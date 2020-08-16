Голосование. Выбираем лучшую девушку Джеймса Бонда

Британский еженедельник Radio Times составил рейтинг лучших исполнителей роли Джеймса Бонда. По результатам опроса читателей, на первой строчке оказался Шон Коннери – актёр сыграл агента 007 в премьерном фильме 1962 года.

Однако взгляды зрителей притягивает не только харизматичный главный герой, но и его спутницы. Каждая – с уникальным характером и собственной изюминкой, но все они могли похвастаться подтянутой фигурой и прекрасной физической формой – убегать от злодеев, выпрыгивать из самолёта и сражаться не так-то просто.

Мы вспомнили 10 самых ярких актрис, исполнивших роль подруги Бонда, и предлагаем вам выбрать лучшую.

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Юнис Гейсон

Фото: Кадр из фильма

Юнис Гейсон сыграла первую девушку спецагента Сильвию Тренч. С ней мы встречаемся в фильмах «Доктор Ноу» и «Из России с любовью». Она должна была стать постоянной спутницей Бонда, но в конце концов создатели картины отказались от этой идеи.

Также Гейсон играла в театре – несколько лет она исполняла роль баронессы в мюзикле «Звуки музыки» и пела на сцене. Парадоксально, но в обеих частях бондианы зрители слышат не её голос – актрису переозвучили.

Даниэла Бьянки

Фото: Кадр из фильма

Роль девушки Бонда в «Из России с любовью» стала самой значимой в карьере Даниэлы Бьянки. Хотя мировую известность она обрела раньше. В 1960 году девушка получила звание вице-мисс Вселенная и титул «Мисс фотография». Именно фотографы заметили её и пригласили сниматься в кино.

После бондианы Бьянки сыграла главную роль в боевике «Спецмиссия леди Чаплин», а образ спецагента стал её постоянным амплуа.

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Мартин Бесуик

Фото: Кадр из фильма

Мартин Бесуик удалось дважды сыграть подругу агента 007. Причём это были две разные героини: цыганка Зора в «Из России с любовью» и Пола Каплан в «Шаровой молнии». Кроме того, танцующий силуэт из вступительных титров к первой бондиане также принадлежит Бесуик.

Три разных образа в рамках одной вселенной – рекорд среди всех актрис, когда-либо снимавшихся в фильмах о Джеймсе Бонде.

Мишель Йео

Фото: Кадр из фильма

Мишель Йео сыграла полковницу китайской разведки Вэй Линь. Она воплотила образ спецагента, ничуть не уступающего Бонду по силе и ловкости. После выхода фильма канал MTV даже номинировал её на премию за «Лучший бой с плохими парнями».

Кстати, все трюки на площадке Мишель Йео до сих пор выполняет самостоятельно, и многие из них разрабатывает сама. Актёрскую карьеру она начала в фильмах о боевых искусствах – в «Полицейской истории 3» актриса снялась вместе с Джеки Чаном. Возможно, он и научил её эффектно расправляться со злодеями в кадре.

Софи Марсо

Фото: Кадр из фильма

Софи Марсо сыграла в 19-й части киносаги о спецагенте MI6. Её героиня Электра поначалу казалась жертвой похищения, а на деле сама была организатором преступления. В кадре Марсо катается на горных лыжах, участвует в перестрелках и проигрывает миллион долларов в казино.

За роль в «И целого мира мало» Марсо была номинирована на премию Blockbuster Entertainment Award как лучшая актриса второго плана.

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Холли Берри

Фото: Кадр из фильма

Холли Берри исполнила роль агента национальной безопасности. Фильм «Умри, но не сейчас» с её участием вышел в год 40-летия бондианы, поэтому в нём много отсылок к началу истории. В том числе знаменитая сцена, когда девушка Бонда в бикини выходит из воды. В 1961 году в таком кадре появилась Урсула Андерс. А Холли Берри повторила этот культовый эпизод.

В одной из финальных сцен её героиня вступает в перестрелку, управляет самолётом, а после сражается с соперницей на рапирах. Вероятно, это девушка была одной из самых опытных и натренированных бойцов из всех подруг агента 007.

Ева Грин

Фото: Кадр из фильма

Героиня Евы Грин Веспер Линд – единственная настоящая любовь Бонда и, пожалуй, самая отважная из его подруг. Она жертвует жизнью, чтобы спасти агента 007, и на протяжении следующего фильма он пытается отомстить за смерть возлюбленной.

Когда в 2005 году Грин предложили эту роль, сначала она отказалась, но позже всё-таки решилась. И сделала это так хорошо, что журнал Entertainment Weekly включил её в список «лучших девушек Бонда всех времён». Ева Грин сумела воплотить в своей героине лучшие качества всех предыдущих спутниц спецагента. А точнее последующих, ведь по сюжету история «Казино ”Рояль“» – это возвращение к самому началу карьеры Джеймса Бонда.

Ольга Куриленко

Фото: Кадр из фильма

Ольга Куриленко также играет в бондиане агента равездки – Камиллу Монтес. Ей досталась роль самой неприступной девушки, с которой встречался Бонд. К концу фильма у них так и не завязываются отношения. Можно сказать, что Монтес – своего рода двойник агента 007. Как и Бонд, она мстит за своих любимых людей.

За работу в «Кванте милосердия» Куриленко была номинирована на три различные кинопремии как лучшая актриса.

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Наоми Харрис

Фото: Кадр из фильма

Героиня Наоми Харрис, мисс Манипенни отличается от других девушек Бонда. Она секретарь М, главы MI6, и появляется почти во всех частях бондианы. При этом Ив Манипенни не становится возлюбленной спецагента, она скорее его соратник. С Харрис этот персонаж заиграл новыми красками.

«Я всегда играла сильных женщин, просто красивые никогда не были мне интересны. Моя героиня бок о бок сражается с Бондом, она и сама Бонд в юбке!», – рассказывала актриса в интервью.

Леа Сейду

Фото: Кадр из фильма

Сейду сыграла спутницу Бонда в последней на данный момент части бондианы. Следующая – «Не время умирать» должна была выйти на экраны в 2020 году, но премьеру перенесли из-за пандемии коронавируса.

Леа должна была придать образу девушки Бонда новые черты. И у неё это получилось. Она выглядит более глубокой и тонкой натурой, чем её предшественницы. Перестрелки и погони явно не для неё.

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