Возможно, мы слишком зациклились на том, как выглядим, и это может быть опасно.

Всё в голове: что такое расстройства пищевого поведения и как с ними бороться?

Навязанные стандарты красоты, постоянный стресс и недовольство собственным телом – с этими проблемами ежедневно сталкиваются сотни людей. Кому-то удаётся справиться с ними самостоятельно, а для кого-то это оказывается непосильной ношей. В погоне за мифическим идеалом люди всё чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения – намеренно морят себя голодом, перестают усваивать пищу, объедаются, после чего корят себя.

Разобраться, какие расстройства пищевого поведения встречаются, в чём их причина и как их избежать, «Чемпионату» помогла Арина Скоромная – диетолог-нутрициолог и почётный гость Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM.

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Что такое расстройство пищевого поведения?

К расстройствам пищевого поведения (или РПП) относятся орторексия, булимия, анорексия, компульсивное переедание и проч. Природа всех этих проблем – психологическая.

В основе РПП нередко лежит не только одержимость внешним видом, но и глубокие внутренние переживания. Например, детские травмы, которые, в свою очередь, могут быть совершенно не связаны с фигурой – часто человек с помощью «внешнего» пытается разобраться со «внутренним». Однако важно понимать, что правильное питание и регулярные физические нагрузки не заставят психологические проблемы исчезнуть – с ними надо разбираться отдельно. Ведь они идут не от тела, а от головы.

Фото: istockphoto.com

В случае с РПП в группу большего риска попадает молодёжь – юные девушки и парни с ещё не окрепшей психикой, которые легко поддаются влиянию извне.

Недооценивать серьёзность расстройств пищевого поведения не стоит: они действительно опасны для жизни и в критических случаях могут привести к летальному исходу.

Когда у человека развивается РПП, он становится заложником этого состояния – теряет контроль над телом и разумом, поэтому сам не способен вовремя заметить тревожные звоночки и принять меры. Более того, даже близкое окружение не всегда может своевременно понять, что происходит.

Фото: istockphoto.com

Основные виды РПП

Анорексия – это намеренное воздержание от еды, голодание и панический страх набрать «лишние» килограммы.

Булимия – это неконтролируемые приступы обжорства после длительного воздержания или голодания, за которыми следует «искупление вины» – намеренный вызов рвотных позывов.

Нередко оба этих заболевания идут рука об руку. В том числе, в зону риска попадают девушки, излишне озабоченные фитнесом и якобы здоровым образом жизни. Одержимость, пусть ЗОЖ или спортом, тоже является психологическим расстройством, считает нутрициолог.

РПП разрушают и психику, и тело. Поэтому при похудении крайне важно наладить полноценное и сбалансированное питание в соответствии с физическими нагрузками. По мнению фитнес-тренера, ключ к идеальному телу не в ограничениях, а в умеренности, балансе и полноценности.

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Кто лечит расстройства пищевого поведения?

Подобные заболевания лежат за пределами компетенций нутрициолога, тренера и даже диетолога. Поставить диагноз и назначить соответствующее лечение может психолог или психиатр. А другие специалисты могут подключиться позднее, если основной врач увидит в этом необходимость.

Не существует ни советов, ни лайфхаков, которые помогают самостоятельно излечиться от РПП. Как правило, сам человек даже не осознаёт, что болен, и чтобы побороть расстройство ему необходима помощь профессионала. Хотя поддержка родных и близких в это время не менее важна.

Фото: istockphoto.com

Само лечение может значительно отличаться в зависимости от конкретного случая: РПП – очень индивидуальный вопрос. Как правило, сеансы психотерапии совмещают с надзором у диетолога, нередко обращаются и к помощи лекарственных препаратов.

На сегодняшний день нельзя составить исчерпывающий список факторов, которые могут спровоцировать РПП. По сути это сложная совокупность причин, также различная от случая к случаю.

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Тем не менее и в случае с расстройствами пищевого поведения первый шаг к решению проблемы – её принятие. Только после того как человек осознал наличие проблемы, появляется шанс на спасение.