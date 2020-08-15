Осторожно, собака: что делать, если на пробежке привязался пёс

Регулярные длительные пробежки улучшают не только физическое, но и эмоциональное состояние. Бег отлично помогает сосредоточиться на конкретных мыслях или, наоборот, очистить голову и перезагрузиться. Тем не менее полностью отрываться от внешнего мира и терять бдительность всё-таки не стоит, ведь опасности могут подстерегать бегуна даже вдали от оживлённых трасс.

Встреча с собакой на пробежке может быть чревата испорченным настроением, потерей ритма, а то и вовсе серьёзными проблемами со здоровьем. Что же делать, если во время тренировки на вашем пути оказался агрессивный пёс?

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Советы опытных бегунов

Самый простой способ обезопасить себя от столкновения с собакой – бегать в манеже или на специализированном стадионе. Однако наматывать круги в одних и тех же декорациях мало кому нравится. А бег на открытом пространстве в любом случае связан с рисками встретить «лучших друзей человека», которые далеко не всегда настроены дружелюбно.

Фото: istockphoto.com

Универсального плана действий в такой ситуации не существует, но опытные бегуны знают несколько лайфхаков, которые помогают избежать негативных последствий от незапланированного свидания с животным.

Тщательно выбирайте маршрут

Прежде всего, стоит внимательно отнестись к составлению маршрута. Желательно избегать мест массового выгула домашних животных, а также локаций, где могут обитать бродячие псы – железнодорожных станций, промзон, заброшенных зданий. Если вам предстоит бегать на новой для себя территории, лучше заранее поинтересоваться у местных жителей (а в идеале у представителей бегового сообщества), какой путь наиболее безопасный, а где велик шанс наткнуться на собак.

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Хозяин – не гарантия безопасности

Ответственность за поведение домашнего питомца лежит на его владельце, однако даже рядом с хозяином собака всё равно может представлять опасность.

Многие снимают животных с поводка во время прогулки, особенно в парках и на природе. Но даже наличие ошейника не означает, что пёс не вырвется. Поэтому, издали завидев пса, лучше обежать его по максимально большой траектории. Если же собака заметила вас и проявляет агрессию, стоит снизить скорость или даже перейти на шаг.

Фото: istockphoto.com

Главное помнить, что для животного бегущий человек – такой же раздражитель, как для бегуна – лающая собака.

Если на вашем пути оказался большой, но явно домашний пёс, а хозяина рядом не видно, лучше остановиться и подождать. Скорее всего владелец появится и возьмёт ситуацию под контроль. В противном случае важно не делать резких движений и постараться застыть на месте – собаки бойцовских пород обучены атаковать движущихся людей и могут воспринять взмахи руками как акт агрессии.

Не провоцируйте собак

Наибольшие неприятности может принести встреча с бездомными собаками. Бродячие псы часто бывают голодными и агрессивными, а их главная опасность – в непредсказуемости. Продолжать бег в непосредственной близости от незнакомых бесхозных животных не стоит, даже если они не проявляют к вам заметного интереса – сами того не зная, вы можете спровоцировать их на агрессию.

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Перейдите на шаг и возобновите пробежку, только когда собака останется позади. Если же она лает, но вас пока не заметила, можно изменить маршрут и продолжить пробежку. Однако в момент манёвра всё равно лучше перейти на шаг.

Не показывайте собаке страх

Хуже всего, когда собака отреагировала на ваше появление и ведёт себя агрессивно. В такой ситуации придётся забыть о пробежке. Главное – сохранять спокойствие и ни в коем случае не демонстрировать животному свой страх.

Фото: istockphoto.com

Не стоит поворачиваться к собакам спиной и тем более спасаться бегством. Важно держать с псом зрительный контакт и внимательно следить за его действиями. Попробуйте прикрикнуть на пса, замахнуться рукой для броска, топнуть ногой. Если животное пятится, медленно шагните вперёд, не переставая кричать и замахиваться. Скорее всего, в этом случае собака лает, потому что боится вас.

Не нападайте на собаку первым

Если пёс скалится и рычит, значит, воспринимает вас как объект нападения. В таком случае следует отступать. Пятиться назад лучше боком, не переставая смотреть животному в глаза и отпугивать его криком. Не помешает поднять с земли палку или камень, чтобы запугать нападающего, однако атаковать пса первым нельзя. Важно покинуть территорию, которую собака считает своей. Обычно для этого необходимо отойти примерно на 50 метров.

Фото: istockphoto.com

Если же избежать нападения не удалось, нужно сгруппироваться, закрыв руками лицо и туловище.

Какие приборы помогут при столкновении с собаками на пробежке

Неприятная встреча с агрессивной собакой может произойти с каждым. Опытные бегуны прибегают к помощи специальных средств защиты.

Перцовый баллончик работает эффективно, но требует близкого контакта с животным. Есть риск, что при нападении собаки вы просто не успеете распылить его содержимое.

Ещё один популярный девайс – ультразвуковой отпугиватель. Устройство издаёт звуковые сигналы в высокочастотном диапазоне: человеческое ухо их не слышит, а вот животным писк прибора доставляет немалый дискомфорт. Если собака и не сбежит, то точно не рискнёт приближаться к вам и атаковать.

Некоторые также советуют иметь при себе электрошокер. Но этот метод далёк от гуманности, а также требует специальной подготовки, поэтому использовать его стоит лишь в самых крайних случаях.