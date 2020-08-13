Необычное заболевание: как выглядит девушка, которая 10 лет ела только чипсы и булочки

Различные челленджи на пике популярности в интернете. В погоне за подписчиками и просмотрами звёзды соцсетей часто идут на странные и неожиданные эксперименты: неделю без воды, десять дней без сна или месяц на одних бананах. Но жизнь всё равно изобретательнее любого блогера. Девушка из Великобритании Иззи Коул в течение десяти лет ела только чипсы и хлеб.

Так что же стало причиной столь необычной диеты? И как выглядит человек, годами питавшийся «вредной» едой?

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Еда вызывала рвоту и панику

До трёх лет Иззи ничем не отличалась от ровесников, да и к первым капризам дочери в еде родители не относились серьёзно. Однако вскоре взрослые поняли, что девочка не привередничает, а действительно испытывает отвращение к пище. Иззи часто рвало, а при одной мысли о еде её охватывал ужас. Единственное, что могла есть девочка – картофельные чипсы и булочки.

Фото: instagram.com

«Я была очень требовательна к структуре еды. Я предпочитала чипсы и булочки, потому что они были твёрдыми и плотными. Любое мягкое или влажное блюдо казалось мне отвратительным детским пюре. Я терпеть не могла пасту или что-то с кусочками типа йогурта или сока. Это похоже на фобию. Большая часть еды вызывала у меня беспокойство, я начинала задыхаться. Мне было так плохо, что я ела булочки и чипсы практически в каждый приём пищи», — рассказала Коул Сomic Sands.

Проблемы с социализацией

Из-за особенностей пищевого поведения Иззи чувствовала себя изгоем и постоянно пребывала в депрессии. Особенно тяжело ей пришлось после перехода в среднюю школу.

«Это начало влиять на меня в социальном плане. Я была в том возрасте, когда люди заводят друзей и формируют круг общения, но мои проблемы с едой мешали мне чувствовать себя комфортно среди сверстников. Я не могла есть вместе с ними, или брать еду на вынос при совместных прогулках. Я чувствовала себя обузой, мне казалось, что я постоянно раздражаю людей», — говорит девушка.

К счастью, рядом с Иззи всегда была мама Ким. Женщина с детства водила дочь по врачам, но те в один голос говорили об отсутствии медицинских проблем. «Просто у вас очень привередливый ребёнок», — бесконечно слышала Ким.

Фото: instagram.com

Избавление за два часа

Решение нашлось, когда Иззи уже было 14 лет. Её мама случайно наткнулась на информацию о Феликсе Экономаксиме – психологе и клиническом гипнотерапевте – и записала дочь на приём. Всего за один двухчасовой сеанс специалист не только установил причину проблем Иззи, но и смог её вылечить. Оказалось, девочка страдала расстройством избирательного питания. При этом заболевании человек ест ограниченное количество продуктов, а возможность пробовать что-то новое вызывает страх. Часто больные могут есть только пищу одного цвета или одной текстуры, кроме того у них притупляется чувство голода.

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«Я впервые услышала об этом заболевании. Долгие годы я была ужасно одинокой и считала себя единственной, у кого такие проблемы с едой. Наконец я поняла, что не придумывала проблема, а действительно страдала от расстройства пищевого поведения. Феликс попросил меня взять те продукты, которых я больше всего боялась. Не могу это объяснить, но после сеанса во мне что-то щёлкнуло, и я съела сендвич с курицей и йогурт с фруктами. Меня не тошнило, и страх просто исчез. Я стояла посреди улицы, ела ананасы и плакала. Это был самый счастливый день», — вспоминает Иззи.

Фото: instagram.com

С того момента прошло четыре года. Иззи Коул поступила в университет, а её меню значительно расширилось. Теперь вместо чипсов и булочек девушка ест много овощей и фруктов, а её любимым продуктом стала ненавистная раньше курица.