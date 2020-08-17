Иногда мы невольно прибегаем к этой системе, но даже не подозреваем этого.

Время есть: что происходит с телом при интервальном голодании?

В последнее время одним из самых распространённых видов голодания становится интервальное. Современные диетологи и эндокринологи утверждают, что временное воздержание от пищи действительно приносит необходимый эффект. Иногда мы сами прибегаем к интервальному голоданию, даже не подозревая этого. Например, когда забываем поесть рано утром, опаздывая на работу. Разбираемся, почему каждый из нас должен попробовать временно воздержаться от пищи в течение суток.

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Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание работает по следующей схеме: 24 часа в сутки делятся на два окна, в одном умещаются все приёмы пищи в день, а во втором происходит голодание. Именно в этот временной период советуют полностью отказаться от пищи и пить больше воды, травяных чаёв и кофе без сахара.

Фото: istockphoto.com

Размер этих окон может быть разный: 12/12, 14/10, 23/1, 24/24 (отказ от пищи на целые сутки), 20/4. Но самым распространённым вариантом голодания считается окно 16/8, в котором употреблять пищу можно в течение восьми часов в день, а на остальные же 16 часов приходится период голодания. Эта схема считается самой эффективной и комфортной. Для того чтобы её придерживаться, нужно отказаться от раннего завтрака и от позднего ужина. Во время окна для употребления пищи разрешены продукты, богатые белком, клетчаткой и витаминами.

Диетологи советуют придерживаться данного типа питания на протяжении не более двух недель, так как организм может включить обратную функцию и минимизирует расход жировой ткани. А каждая приобретённая калория будет тут же откладываться в жировые депо.

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Как правильно голодать?

В качестве примера возьмём самый распространённый тип интервального голодания – 16/8. C такого варианта вам будет легче всего начать. К тому же половина периода голодания уйдёт на сон (7-9 часов). Например, днём ранее вы поужинали в 7 часов вечера. Таким образом, ваш следующий приём пищи придётся через 16 часов – в 11:00 следующего дня. Затем у вас есть восемь часов для того, чтобы питаться и набирать энергию.

Фото: istockphoto.com

Вечером можно выпить стакан воды или чай без сахара, а утро следующего дня начать с чашки кофе, но тоже без сахара и, что важно, без молока. Оно сказывается на уровне сахара в крови и порождает выброс инсулина.

К тому же вы можете сдвигать своё «окно голодания». Например, если вы любите завтракать рано утром, то можете перенести ваш ужин на более раннее время или вовсе от него отказаться.

Для усиления эффекта интервального голодания лучше выбирать только натуральные и цельные продукты, исключив употребление фаст-фуда. Также на пользу пойдут регулярные пробежки или ходьба в течение дня.

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Для чего нужно интервальное голодание?

Интервальное голодание имеет достаточно преимуществ и несёт много пользы для организма человека. Во-первых, оно помогает поддерживать хорошую физическую форму. Благодаря такому типу питания вы избавитесь от последствий переедания.

Во-вторых, при интервальном голодании повышается стрессоустойчивость к внешним факторам. Появляется лёгкость в движениях, крепкий сон и хорошее настроение. К тому же, при таком типе голодания активизируются процессы мышления, растёт работоспособность и увеличивается заряд энергии.

Фото: istockphoto.com

В-третьих, периодическое голодание крайне положительно сказывается на уровне сахара в крови. Оно уменьшает риск возникновения диабета второго типа вследствие снижения уровня инсулина.

В-четвёртых, при таком типе голодания укрепляются ногти и волосы. К тому же при временном воздержании от пищи происходит избавление от угревой сыпи и чистка органических систем. Конечно же, происходит процесс похудения, который особенно наблюдается у женщин в области талии и живота.

Кроме того, как отмечает сертифицированный коуч по интервальному голоданию и кето-питанию Ольга Мюнц, ИГ помогает организму дольше сохранять молодость, поскольку активирует процесс аутофагии. При голодании возникает дефицит «строительных материалов», поэтому клеткам приходиться разбирать непригодные белки и из получившихся запчастей конструировать новые. Таким образом, организм активно борется со старением и сам себя обновляет.

Аутофагия – способность клетки уничтожать старые и повреждённые белки.

Также такой тип питания способствует разгону обмена веществ. В течение первых трёх дней голодания метаболизм ускоряется на 10%. При диете с дефицитом калорий организм получает меньше энергии, постепенно адаптируется и поэтому снижает уровень обмена веществ. В то время как при голодании он переходит на питание внутренними жирами, которых у него в достатке, соответственно, замедлять метаболизм не приходится.

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Возможный вред от интервального голодания

Однако периодическое голодание иногда может неблагоприятно сказаться на работе человеческого организма. Например, во время временного воздержания от пищи могут начаться головокружения и боли из-за стресса в изменении рациона питания. Также может появиться дискомфорт в желудке, изжога и отрыжка. Избежать её поможет постоянное употребление минеральной воды. Вас могут начать беспокоить желудок или кишечник из-за расстройства процесса пищеварения.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте, что интервальное голодание должно носить лечебный характер, а не вредить организму. Поэтому перед тем, как начать голодать, проконсультируйтесь с врачом-терапевтом или диетологом. Он вам подскажет, как правильно входить в голодание и выходить из него так, чтобы ваше состояние здоровья не ухудшалось, а только улучшалось.