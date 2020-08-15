Танцы на шесте: спорт или стриптиз?

Pole dance всегда ассоциировался с эротикой. Однако в последние десятилетия можно наблюдать разделение танцев на шесте на два течения: go-go и pole dance. Не стоит путать эти направления. Рассказываем, когда зародились танцы у пилона и как pole dance стал полноправным видом спорта.

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Где и когда впервые появились танцы на шесте?

Первые деревянные пилоны появились в Индии в конце XI века и использовались для йоги под названием Маллакхамб. Изначально у шеста занимались только мужчины. Они развивали физическую силу, выносливость и ловкость. Впоследствии деревянные шесты заменили на железные, что усложнило технику. Йога с железным шестом получила новое название – Малластамбха.

Большую роль в становлении pole dance сыграли, как ни странно, циркачи. Путешествуя по всему миру, они перенимали традиции разных народов и на их основе ставили новые номера. Танцы на шесте не стали исключением. Зрелищные выступления акробатов на деревянных или чугунных пилонах вызывали восторг у зрителей. Даже основанный в 1984 году «Cirque du Soleil», который почти сразу стал самым популярным в мире цирком, по сей день использует pole dance почти в каждой своей постановке.

В 20 веке, когда эротическая индустрия стала набирать обороты, появились танцы go-go. Именно это направление и затмило многовековую историю pole dance, ведь теперь первое, что приходит в голову при упоминании танцев на шесте, – это полуобнажённые девушки с томным взглядом.

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Pole dance как спортивная дисциплина

Хотя с появлением танцев go-go общество почти перестало воспринимать pole dance как серьёзное занятие, истинные любители танцев на шесте не сдавались, и с 2003 года начали проводиться чемпионаты и соревнования.

Фото: istockphoto.com

Согласно официальным правилам pole dance, запрещено обнажать тело и показывать элементы эротики. Это сделано для того, чтобы люди поняли – pole dance не столько про сексуальность, сколько про физическую подготовку и упорную работу над своим телом.

Первый чемпионат мира по танцам на шесте состоялся в 2012 году.

Существует и Международная федерация пилонного спорта (IPSF). Её президент Кэти Коатс 11 лет пыталась добиться того, чтобы данную дисциплину признали самостоятельным видом спорта. После первого успеха планы Коатс стали гораздо масштабнее – сейчас она борется за то, чтобы танцы у пилона вошли в программу Олимпийских игр.

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СпортАккорд – Всемирное объединение международных спортивных федераций – уже предоставило pole dance статус официального профессионального вида спорта, хотя и только на два года. За это время Кэти должна решить все проблемы с бюрократией, и тогда, вполне вероятно, мы увидим pole dance в числе олимпийских дисциплин.