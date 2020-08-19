Чтобы мышцы спины не застаивались, достаточно уделять занятиям хотя бы несколько минут в день.

Три простых упражнения от боли в пояснице, которые сделают жизнь легче

Боль в пояснице входит в число самых неприятных ощущений, которые может испытывать человек. Она буквально обездвиживает и не позволяет думать ни о чём другом. По статистике от боли в спине хотя бы иногда мучается треть взрослого населения, и с годами этот показатель только растёт. К счастью, даже при сидячем и малоподвижном образе жизни дискомфорт можно свети к минимуму.

Рассказываем о трёх простых упражнениях для избавления от неприятных ощущений в пояснице. Выполнять их легко, они не отнимают много времени, зато эффект превзойдёт все ожидания.

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Поза ребёнка

Встаньте на колени и аккуратно согните ноги, так чтобы таз опустился на пятки. Затем широко разведите колени и наклоните корпус к полу. Опустите голову и вытяните ладони максимально вперёд. Руки должны быть прямыми, а ягодицы не отрываться от пяток. При этом спина и шея немного округляются. Зафиксируйте крайнее положение на 30 секунд, а затем выпрямитесь и вернитесь в начальную позицию. Не допускайте появления болезненных ощущений во время выполнения упражнения.

Фото: istockphoto.com

Эту позу активно используют в йоге для расслабления спины и снятия напряжения. Кроме того, она ослабляет давление на межпозвоночные диски, что также помогает избавиться от дискомфорта.

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«Кошечка»

Встаньте на четвереньки. На выдохе округлите спину, потяните лопатки вверх и максимально втяните грудную клетку. Голова при этом направлена вниз. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем сделайте глубокий вдох и максимально прогнитесь в спине. Аккуратно поднимите голову и потяните вверх таз. Грудная клетка должна быть максимально раскрыта. Зафиксируйте эту позицию на 10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

При отсутствии дискомфорта можно делать по 10-15 повторов. Упражнение «кошечка» помогает растянуть и укрепить мышцы поясничного отдела позвоночника и эффективно избавляет от боли в спине.

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Наклоны вперёд из положения стоя

Поставьте ноги на ширине плеч или шире, спина прямая, шея вытянута вниз. Сделайте плавный выдох и наклонитесь вперёд. Спина должна оставаться прямой, колени также не следует сгибать. Руками опирайтесь о голень. Оставайтесь в положении прогиба несколько секунд, а затем выпрямите спину. Повторяйте пять раз или же до появления дискомфорта.

Фото: istockphoto.com

Особенности упражнений для поясницы

При выполнении комплексов для поясницы важно учитывать несколько моментов. Чтобы снять болевые ощущения и предотвратить их появление в будущем, необходимо сочетать упражнения на растяжку и на укрепление мышц поясничного отдела. При боли в спине необходимо крайне внимательно относится к уровню нагрузки и избегать резких движений, которые могут усугубить ситуацию.

Сильная боль в пояснице может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях, поэтому при продолжительных неприятных ощущениях следует обратиться к врачу.