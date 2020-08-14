Покоряя вершины: трекинг как здоровая альтернатива пляжному отдыху

Прогулка по горам помогает привести мышцы в тонус и сбросить лишний вес.

Трекинг – экстремальный вид отдыха, который определённо стоит вашего внимания. Нетронутая дикая природа, чистейший горный воздух и захватывающие виды – всё это ждёт вас на вершинах горных хребтов.

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Почему трекинг так привлекает туристов?

Трекинг – настоящее фитнес-открытие последних лет. Его популярность растёт вместе с развитием тренда на здоровый образ жизни. Вместо отдыха на пляже или у бассейна, всё чаще стали выбирать прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Во многом именно этим трекинг и привлекает туристов. Прогулка по горам – ненавязчивая физическая нагрузка, которая поможет развить выносливость, избавиться от одышки и лишнего веса. К тому же такой отдых подойдёт тем, кто привык путешествовать бюджетно.

Фото: istockphoto.com

Чаще всего для непродолжительных горных прогулок составляют несложные маршруты – специальной физической подготовки для этого не требуется. Поэтому в такое путешествие смело можно отправляться с детьми, родителями и друзьями. Чистый горный воздух поможет расслабиться и очистить голову от ненужных мыслей, а отсутствие мобильной связи не позволит отвлекаться от прогулки.

Вдобавок ко всему горы порадуют незабываемыми видами, от которых захватывает дух. Обычно с вершины открывается необыкновенной красоты пейзаж.

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Куда сходить в горы в России?

Для начинающих путешественников подойдут горы Крымского полуострова и Краснодарского края. В Крыму для непродолжительной прогулки можно выбрать Боткинскую (недалеко от Ялты) или Солнечную тропу, Большой каньон Крыма и путь к средневековому городу-крепости Мангуп-Кале.

Курорт «Роза Хутор» тоже может предложить туристам разнообразные тропы и трекинговые маршруты. Наибольшей популярностью пользуются трассы на высоте 1170 м, которые берут начало в Горной Олимпийской деревне, а также пути на вершине Роза Пик – например, восхождение на Каменный столб, высота которого составляет 2509 м.

Фото: istockphoto.com

Для более опытных туристов подойдёт экспедиция по Курильским островам. Там удастся насладиться невероятной атмосферой дикой и неизведанной природы. Этих любителей трекинга могут привлечь и горы Камчатки.

Трекинг по всему миру

С открытием границ россияне смогут покорять и зарубежные высоты. В Европе трекинговые маршруты для новичков находятся в Альпах, которые славятся особенным воздухом. Чистыми и ухоженными тропами вас порадуют горные трассы в Польше, Чехии и Словакии. Они оборудованы для начинающих туристов, а прогулка оставит незабываемые впечатления.

Для длительного похода подойдёт переход Гранд Рандонне (GR 20) во Франции. Маршрут довольно сложный и длинный (около 180 км), поэтому к нему стоит тщательно подготовиться. Сюда лучше ехать весной или летом.

Фото: istockphoto.com

Чуть менее сложным считается маршрут Лейгавегюр, который по праву заслужил звание одного из самых живописных в Исландии. Его протяжённость составляет около 80 км, но есть и сокращённый вариант – 20-25 км.

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Что нужно взять с собой в поход?

Перед длительным походом в горы нужно позаботиться обо всём необходимом.

Питьевая вода – из расчёта минимум два литра на день на одного человека.

Лёгкий перекус – шоколад, орехи, сухофрукты.

Головной убор – для защиты от прямых солнечных лучей.

Экипировка – защитная одежда, которая защитит от сильного ветра, дождя и холода.

Обувь для трекинга.

Солнцезащитные средства – необходимо взять с собой, даже если по прогнозу облачн.

Инвентарь для ночлега – палатка, спальный мешок и т.д. (если вы собираетесь переночевать в горах).

Трекинговые палки – значительно облегчат подъём и спуск.