Настоящий мужчина. Как бороться с падением уровня тестостерона

Гормон мужского успеха, от которого зависит всё. Разбираемся, как взять его под контроль.

Что делает мужчину мужчиной? Не самый простой вопрос, на который каждый ответит по-своему. Можно сказать о поступках и правильных словах. О заботе, силе, защите и помощи. Не забудем про построенный дом, посаженное дерево и воспитание сына. Ещё друзья, семья, работа и любимое дело. Дама сердца и подвиги. В дополнение к этому у вас точно найдётся пара своих пунктов.

А вот наука отвечает на этот вопрос однозначно. Мужчину таковым делает тестостерон. Это самый главный гормон в мужском организме. В первую очередь он ассоциируется с сексуальным гормоном, который отвечает за полноценную эрекцию и либидо. Часто его называют гормоном мужского успеха. Но это лишь одна из его функций.

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Хотите добиться хорошей физической формы и рельефа? Вам нужен тестостерон. Даже умственная работоспособность мужчины зависит от уровня этого гормона в организме. Однако с годами жизненной энергии становится меньше, и с такой проблемой сталкиваются почти все мужчины.

Это интересно. Согласно Согласно показателям статистики , уже в 30-35 лет в организме мужчины начинает падать уровень тестостерона. Даже у здоровых мужчин после 30 лет учёные отмечают ежегодное снижение уровня полового гормона на 1-1,5%.

Первый признак дефицита тестостерона не захочет ощутить ни один мужчина, ведь тема очень деликатная. Мы говорим о проблемах в интимной сфере. Частота эрекции снижается, половое влечение падает. Любовь больше не приносит той радости и удовольствия, как раньше. Любимая женщина не узнаёт вас. Уверенность в себе и своих силах падает. А дальше проблемы начнут накапливаться и потянутся одна за другой.

Фото: istockphoto.com

Вес станет «гулять» и подводить вас. Мышечная масса уменьшается, как и плотность костей, а жировая ткань наоборот увеличивается. Помимо внешних и внутренних изменений может серьёзно ухудшиться и душевное состояние. Постоянно меняется настроение, появляется хроническая усталость, которая неминуемо ведёт к депрессии. У вас может полностью пропасть интерес к жизни, к миру, в котором вы живёте, к семье и близким. Возрастают шансы возникновения заболеваний сердечно-сосудистой и других систем организма.

Как держать тестостерон под контролем?

Чтобы избежать проблем с уровнем тестостерона в организме необходимо правильное и сбалансирование питание. Это основа мужского гормона. Воспользуйтесь простой схемой белки-жиры-углеводы.

Когда в организм поступает недостаточное количество белка, уровень тестостерона начинает падать. Ешьте белое мясо, рыбу, птицу, и, конечно, яйца. Для поддержания уровня углеводов отличным решением будут каши, разные виды риса и гречка. Жиры, которые вы получаете вместе с пищей, обязательно должны быть качественными. Они находятся в сёмге, растительных маслах и орехах.

Простая математика: как рассчитать норму белков, жиров и углеводов? Рассказываем, как правильно считать калории, чтобы оставаться стройными и здоровыми.

Важно! От вредных привычек лучше отказаться. Исключите алкоголь и табак. Перестаньте есть фастфуд и употреблять вредные снеки вроде чипсов, сухариков и шоколадных батончиков.

Постарайтесь снизить уровень стресса. Ведь эмоциональное состояние имеет прямое влияние на уровень тестостерона в крови. Поэтому лучше заниматься медитацией, чаще проводить время в тишине и покое. Это поможет снять стресс, при котором в крови растёт уровень кортизола, подавляющего тестостерон. Не забывайте о регулярных физических нагрузках, которые будут очень полезны.

Фото: istockphoto.com

Помощь природы

В условиях современного ритма жизни, шумных мегаполисов, большого количества событий и информации вокруг, соблюдать рекомендации, которые мы дали выше, довольно непросто. Поэтому для повышения уровня тестостерона и поддержания его в норме можно использовать растение Якорцы Стелющиеся (лат. Tríbulus terréstris).

В наше время на его основе доступны лекарственные средства. Учёные тщательно изучили свойства растения и приводят конкретные данные о действии якорцев. В них содержатся стероидные компоненты природного происхождения. Они напрямую способствуют значительному повышению уровня тестостерона. Для мужчин они полезны тем, что восстанавливают сексуальное либидо, величивают время эрекции, стимулируют сперматогенез, увеличивают количество сперматозоидов.

Фото: istockphoto.com

У якорцев стелющихся учёные обнаружили важнейшее адаптогенное свойство. При восстановлении уровня тестостерона выработка гормона не превышает нормальный физический уровень, принося мужскому организму огромную пользу.

Растение часто используют как стимулятор набора мышечной массы, которая напрямую связанна с уровнем тестостерона. Одной из успешных разработок учёных является «Эффекс Трибулус» от компании «Эвалар».

«Эффекс Трибулус» — лекарство, созданное на основе якорцев стелющихся. Оно способствует повышению уровня тестостерона, лечит нарушения эрекции и увеличивает её время, снижает уровень холестерина, повышает иммунитет и возвращает ощущения, которых так не хватало. Кроме того, препарат стимулирует сперматогенез, что очень важно при зачатии ребёнка.



Эффекс – будь успешным! Лекарства Эвалар — здоровье, доступное каждому. — лекарство, созданное на основе якорцев стелющихся. Оно способствует повышению уровня тестостерона, лечит нарушения эрекции и увеличивает её время, снижает уровень холестерина, повышает иммунитет и возвращает ощущения, которых так не хватало. Кроме того, препарат стимулирует сперматогенез, что очень важно при зачатии ребёнка.

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