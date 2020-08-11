Спарринги на выживание: как тренируются шаолиньские монахи

Шаолинь – место силы. Мало кто не слышал об этом буддистском храме в Центральной части Китая. О боевых искусствах монастыря снято множество фильмов, о них пела популярнейшая американская хип-хоп команда Wu-Tang Clan и культовая российская группа 90-х «Кар-мэн». Шаолиньскими монахами были и персонажи знаменитой видеоигры Mortal Combat.

Сила и выносливость воспитанников монастыря вдохновляет и поражает. Что же происходит за закрытыми дверями храма? Разбираемся, как легендарные шаолиньские монахи тренируются и поддерживают свою форму.

Как тренируется российский спецназ? С этой программой справятся не все Адские круговые тренировки, которые помогают бойцам развить выносливость.

Растяжка и тяжелейшие нагрузки

Ещё с древних времён о Шаолине ходили легенды. Недаром китайский император Ли Шиминь в VII веке обращался в монастырь за помощью – в итоге именно поддержка монахов-воинов помогла ему удержаться на престоле. Воспитанников этого монастыря боялись даже профессиональные воины по всему миру. И не зря.

Фото: Getty Images

Распорядок дня в Шаолине заставляет одновременно ужаснуться и восхититься. День начинается в 5 часов утра с двухчасовой медитации. Любителям поспать подольше здесь придётся несладко – за нарушение режима предусмотрено наказание. Как правило, провинившихся бьют палками. Разумеется, в воспитательных целях.

После медитации следуют упражнения на растяжку. Каждый уважающий себя шаолиньский монах должен уметь садиться на шпагат.

Неземные испытания. Как тренируются космонавты Нагрузки, которые не под силу даже профессиональным спортсменам.

После утренних тренировок следуют купание в горном ручье и массаж со специальными травами. Всё это помогает монахам подготовиться к настоящим нагрузкам. Ведь до этого была лишь разминка, а основные занятия – впереди.

Спарринги на грани выживания

Основная тренировка проходит днём и разделена на две части. Сначала монахи выполняют задания, направленные на развитие силы и выносливости, а потом занимаются боевыми искусствами. После обеда предусмотрен час свободного времени – единственная передышка за весь день.

Фото: Getty Images

Вечером же проходят настоящие боевые спарринги. Они бывают как рукопашными, так и с применением различного вида оружия. Сражаются воспитанники монастыря в полную силу. А за процессом тщательно следят специально обученные люди, чтобы в случае серьёзной угрозы для здоровья вмешаться и остановить поединок. Именно такие спарринги обычно показывают в фильмах Голливуда о восточных боевых искусствах.

15 неловких вопросов: что такое грэпплинг и почему он круче других единоборств Эта борьба «на земле» совместила в себе все самые эффективные техники.

Считается, что в Шаолине существуют пять древнейших стилей ведения боя: стиль тигра, змеи, журавля, богомола и обезьяны. Каждый из них обладает рядом особенностей, которые характерны для животного-покровителя. Например, для тигра характерна серьёзная силовая подготовка, низкие стойки, мощные удары и прямые передвижения. В то время как богомол отличается точностью и скоростью ударов.

Высокая выносливость, но небольшая мышечная масса

Казалось бы, с такими суперинтенсивными тренировками шаолиньские монахи должны выглядеть как культуристы со страниц глянцевых журналов. Однако мышечная масса у них совсем не ярко выражена – большинство, напротив, выглядят достаточно худыми. И этому есть объяснение.

Фото: Getty Images

Дело в том, что жители Азии в целом не склонны к набору массы. По типу телосложения они эктоморфы, и поправиться им довольно сложно.

Существует ли «широкая кость» и как особенности скелета влияют на похудение? Разбираемся вместе со специалистом.

Другая причина кроется в шаолиньском рационе. Монахи не едят рыбу и мясо и предпочитают пищу исключительно растительного происхождения. А без животного белка набрать мышечную массу практически невозможно. Кроме того, трёхразовые ежедневные тренировки не дают мышцам восстановиться. А без достаточно отдыха мускулы растут гораздо медленнее.

Джеки Чану – 66! Чем занимается актёр и мастер боевых искусств сегодня Недавно он снова пострадал на съёмках.

Однако отсутствие массы с лихвой компенсируется поразительной выносливостью. Шаолиньские монахи уверены, что для ведения боя главное не красота мышц, а подвижность тела и умение его контролировать. Большая масса же наоборот негативно влияет на маневренность и лишь отнимает энергию.