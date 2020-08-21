В своём темпе: 5 стильных пар кроссовок для прогулок по городу

В тёплое время года особенно приятно устраивать длительные прогулки по городу. Можно почувствовать себя туристом и вновь пройтись по главным достопримечательностям уже давно знакомых мест. А для того чтобы пеший марафон был в удовольствие, важно правильно выбрать обувь. Каблукам и неудобным ботинкам говорим твёрдое нет, новым и стильным кроссовкам – однозначное да!
Reebok Nano X
Эти кроссовки подойдут и для тренировок – от бега до силовых, и для разменных прогулок по городу. Они лёгкие, и в переменчивую осеннюю погоду в Nano X весьма комфортно, но при этом прочные и смогут выдержать многочасовую ходьбу и пробежки. А специальная окантовка вокруг лодыжки даст дополнительную поддержку во время нагрузок.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Цена: 9999 р.
Купить на официальном сайте reebok.ru
Reebok Zig Kinetica
В этой модели вы точно начнёте больше гулять, а снимать их совсем не захочется. Подошва сделана из особого «прыгучего» материала и при каждом шаге будто подталкивает вас вверх. А зигзагообразный каркас обеспечивает большую устойчивость.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Цена: 9999 р.
Купить на официальном сайте reebok.ru
Zasport Lausanne
Эту модель разработали специально для экипировки российских спортсменов на III Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне в 2020 году. Подошва обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе и на тренировках, а перфорированный верх подойдёт для тёплых осенних вечеров.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Цена: 6900 р.
Белые кеды Zasport
Универсальные белые кроссовки отлично дополнят и классический, и более спортивный образ. Сочетайте их с тёплыми брюками, а если позволит осенняя погода – и с лёгкими платьями.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Цена: 6290 руб.
Falcon adidas
Ещё одна достаточно нейтральная, но более массивная пара. Хотя Falcon вдохновлены беговыми силуэтами 90-х, они отлично вписываются в современные кэжуал-образы. Верх кроссовок выполнен из сетки, что позволяет чувствовать себя одинаково комфортно и солнечными сентябрьскими днями, и прохладными вечерами.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Цена: 7999 руб.
Купить на официальном сайте adidas.ru.