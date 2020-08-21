В своём темпе: 5 стильных пар кроссовок для прогулок по городу

Кстати, для тренировок некоторые из них тоже подходят. Почему бы не совместить приятное с полезным?

В тёплое время года особенно приятно устраивать длительные прогулки по городу. Можно почувствовать себя туристом и вновь пройтись по главным достопримечательностям уже давно знакомых мест. А для того чтобы пеший марафон был в удовольствие, важно правильно выбрать обувь. Каблукам и неудобным ботинкам говорим твёрдое нет, новым и стильным кроссовкам – однозначное да!

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Reebok Nano X

Эти кроссовки подойдут и для тренировок – от бега до силовых, и для разменных прогулок по городу. Они лёгкие, и в переменчивую осеннюю погоду в Nano X весьма комфортно, но при этом прочные и смогут выдержать многочасовую ходьбу и пробежки. А специальная окантовка вокруг лодыжки даст дополнительную поддержку во время нагрузок.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Цена: 9999 р.

Купить на официальном сайте reebok.ru

Reebok Zig Kinetica

В этой модели вы точно начнёте больше гулять, а снимать их совсем не захочется. Подошва сделана из особого «прыгучего» материала и при каждом шаге будто подталкивает вас вверх. А зигзагообразный каркас обеспечивает большую устойчивость.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Цена: 9999 р.

Купить на официальном сайте reebok.ru

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Zasport Lausanne

Эту модель разработали специально для экипировки российских спортсменов на III Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне в 2020 году. Подошва обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе и на тренировках, а перфорированный верх подойдёт для тёплых осенних вечеров.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Цена: 6900 р.

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Белые кеды Zasport

Универсальные белые кроссовки отлично дополнят и классический, и более спортивный образ. Сочетайте их с тёплыми брюками, а если позволит осенняя погода – и с лёгкими платьями.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Цена: 6290 руб.

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Falcon adidas

Ещё одна достаточно нейтральная, но более массивная пара. Хотя Falcon вдохновлены беговыми силуэтами 90-х, они отлично вписываются в современные кэжуал-образы. Верх кроссовок выполнен из сетки, что позволяет чувствовать себя одинаково комфортно и солнечными сентябрьскими днями, и прохладными вечерами.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Цена: 7999 руб.

Купить на официальном сайте adidas.ru.