Приключение на 20 минут: 7 сериалов для короткой тренировки

Чтобы не скучать на тренировках, многие слушают музыку, подкасты или даже радио. Но что если все плейлисты заслушаны до дыр, а заниматься в тишине не хочется? Можно переключить внимание и посмотреть любимый сериал. Вряд ли во время занятий вам захочется углубляться в сюжетные хитросплетения, а что-то лёгкое и смешное придётся как раз кстати.

«Чемпионат» собрал 7 ситкомов, которые можно посмотреть на тренировке – за 20-30 минут успеете пробежаться на дорожке или выполнить интервальную.

«Друзья»

10 сезонов по 18-25 серий.

Хронометраж: 20-22 мин.

Фото: Кадр из сериала

Если назвать «Друзей» первым ситкомом в истории и нельзя, то классикой жанра – точно можно. Кто из нас не хотел посидеть на знаменитом рыжем диване с чашкой кофе? Удачные и не очень шутки Чендлера, неподражаемый шарм Фиби и Джоуи, любовные перипетии Рейчел и Росса на все 10 сезонов и всё контролирующая Моника. В «Друзьях» каждый найдёт что-то для себя. А если вы ещё не знакомы с историей шестерых нью-йоркцев, самое время это исправить.

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«Как я встретил вашу маму»

9 сезонов по 20-24 серии.

Хронометраж: 22 мин.

Фото: Кадр из сериала

Хотя премьера этого сериала состоялась значительно позже, его тоже можно назвать леген – подожди-подожди! – дарным. На протяжении всего ситкома архитектор Тед Мосби рассказывает своим детям, как же он встретил их маму. На самом же деле, история охватывает не только знакомство главного героя с будущей женой, но и целый период жизни Теда и его лучших друзей.

Здесь нашлось место и юмору, и романтике, и, разумеется, драме. А если вдруг вам придётся не по душе каноничная концовка, создатели сериала предлагают и альтернативную версию.

«Теория большого взрыва»

12 сезонов по 17-24 серии.

Хронометраж: 18-22 мин.

Фото: Кадр из сериала

Этот ситком расскажет о, казалось бы, обычной жизни двух физиков из знаменитого американского университета Калтеха. Главный герой Леонард пытается ужиться со своим соседом – гениальным, но совершенно невыносимым Шелдоном.

В перерывах между научными открытиями герои вместе со своими друзьями – инженером Говардом и астрономом Раджем – играют в видеоигры, смотрят «Звёздные войны» и, в целом, ведут спокойную жизнь. Пока однажды в соседнюю квартиру не въезжает очаровательная девушка по имени Пенни.

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«Офис»

9 сезонов по 6-26 серий.

Хронометраж: 22 мин.

Фото: Кадр из сериала

Если вам надоела собственная работа в офисе, самое время взглянуть на неё под другим углом. Хотя «Офис» – адаптация одноимённого британского сериала, многим запомнилась именно американская версия со Стивом Кареллом в роли непутёвого босса.

Сценарий ситкома был полностью прописан, однако это не мешало актёрам постоянно импровизировать – зачастую эмоции в кадре самые что ни на есть настоящие. К тому же, «Офис» стал первоисточником многих мемов – несколько сцен точно покажутся вам знакомыми.

«Бруклин 9-9»

7 сезонов по 13-23 серии.

Хронометраж: 21-23 мин.

Фото: Кадр из сериала

Лучший, по его скромному мнению, детектив Нью-Йорка Джейк считает себя настоящим гением расследований и не растрачивается на формальности. Пока в полицейском участке Бруклина не сменяется руководство. Новый начальник, строгий и обязательный капитан Холт, пытается перевоспитать безалаберного подчинённого.

Хотя события сериала далеки от реальности, наблюдать за диковатыми приключениями Джейка и его противостоянием с начальством, как минимум, забавно.

«Две девицы на мели»

6 сезонов по 22-24 серии.

Хронометраж: 22 мин.

Фото: Кадр из сериала

Как и сетует из названия, этот серпа расскажет о двух бедных девушках – Керолайн и Макс. Первая – богатая наследница, лишившаяся своих миллионов из-за махинаций отца. А вторая – настоящее дитя улиц, привыкшая ожидать от жизни худшего. Днём они работают официантками в захудалом бруклинском кафе, а по вечерам пытаются запустить собственный бизнес с домашними кексами.

Вместе девушки сталкиваются с разными людьми, попадают в неловкие ситуации и пытаются жить обычной жизнью. Хотя можно ли её назвать обычной, если в их квартире живёт настоящий конь?

«Рик и Морти»

4 сезона по 10-11 серий.

Хронометраж: 22 мин.

Фото: Кадр из сериала

Кто из любителей мультсериалов не слышал об удивительных приключениях Рика и Морти? Сюжет вращается вокруг сумасшедшего (или не совсем) учёного и его внука. Вместе они путешествуют по разным мирам, то и дело попадая в неприятности, решают подростковые проблемы Морти и пытаются не запутаться в параллельных вселенных.

Местами кажется, что происходящее на экране совершенно не имеет смысла, но в этом и заключается прелесть «Рика и Морти». Запутанные сюжетные линии, постоянная ломка четвёртой стены и куча цинизма – вот оно идеальное приключение на 20 минут.