выражена – большинство, напротив, выглядят достаточно худыми. И этому есть объяснение.
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Дело в том, что жители Азии в целом не склонны к набору массы. По типу телосложения они эктоморфы, и поправиться им довольно сложно.
Другая причина кроется в шаолиньском рационе. Монахи не едят рыбу и мясо и предпочитают пищу исключительно растительного происхождения. А без животного белка набрать мышечную массу практически невозможно. Кроме того, трёхразовые ежедневные тренировки не дают мышцам восстановиться. А без достаточно отдыха мускулы растут гораздо медленнее.
Однако отсутствие массы с лихвой компенсируется поразительной выносливостью. Шаолиньские монахи уверены, что для ведения боя главное не красота мышц, а подвижность тела и умение его контролировать. Большая масса же наоборот негативно влияет на маневренность и лишь отнимает энергию.