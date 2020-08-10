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Что помогает сохранять молодость? 60-летняя американка выглядит в два раза моложе

Что помогает сохранять молодость?
Оксана Потапова
Как две капли воды: 60-летнюю американку не отличить от её дочери
Прохожие на улице принимают Доун и Шер за сестёр.
Lifestyle / Тренды 0

Доун Хабшер – обычная жительница Флориды. Ей 60 лет, у неё есть 30-летняя дочка по имени Шер. Казалось бы, ничего примечательного. Известность их семье принесло удивительное даже для такой близкой родственной связи сходство. Доун и Шер похожи настолько, что малознакомые люди принимают их за близняшек.

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Тесная связь

Мать и дочь не только поразительно похожи внешне, но и поддерживают очень тесные и тёплые отношения. Об этом они рассказали в совместной книге «Связь, которая длится вечно».

Доун считает, что сохранять молодость ей во многом помогают именно близкие взаимоотношения с дочерью. «Дочь постоянно мне помогает. Она держит меня в курсе всех трендов», – рассказала она в одном из интервью.

Различать женщин нелегко даже мужу Шер – однажды он перепутал свекровь и жену и попал впросак. Как говорит девушка, в тот день они с матерью были одеты в вещи одинаковых цветов. К тому же, у обеих длинные тёмные волосы были распущены. «Муж подошел к моей матери и шлёпнул её, думая, что это я», – вспоминает Шер.

Люди обычно думают, что мне немного за тридцать, и это мне очень льстит.

Это не единственный курьёзный случай. В другой раз подруга Доун не узнала её и тоже приняла за Шер.

По словам дочери, впервые экстраординарное сходство стали замечать, когда ей исполнилось 15 лет. Поначалу девушку раздражали постоянные сравнения: «Я хотела, чтобы моя мама выглядела как обычная мама». Но с возрастом Шер начала ценить это, они с Доун очень сблизились и сейчас ведут себя скорее как подруги, чем как дочь и мать. «Поскольку моя мама выглядит такой молодой и ведёт себя так же, мы стали друзьями, и она даже пришла ко мне на девичник», – делится Шер.

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При этом супермодель не морит себя голодом, чтобы отлично выглядеть в 50.

Секрет молодости

Разумеется, удивительная схожесть Шер и Доун во многом объясняется тем, что в свои 60 лет последняя выглядит очень молодо. Казалось бы, здесь без удивительных тайных знаний или эликсира юности не обошлось. Но, как оказалось, никаких особых секретов у Доун нет.

Как рассказала американка, залог её хорошей внешности – физические упражнения и правильное питание. Также она не забывает об антивозрастном уходе за кожей, соблюдает режим сна и пьёт много воды.

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Четыре простых правила, которым может следовать каждый.

Возраст, по мнению, Доун – лишь цифра. Конечно, все мы стареем, но это не означает, что и действовать нужно «соответственно». Ключ не только к молодости, но и в целом к успешной и счастливой жизни – позитивные мысли, считает Доун. А с ними ей во многом помогает дочь и по совместительству лучшая подруга. «Иметь дочь в качестве лучшего друга – это поистине замечательно. Вы знаете, что всегда будете уважать друг друга и поддерживать», – признаёт женщина.

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