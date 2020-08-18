На стиле: 10 необычных способов зашнуровать кроссовки

Надоела обычная шнуровка? Собрали несколько видео, которые помогут вам оставаться в тренде даже в мелочах.

Хочется чего-то нового, но к глобальным переменам в стиле вы не готовы? Тогда предлагаем поэкспериментировать со шнуровкой – даже любимые, хотя и примелькавшиеся, кроссовки или кеды можно освежить, если добавить немного креатива. Собрали для вас простые, но интересные видео-инструкции.

Узелки по центру

Для подобного красивого узора на обуви Вам понадобится всего лишь маркер или что-то, что имеет похожую форму.

Идеальная симметрия

Диагонали пересекают параллельные линии, и в итоге получается идеальная симметрия. Нет, это не текст задачки по геометрии, это лишь один из способов завязать шнурки!

Универсальный узел

На видео показано, как завязать особенный узелок, который пригодится не только для шнуровки обуви. Подобным образом можно завязывать шарф или другие украшения на шее.

Форма имеет значение

Air Force 1 считаются одними из самых удобных и долговечных кроссовок. Они заслужили любовь не только спортсменов, но и креативщиков. Ведь их форма позволяет создавать невообразимые узоры из шнурков.

Добавь красок

Белые кроссовки как чистое полотно для творчества. На них можно рисовать, а также, вооружившись яркими шнурками, создавать свои уникальные дизайны!

Альтернатива классике

Этот лайфхак пригодится тем, кому не нравится классический бантик.

«Шашечка»

Этот вид шнуровки был популярен в России в расцвет субкультур. «‎Шашечкой» украшали свои кроссовки эмо, готы и панки. Как известно, периодически тренды возвращаются.

Круговой узор

Результат данного туториала по-настоящему удивляет: оказывается, можно завязать даже круг!

Ассиметрия

Еще один видео-урок по завязыванию узелков, которые, вкупе с яркими шнурками, составляют потрясающую конструкцию.

Косички

Любите заплетать косички? Тогда этот вид шнуровки был придуман специально для вас!

Иногда даже такие мелочи, как шнурки, могут приносить радость. Надеемся, вы воспользуетесь хотя бы одним из туториалов и наполните остаток лета позитивом.