Учёные выяснили, как размер ноги и мозга влияет на долголетие

На продолжительность жизни влияет множество факторов. Конечно, достичь долголетия помогают правильное питание, достаточные физические нагрузки и отсутствие вредных привычек. Однако есть и не столь очевидные аспекты.

Шведские учёные выяснили, что от размера ноги может зависеть, сколько проживёт человек.

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Как связан размер ноги и продолжительность жизни?

Учёные из Швеции проанализировали продолжительности жизней 800 мужчин и женщин со всей страны. Выяснилось, что между возрастом смерти и размером ноги существует закономерность.

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Например, в среднем женщины с размером 40-41 доживали до 66-70 лет. А у мужчин, скончавшихся в 67-69 лет, был 46-48 размер ноги. Если рассмотреть таблицу соотношения, можно заметить, что продолжительность жизни больше у людей со средним размером ноги (42-43 размер у мужчин и 36-37 у женщин).

Размер ноги и правда влияет на долголетие?

Тем не менее учёные отметили, что нельзя рассчитывать исключительно на результаты исследования. Хотя и наблюдается определённая закономерность, нельзя пренебрегать другими факторами, влияющими на продолжительность жизни.

Фото: istockphoto.com

Исследователи утверждают, что работу можно было бы считать абсолютно верной, если бы все люди, о которых говорится в исследованиях, вели здоровый образ жизни и не имели никаких заболеваний.

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От чего ещё зависит продолжительность жизни?

Ежегодно публикуют множество исследований на тему долголетия.

Например, учёные из Испании в 2015 году выяснили, что женщины живут дольше мужчин из-за гормонов. Женский гормон эстроген повышает активность генов, отвечающих за долголетие. Также он помогает выводить из организма холестерин, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как мужской гормон тестостерон, как правило, подталкивает мужчин на различные рискованные действия – драки, езду на большой скорости, экстремальные виды спорта и т. д.

Фото: istockphoto.com

Нидерландский нейробиолог Дик Свааб выяснил, что на продолжительность жизни также влияет обмен веществ и размер головного мозга. О результатах своих исследований он пишет в книге «Мы – это наш мозг: от матки до Альцгеймера». Чем активнее мозг, тем больше его размеры и, как утверждает учёный, продолжительность жизни. Кроме того, стимуляция мозга помогает избежать болезни Альцгеймера.

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Хотя на продолжительность жизни влияют разные факторы, не стоит полностью полагаться на гормоны или размер ног. Забывать об активном образе жизни и правильном питании в любом случае не стоит – они-то уж точно помогут дольше сохранять молодость тела и бодрость духа.