Хотя это лето сложилось не так, как многим бы хотелось, предлагаем не расстраиваться и активно завершить жаркий сезон.

«Кругосветный» заплыв и забег по ночной Москве: что нас ждёт в августе?

Август – пора отпусков и пляжного отдыха, но в 2020 году не всем удалось запланировать поездку к морю. Тем не менее расстраиваться не стоит. Не спешите оплакивать уходящее лето – лучше насладитесь последними жаркими днями по максимуму. Например, поучаствуйте в триатлоне, попробуйте переплыть Волгу или пробегитесь по ночной Москве.

Интересные спортивные события этого лета, на которые вы ещё успеете попасть, смотрите в подборке «Чемпионата».

Твой первый старт: тренировочный план по подготовке к забегу на 10 км Подготовка с нуля к твоей первой серьёзной дистанции.

X – Waters Samara 181

Когда: 19-23 августа

Где: г. Самара

Плавательное ралли по Волге – один из этапов чемпионата мира X – Waters 2020. Пройдёт оно неподалёку от Самары, где река делает крутой изгиб и описывает круг вокруг заповедника «Самарская Лука».

За пять дней участники должны преодолеть дистанцию в 100 миль (181 км), причём в конце они выйдут на сушу там же, где вошли в первый день, таким образом совершив «кругосветное» путешествие. Ежедневно каждый преодолевает до 40 км вплавь, а на ночлег участники останавливаются в разных точках заповедника.

Поучаствовать в заплыве можно как в эстафетной команде из 4-6 человек, так и самостоятельно. Для допуска к соревнованию обязательна медицинская справка. Полный список необходимых документов и форму регистрации можно посмотреть на сайте.

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Ironstar Crocus Fitness 1/8 Triathlon 2020

Когда: 21-23 августа

Где: г. Москва

В августе найдутся мероприятия не только для любителей плавания. Ironstar подготовил динамичную гонку-триатлон: участникам предлагается преодолеть 500 м вплавь, 22 км на велосипеде и 5 км бегом. Время для выполнения каждого этапа ограничено: 20 минут отводится на плавание, 1 час – на велогонку и 45 минут – на забег. Участвовать можно как самостоятельно, так и в составе эстафетной команды.

Необходима медицинская справка, а для участников младше 18 лет – разрешение от родителей. Зарегистрироваться и узнать подробности и требования к документом можно на официальном сайте триатлона.

Ночной забег

Когда: 22 августа

Где: г. Москва

Любители бега не должны пропустить уникальное событие – забег по ночной столице. Это единственный массовый забег в России, который проходит после захода солнца. Участники стартуют в 22:30 от стадиона «Лужники», преодолевают дистанцию в 10 км, после чего финишируют на спортивной арене. Маршрут проходит по живописным улицам Москвы и сопровождается спецэффектами.

Для участия нужна предварительная регистрация. Подробности смотрите здесь.

Гонка Героев

Когда: 22 и 29 августа

Где: г. Владивосток, Казань и Екатеринбург

Тем, кому по душе необычные забеги, подойдёт Гонка Героев – экстремальный забег с препятствиями. Этим летом гонка состоится 22 августа во Владивостоке и 29-го – в Казани и Екатеринбурге.

Трассу для каждого маршрута разрабатывают профессиональные инженеры и опытные инструкторы: участники преодолевают рукоходы, переправы, рвы, поля с колючей проволокой и многое другое.

Кроме того, поучаствовать в гонке могут не только профессиональные спортсмены, но и люди с любым уровнем физической подготовки – на протяжении всего маршрута за участниками наблюдают инструкторы, готовые прийти на помощь на трудных участках.

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Принять участие можно как одному, так и с командой друзей, но нужна предварительная регистрация. Узнать подробности можно на сайте.